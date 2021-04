Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A hókirálynőről szóló ismert mesében olvashatunk a torzító tükörről, amit egy gonosz manó készített: a szép dolgokat elcsúfítva, a haszontalanokat felnagyítva verte vissza. Sajnos a tükör egyszer eltörött, millió parányi szilánkra esve szét, s ha valakinek a szemébe vagy a szívébe fúródott egy darabka, az onnantól kezdve a dolgoknak csak a fonákját látta.



A hókirálynőről szóló ismert mesében olvashatunk a torzító tükörről, amit egy gonosz manó készített: a szép dolgokat elcsúfítva, a haszontalanokat felnagyítva verte vissza. Sajnos a tükör egyszer eltörött, millió parányi szilánkra esve szét, s ha valakinek a szemébe vagy a szívébe fúródott egy darabka, az onnantól kezdve a dolgoknak csak a fonákját látta.
2021. április. 15. 13:30
Ön is elvárások csapdájában vergődik? Van remény a szabadulásra
2021. április. 13. 18:58
9/11 huszadik évfordulójáig vonulna ki Afganisztánból az USA
A döntést várhatóan szerdán jelenti be Joe Biden amerikai elnök.
2021. április. 13. 15:12
Balesetet okozott egy férfi Egyházashetyénél, majd megpróbálta a feleségére kenni
A nő megpróbált falazni a férjének, de a rendőröket nem tudták átverni.
2021. április. 13. 20:00
„Az első hullámot még kinevettük, most napról napra jönnek a megdöbbentő halálesetek"
Egy család negyvenes éveiben járó testvérpárja – csak egy példa az Ózd környéki roma közösségekben koronavírus miatt elhunytak közül. A vírus nem válogat, egy helyi háziorvos szerint többségi és a kisebbségi közösségekben egyformán tombol a járvány. A romák körében mégis nagyobb a kockázat, de nem csak az általánosan rosszabb egészségi állapotuk miatt.
2021. április. 14. 04:25
Eladó a világ leggyorsabb szedánja, egy mára 12 éves Mercedes, ami 370 km/h-val megy
Mindez némileg indokolja a több mint 70 millió forintos árát. Mindez némileg indokolja a több mint 70 millió forintos árát. 2021. április. 14. 16:20
Orbán: Akár már a jövő hét közepén kinyithatnak a vendéglátóhelyek teraszai
Amint 3,5 millió ember megkapja az első oltását, a vendéglátóhelyek teraszaira beengedhetnek vendégeket. Változás jöhet, ráadásul rövid időn belül.
2021. április. 15. 14:33
Szokott meccseket nézni az neten? Brüsszel arra készül, hogy 30 perc alatt bezáratja a kiskapukat
Nem nézi jó szemmel az Európai Parlament, hogy az élő sportesemények közvetítései olyan oldalakon is felbukkannak, ahol nem lenne szabad. 2021. április. 15. 10:05
Fejenként 250 ezres bírságot kaptak Orosházán egy autós összejövetel résztvevői
Helyszíni bírság helyett feljelentették őket, ami jelentősen nagyobb pénzbírságot jelent.