HVG: Bírótól szokatlanul éles hangú nyilatkozatot adott ki a közelmúltban az Országos Bírói Tanács (OBT) elszabotált póttagválasztása miatt. Mi késztette megszólalásra?

Diós Erzsébet: Éles hangúnak azért nem mondanám. Annyiban valóban talán kissé szokatlan, hogy a történteket nem előzmény nélkülieknek, hanem egy 2011 óta tartó folyamat részének tekintem, amelynek kialakulásában az igazgatási vezetők – köztük Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke – szerepének is nagy jelentőséget tulajdonítok.

HVG: Eszerint ön is úgy látja, hogy előre megtervezett forgatókönyv érvényesült?

D. E.: Az elszabotált póttagválasztási eljárásban részt vevő igazgatási vezetőket már Handó Tünde nevezte ki, és a mandátumuk meghosszabbítása is az ő jogkörébe tartozik. Az utóbbi években az OBH elnöke azt a gyakorlatot alakította ki, hogy az ilyen vagy a magasabb bírói állásra pályázó bíróknak a mindenki számára azonos szakmai feltételek mellett – nemritkán azok helyett – elsősorban az iránta való elkötelezettségüket kellett bizonyítaniuk. Ennek a sajátos, a hatályos jogszabályokkal össze nem egyeztethető kinevezési gyakorlatnak – melyet az OBH elnökének tevékenységét felügyelni hivatott OBT nyomatékosan kifogásolt – is szerepe van abban, hogy már akadnak olyan igazgatási vezetők, akik elkötelezettségük bizonyítására még a törvénysértéstől sem riadnak vissza. Számomra ijesztő belegondolni, hogy ez az út hová vezethet.

HVG: Látszólag mégis nyugodtan vette tudomásul a bírói kar, ami az igazságszolgáltatással az elmúlt években történt.

D. E.: Ennek több oka is van. Ezek közül az egyik éppen maga a kényszernyugdíjazás. Ezzel az a több mint 140 éves hagyomány szűnt meg, hogy a bírák – az aktuális nyugdíjkorhatártól függetlenül – 70 éves korukig gyakorolhatták hivatásukat. Ennek garantálása a bírói függetlenség egyik alappillére volt, hiszen minden bíró joggal bízhatott abban, hogy akarata ellenére nem távolítható el a pályáról. E garanciális szabálynak a rapid megszüntetése a bíráknak azt üzente, hogy a hivatásuk gyakorlásától jogszabály-módosítással is bármikor megfoszthatók. Ez bizonytalanságot szült, és a bírók magabiztosságát is kikezdte. Ezzel párhuzamosan az ítélkezést segítő szakmai fórumok, kollégiumok kiüresednek, szerepüket mindinkább az igazgatás, elsősorban az OBH veszi át. Mindez önmagában is nagy kihívás a bírói kar számára, de az OBH elnöke által kialakított erős függelmi helyzet sem kedvez a bírói karon belüli önálló véleménynyilvánításnak.

HVG: Mit jelent ez a gyakorlatban?

D. E.: Előfordulhat, hogy a jogos kritikát megfogalmazóknak érdemi válasz helyett inkább a személyüket érő támadásokkal kell számolniuk. Az OBH elnöke részéről esetleg még a „hazaáruló” jelzőt is megkaphatják, mint olyan személyek, akik „rendbontásukkal” akár a bírói fizetések évek óta ígérgetett – egyébként jogos – emelésének megvalósulását is veszélyeztetik. És akkor még nem beszéltünk az egyre barátságtalanabb közhangulatról és a bíróságokat, sőt akár az egyes bírókat és családtagjaikat érintő – a médián keresztül megvalósuló – durva támadásokról. Mindez együttesen kihat az egyes bírók jövőképére is, arra, hogy milyen perspektívát látnak maguk előtt a pályán.

HVG: Az ön esetében – aki olyan jelentős gazdasági perekben ítélkezett, mint a Tocsik-, Princz-, Szabadi- vagy a Kunos-ügy – mi jelentette a perspektívát?

D. E.: Az ítélkezés mindig közelebb állt hozzám, mint az igazgatási tevékenység. De – hozzám hasonlóan – nem is mindenki akar vezető lenni vagy magasabb bírói állásba kerülni. Az előrelépésre azonban – azonos feltételek mellett – mindenkinek lehetőséget kell teremteni. Annak viszont senki számára sincs jó üzenete, ha azt tapasztalja, hogy előmenetele nem feltétlenül csak a szakmai teljesítményétől, hanem más, szubjektív szempontoktól is függhet – többek között attól, hogyan viszonyul az OBH elnökéhez. Az utóbbi években erre is akadt példa.

HVG: Hogyan tudja magában helyrerakni egy bíró, ha a bírói önigazgatás feje visszaél a törvény által ráruházott hatalommal?

D. E.: Bíróként azt tanultam és azt gyakoroltam, hogy a jogszabályokat mindenkinek – a bírónak különösen – be kell tartania. Az állampolgároknak, de megkockáztatom, hogy a bíróknak sem jó üzenet, ha a jogszabályokat épp a bíróságon – pláne annak vezetői – szegik meg. Ennek eltűrése ugyanis a bírói ethoszt is rombolja.

HVG: Miért nem kéri ezt számon a bírói kar? Úgy fejezték le 2011-ben a teljes bírói kart, hogy senki egy árva szót sem szólt ellene. Lengyelországban hasonló okból tömegek is utcára mentek.

D. E.: Mert ott az emberek egy része felismerte az igazságszolgáltatás függetlenségének fontosságát, és ennek látványosan hangot is adott. A hazai közeg más. Az összetartás, az egymás iránti szolidaritás sem a társadalomnak, sem a bírói karnak nem tartozott és ma sem tartozik az erényei közé. 2011-ben valóban a sarkunkra kellett volna állnunk. Ehhez a mostani állapothoz apránként, sok kis megalkuvással jutottunk el. Az életben gyakran szükség van ugyan kompromisszumokra, de mindig érezni kell, hogy hol az a határ, ameddig az arcvesztés nélkül vállalható. Mert mi történhet egy bírósági vezetővel? Legfeljebb nem nevezik ki újra, és bíró marad. Ez pedig, lássuk be, nem akkora csapás, hogy érdemes lenne érte megkérdőjelezhető dolgokat, a hitelvesztést is vállalni.

HVG: A mai, bizonytalan légkörben hogyan lehet elfogulatlan ítéletet hozni?

D. E.: Mindaz a bizonytalanság, a túlzott – nem feltétlenül szakmai – elvárások, amelyekről eddig szó esett, apránként, lassan ölő méregként épülhetnek be a bíró tudatába, és idővel a döntéseit is befolyásolhatják. Nem azért, mert ő mindenáron meg akar felelni – bár természetesen ez is előfordulhat –, hanem mert óhatatlanul működni kezdenek benne a fékek, hiszen mindenki szeretne valahogy boldogulni a pályáján. Ebben látom a legnagyobb veszélyt. Annál is inkább, mert a bírói karból lassan eltűnnek azok a nagy szakmai tapasztalattal rendelkező bírák, akiktől a fiatalabb korosztályok a bírói függetlenség belső megőrzéséhez szükséges tartást, szakmai igényességet még eltanulhatnák.

HVG: Lehet ilyen körülmények között független igazságszolgáltatásról beszélni?

D. E.: Különbséget kell tenni az igazságszolgáltatás és a bírói függetlenség között. Az utóbbi a bíró belső értéke, és akkor is megmaradhat, ha az igazságszolgáltatás függetlensége kérdésessé válik. A bírót ugyanis a döntésében kizárólag a jogszabályok kötik. Annak meghozatalában csak a tényeknek, bizonyítékoknak és a jogszabályoknak lehet szerepük, és minden más körülményt – a tárgyalóteremben és azon kívül is – ki kell tudnia zárni. A bírák döntő többsége még ma is így jár el, és az adott ügyben a legjobb meggyőződése, belátása szerint dönt. Őszintén hiszek abban, hogy ezt a belső tartást, a bírói függetlenségbe vetett hitet nem lehet olyan könnyen megtörni!

