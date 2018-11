Mi a különbség a nagyregény, a ponyva, a „blúzrepesztő” puhafedeles-romantikus bestseller és a jó bőrben lévő méregdrága presztízskönyv között? Egy szellemes megállapítás szerint az mindenképp, hogy a minőségi könyv előállítására szánt alkotói idő fordítottan arányos a könyv elolvasásához szükséges idővel, a bestseller pedig valami olyasmi, amit ha valaki befejezett, akkor is kölcsönadja, ha nem kapja vissza. A könyvesboltban azonban – akár Orwell Állatfarmjának szereplői – már minden kiadvány egyenlő, bár közülük csak a legnépszerűbbeknek jut kitüntető hely az ott látható sikerlistákon.

„A sikerlista nem egyszerű dekorációs elem – mondja Kovács Péter, a Libri-Bookline Zrt. vezérigazgatója. – Az olvasók, még a sokat és tudatosan olvasók is szeretik tudni, melyek a legolvasottabb könyvek.” A hatvan üzletből álló Libri-hálózat és a Bookline oldalain található, hetente frissülő sikerlisták az eladási adatok alapján készülnek, belenyúlni vagy a valóságtól eltérő helyezést közölni egyetlen kereskedőnek sem érdeke. A példányszámok nem publikusak, de azt tudni lehet, hogy egy nyomtatott könyv biztosan a legnagyobb sikerek közé tartozik, ha évi 30 ezer darab elfogy belőle, a top 20-ba kerüléshez pedig évi 10 ezres vásárlás szükséges. A sikerlista folyamatosan változó, dinamikus látlelet arról, hogy az adott héten melyik művet vásárolták meg a legtöbben – és így az ízlésről is. A Libri oldalán 41 különböző kategóriában közlik a legkelendőbb szépirodalmi, életrajzi és gyerekkönyveket, beleértve a hangos- és az e-könyveket is, míg a bookline.hu-n heti, havi és előjegyzési sikerlisták is találhatók.

„A legjobb tanács, amit egy 15 évesnek adhatok, aki egy elavult iskolában ragadt valahol Mexikóban, Indiában vagy Alabamában, így hangzik: ne támaszkodj túlságosan a felnőttekre.” Azért – írja a szinte minden hazai listán, így a Libri összesítésén is előkelő helyen álló Yuval Noah Harari –, mert a legtöbben ugyan jót akarnak, de nem értik a világot. Sosem lehet tudni, hogy amit mondanak, az időtlen bölcsesség-e, vagy lejárt szavatosságú előítélet. Az izraeli filozófus korábbi meglátásai közül az újra listás Sapiens az emberiség múltját, a Homo Deus a jövővel kapcsolatos problémákat boncolgatta, most pedig elmerült a jelenben. Mit jelent Trump hatalomra kerülése? Miért pörög és hatásos a valós híreket átfogalmazó fake news? Miért van válságban a liberális demokrácia? Mire tanítsuk a gyerekeinket, akik a szemünk előtt bonyolódó dráma szereplői? – kérdezi a szerző legújabb, 21 lecke a 21. századra című könyvében, majd miután megadta a választ, elfoglalta az aktuális magyar könyvlista 4. helyét.

A tavalyi ünnepi könyvhéten a Vörösmarty téren. Töretlen univerzum © MTI / Mónus Márton

Ha Harari a csúcs felé néz, Kepes András Istenek és emberek című „beszélgetős” regénye mellett két hölgy művének társaságát élvezheti. November második hetének éllovasa a 33 éves Leiner Laura, aki A Szent Johanna Gimi című tiniregénnyel futott be, és azóta tucatnyi könyvet publikált; volt olyan év, amikor hármat. Raphaelle Giordano A második életed akkor kezdődik, amikor megérted, hogy csak egy van című munkáját kiadója, az Ulpius Baráti Kör úgy hirdeti, hogy már 2 millió olvasó életét tette boldoggá világszerte. A szerző irigylésre méltóan univerzális személyiség: író, festő, kreatív coach, tehát az a fajta ember, aki majdnem mindent tud a világról, köszönhetően az általa feltalált módszernek, a rutinológiának. A legjobb 20 között van Vámos Miklós új regénye, a Legközelebb majd sikerül, Paulo Coelhótól a Hippi, valamint immáron egy éve, megjelenése óta folyamatosan Bödőcs Tibor irodalmi paródiakötete, az Addig sem iszik. A lista nehézsúlyú szereplője David Foster Wallace. A 2008-ban öngyilkosságot elkövetett amerikai író kolosszális műve, a Végtelen tréfa a megjelenése óta izgalomban tartotta a fordításra váró magyar olvasókat. A regény méretei imponálóak: 1114 oldal, méghozzá nem a laza két milliméteres sortávolsággal, hanem a sűrű egy milliméteressel.

„Az eltérő tartalmak, a minőség és a sokszínűség egymás melletti jelenléte azt jelzi, mennyire változatos a magyar könyvpiac” – mondja a közel száz bolttal rendelkező Líra Könyv Zrt. vezérigazgatója, Kolosi Beáta. A több mint 10 milliárdos árbevételű Líra Csoport nem csak könyvterjesztéssel foglalkozik. Tagja kilenc könyvkiadó, köztük a kortárs magyar irodalom zászlóshajója, a Magvető, a kis- és nagyobb gyerekeknek szóló kiadványokat gondozó Manó Könyvek és Menő Könyvek, valamint a szórakoztató irodalomra specializálódott Athenaeum. Kolosi az utóbbi évek legfontosabb eredményének tartja, hogy emelkedett a könyvforgalom, különösen nagy és tartós a kereslet a gyerek- és ifjúsági könyvek piacán – az utóbbi időben szinte nincs olyan sikerlista, amelyen ez a tematika ne képviseltetné magát.

Magyarországon nem csökkent az olvasási kedv – mondja Gál Katalin, a Magyar Könyvterjesztők és Könyvkiadók Egyesülésének elnöke. A közel 50 milliárdos piac erős olyan országokkal egybevetve, mint Csehország, Szlovákia és Ausztria. Az átlagos példányszám viszont nem éri el a kétezret, miként az egy vásárló által a könyvesboltban hagyott alkalmankénti 4–5 ezer forint sem nevezhető kiemelkedőnek. A 125 tagot tömörítő szervezet vezetője úgy véli, a piac a tudatos vásárlás irányába mozdul el – ebben segítenek a különféle listák. Míg a hetvenes években a vásárlók egyötödét adták a nők, ma már a negyvenes nők a legfőbb vásárlóerő: ők azok, akik nemcsak a saját ízlésüket és értékrendjüket képviselik egy-egy könyv megvételekor, hanem az egész családét, ők a legempatikusabbak.

A könyvpiacra a világon mindenhol önálló fogyasztóként belépő Y generáció reputációja vegyes. Ők vannak a címlapokon, jól fizetettek, túl- vagy éppen alulfoglalkoztatottak, semmire nincs, vagy épp ellenkezőleg, mindenre van idejük. Kolosi Beáta szerint ezek pont olyan felületes megállapítások, mint az, hogy ez a korosztály kizárólag a tévésorozatokkal és az Xboxszal van elfoglalva. A Harry Potter-generáció a könyvpiac egyre erősebb szereplője. Az első J. K. Rowling-könyv 21 éve jelent meg, azóta a sorozat darabjait 450 millió példányban adták ki. „A Harry Potter-könyveknek létezik pénzben kifejezhetetlen értéke. Olvasói együtt nőttek fel a sorozat karaktereivel, szülőként pedig továbbadják az olvasás élményét a gyerekeiknek” – mondja Kolosi Beáta.

Az ismeretterjesztő könyveket megjelentető kiadók számára mást jelent a siker, mint a más műfajú bestsellereknél – mondja Budaházy Árpád, a HVG Könyvek kiadóvezetője. „A sikerességnek van egy olyan definíciója is, hogy ha megtérül a befektetés, és a kiadvány egy határozott, elismert minőségi portfólió része, akkor már megérte megjelentetni. Elon Musk életrajza például megtalálta az olvasóit, és ennek amellett, hogy az üzletember a Teslával és más produkcióival állandóan az érdeklődés középpontjában áll, az is oka, hogy a kiadó tudatosan építi a korszak nagy innovátorait bemutató könyvsorozatát; az Apple-guru Steve Jobs életéről szóló könyv például 40 ezer példányban kelt el. „Kiadónknál egyébként általános szabály, hogy csak olyan könyvet adunk ki, amellyel azonosulni tudunk” – mondja.

Budaházy egyetért azzal a megállapítással, hogy a listák orientálnak, de megjegyzi, vannak szezonális kilengések: egy-egy nyári héten heti 20 eladott könyvvel is fel lehet kerülni, a karácsonyi időszakban néhány ezerrel sem. Most kezdődik az az időszak, amikor az amúgy is jól fogyó könyvek eladási példányszáma akár meghatszorozódhat. A könyvesszakmában a november harmadik hetétől karácsonyig tartó időszak erősen befolyásolja a kiadók éves teljesítményét. „Akár az egész évi forgalom fele az utolsó hetekben jöhet össze” – teszi hozzá az MKKE elnöke. Azt persze még ő sem tudja megmondani, mi lesz a következő év könyvslágere. Budaházy szerint a gyerekkönyvek népszerűsége tartós, miként az életmódkönyveké és a skandináv krimiké is. Talán az jelez valamilyen irányt, hogy az idei frankfurti könyvvásáron feltűnően sok volt a szabadulószobák dramaturgiáját, történetvezetését interpretáló könyv.