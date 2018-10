A köves út végétől keskeny ösvény vezetett a Németfalutól másfél kilométerre fekvő erdei cigánytelepig, ahol 136 ember élt húsz putriban, villany nélkül. Talajvízzel szennyezett kútból vették a vizet, árokszélen végezték a dolgukat. A gyerekek egy órát gyalogoltak az iskoláig, ha ugyan. A szüleik többsége analfabéta volt, hagyományos mesterségeikre – köszörűs, edénykészítő és -foltozó – már rég nem volt igény. Ott ismerkedett meg 1974-ben a film főhősével, Cséplő Gyurival Kemény István szociológus, az akkori Magyarországon alig tűrt szegény- és cigánykutatás évek óta állástalan, publikálási tilalom alatt álló úttörője és Schiffer Pál, a cigányok sorsáról készített felkavaró dokumentumfilmek rendezője. Az akkor 21 éves fiatalember volt a vezéregyéniség a telepen. Alkalmi munkákat szerzett, tárgyalt a munkaadókkal, téesszel, állami gazdasággal, próbált esti iskolát, énekkart, színjátszó kört szervezni. Ő harcolta ki a tanácsnál, hogy a telepre vezető út nevet kapjon, ne az álljon a személyiben, hogy lakhelye: cigánytelep. Neki volt három általánosa, ő olvasta fel az írástudatlan színjátszóknak a szövegeiket.

Schiffer Pál a Filmkultúra 1977/6. számában megjelent „rendezői előzetesében” azt írta, hogy rögvest lenyűgözte őket Cséplő Gyuri, aki színesen és érdekesen beszélt a telepről, miközben tele volt panasszal, kudarcot vallott jobbító próbálkozások keserű tapasztalataival. A forgatás első napjaiban még reménytelenül szürke, merev és ellenszenves volt. Aztán ez megváltozott. Csak önmagát tudta eljátszani, csak azt, ami belepasszolt az életébe, de azt kiválóan. A kitörés lehetőségét keresni a fővárosban – ez volt az életterve. A filmben is szereplő Horváth Pista kijelentette, hogy „neki a hús árának emelése közömbös, nekik csak a kenyér, a liszt és a krumpli fontos”. Ez így is volt. „Húst nem vesznek, csak ajándék húst esznek. És gombát. A tél nagyon lerontotta őket. Lesoványodtak, és kivétel nélkül mindenki beteg. Az egész telep köhög, feje fáj, szédül, hány.” Ezt írta 1976 tavaszán Kemény István Németfaluból Solt Ottiliának, a Kemény-kör és a demokratikus ellenzék meghatározó személyiségének. Ezek a Havas Gábor szociológus által a HVG rendelkezésére bocsátott, publikálatlan magánlevelek sok mindent elárulnak. „Egyre nyomasztóbb a kosz, a nyomor, a ragály, a félelem és a gyűlölet, kiemelkedésre nincs mód, csak a formákat fogja majd az iparosodás módosítani.”

© YouTube

Kemény arról is beszámolt, hogy a talajvízzel szennyezett kút ügyében eljártak a megyei tanács elnökhelyettesénél, „aki a fajgyűlölet, az ostobaság, a hazugság, a gyávaság és a képmutatás tömör szobra. Előttünk telefonált, és másnap ott volt a gyűrű, a sóder. A téeszben nem akarták kifizetni a bérüket, de hallották, hogy jövünk, és fizettek. Mindenütt nyájas hajlongás, mindenki a cigányok őrangyala, a szavak között lobog a gyűlölet. Már mondtam, hogy sohasem lopnak, semmiben sem ártanak, viszont hasznosak, kapálnak, rönköt hordanak.” Kemény leveléből az is kiderült, hogy a filmezés jót tett a helyieknek. „A telep egyre jobban belejön a cirkuszba. Őrülten élvezik a hülyéskedést. /.../ ...ittlétünk alatt átalakult minden. Kehes, sápadt, esett cigányokat találtunk, most ki vannak gömbölyödve, pirospozsgásak, felöltöztek, vagányok, öntudatosak.”

A Budapesten ellenséges elemként kezelt szociológus Zalában, a stábban nagyhatalom. „Egyetlen reményem, hogy a filmezéssel kierőszakoljuk Németfalun a cs-ház akciót”, vagyis azt, hogy a telepet felszámolják, és a lakóit „cs” vagyis csökkent értékű, de a putriknál azért jobb házakhoz segítsék. Ez a küzdelem még eltartott pár évig, időközönként a kiszemelt házak eladását megakadályozták a falubeliek. Kemény 1977-ben Párizsba emigrált, nem élt már itthon, amikor a telepet pár évvel később felszámolták. A helyét benőtte az erdő, egykori lakói és leszármazottaik többnyire a környező településeken szétszóródva élnek.

A hetvenes években még nem fulladt ki a hosszabb távon fenntarthatatlan extenzív iparosítás. Akkor találtak legkönnyebben szakképzetlen emberek nehéz fizikai munkát Budapesten. Cséplőék is elindultak, de nem a munkaszerzés volt számukra a nehéz, hanem megszokni az idegen környezetet, és elviselni, hogy távol vannak a családjuktól. Hiányzott nekik az a világ, amelyben nem ők voltak kisebbségben.

Cséplő Gyuri már 1976 nyarán kinézett a faluban egy olcsó házat, amelyet meg akart venni a tanácstól OTP-kölcsönnel. A faluban ezt is igyekeztek megakadályozni, de 1978 áprilisában csak sikerült beköltözniük. Pedig amikor a munka megkezdődött a ház körül, az orvosok már rég menthetetlennek ítélték a gazdája állapotát. A megyei tüdőgyógyász főorvos szakvéleménye szerint Cséplő Gyuri leletei alapján már 1968-ban fel lehetett volna fedezni a betegségét. A kötelező ernyőképszűrésen mindig megjelent, de akkoriban csak a tuberkulózisra utaló jeleket vizsgálták. „Ha mindez tíz évvel később történik, 1978-ban, amikor már figyelnek más, nem tüdőre vonatkozó elváltozásokra is, akkor az ilyen jellegű szívelváltozás már lényegesen korábban kerül kórismézésre (felismerésre), így műtétre, esetleg teljes gyógyulásra is sor kerülhetett volna.”

Féldokumentum Könnyező emberek jöttek ki 1978 szeptemberében egy londoni moziból. A Brit Filmintézet embere bejelentette a magyar filmhetet záró vetítés előtt, hogy a rendező, Schiffer Pál nem tud megszólalni, bevezetőt mondani, mert hírt kapott Budapestről, hogy barátja, a film névadója és főszereplője, Cséplő Gyuri meghalt. Huszonöt éves volt. A klasszikussá vált filmben, amely szenvedélyes vitákat váltott ki országszerte, a szereplők a saját élethelyzetüket játsszák el. Cséplő Gyuri számára Budapest volt a kitörés iránya: munkát találni, tanulni, házvásárláshoz pénzt gyűjteni. Követjük a vándorutat: telep, kocsma, helyi konfliktusok, Budapest, gumigyár, téglagyár, építőipari vállalat, munkásszálló, iskola, cigányklub. Munkaügyisek, munkatársak, kapaszkodó, beilleszkedő cigányok, igazoltató rendőrök, patrónusok. Cséplő Gyuri egyedül marad, a honvágy visszahúzza, ám a kitörés vágya újra elindítja a főváros felé. A kísérlet kimenetele a filmben a jövő titka marad.

Cséplő Gyurinak nem volt, nem is lehetett betegségtudata 1975 tavaszáig, amikor először vért köpött. A megyei kórház kardiológus főorvosa akkor és 1976-ban is azt állapította meg, hogy a szívbillentyű-szűkület kezdeti stádiumban van, gyógyszerelést, kezelést nem igényel. Ha akkor helyesen ítélik meg a betegséget, és ha idejében megoperálják, aligha hal meg olyan fiatalon. A filmforgatás 1976-ban az addigi diagnózisok figyelembevételével folyt, a főhős a forgatás alatt nehéz fizikai munkát nem végzett. 1977 elején már súlyosnak ítélték az állapotát, és műtétet javasoltak. Megijedt ettől, de májusban már elfogadta, hogy a beavatkozás elkerülhetetlen. Felkerült a budapesti Orvostovábbképző Intézetbe, ahol alapos kivizsgálás után az orvosi konzílium arra jutott, hogy az ilyen előrehaladott pulmonális hipertóniában szenvedő betegek a szívműtétet követő szakot már általában nem élik túl. „Ezzel kimondták a halálos ítéletet Cséplő Gyurira” – írta Schiffer Pál a Kemény István 60. születésnapjára készült emlékkönyvben.

Özvegye magára maradt két hónapos csecsemőjével. A falubeli ház, amely új élet kiindulópontja lett volna, csapdává vált, elszigetelte az özvegyet attól a közösségtől, amelyben hagyománya és gyakorlata volt a magukra maradtak támogatásának. 1979 augusztusában, amikor az özvegyi nyugdíjra való jogosultság megszűnt, Schiffer Pál levelet írt a Nyugdíjfolyósító Intézetnek, ecsetelve az írni-olvasni nem tudó özvegy drámai helyzetét, hogy próbáljanak segíteni, de a válaszlevél szerint erre nem volt lehetőség. Az özvegy sem élt hosszú életet.

Ifjabb Cséplő György jelenleg alkalmi munkákból tengődik, és élettársával Németfalutól nem messze, Becsvölgye külterületén lakik. Erről a szintén ott élő Cséplő Krisztina, Cséplő Gyuri unokahúga, a filmben is szereplő testvérének, a nemrég elhunyt Cséplő Istvánnak a lánya számolt be a HVG-nek. Cséplő Gyuri most kamaszodó unokáját, Rozáliát apja élettársának leánya neveli Kislengyelben. 2015 júliusában a Független Színház és a Nők a Jövőért Egyesület „filmemlékezeti akciónapot” tartott Németfalun. Erre a filmvetítésre meghívták az egykori szereplőket, a telep hajdani lakóit és azok leszármazottait. Jelen volt Cséplő Gyuri gyermeke, unokája, rokonai. A temetőben megkeresték a sírját, amelyről már régen lekopott a felirat, de a hajdani szomszéd emlékezett, hogy melyik volt az. A sírt rendbe hozták.

RÉVÉSZ SÁNDOR

[email protected]

A cikk a HVG 2018/38. számában jelent meg.