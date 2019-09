Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f74dcbba-a0cb-4b1e-84e3-bddc83bf1081","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Miután a hvg.hu kiderítette, hogy az Emmi leporolta és a kormány elé viszi a nagy budapesti aluljárók lezárásának ötletét, a főpolgármestert és az ellenzéki főpolgármester-jelöltet is megkérdezték a tervről. Tarlós már tavaly is elismerte, hogy köze van az ötlethez, Karácsony is nyitott, de mindketten az eredeti probléma, a hajléktalanság megoldását tartják fontosabbnak.","shortLead":"Miután a hvg.hu kiderítette, hogy az Emmi leporolta és a kormány elé viszi a nagy budapesti aluljárók lezárásának...","id":"20190910_Tarlos_Karacsony_hajlektalan_aluljaro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f74dcbba-a0cb-4b1e-84e3-bddc83bf1081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e2021a8-0c09-45b0-9b85-8aa0426d7d56","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_Tarlos_Karacsony_hajlektalan_aluljaro","timestamp":"2019. szeptember. 10. 15:20","title":"Tarlós és Karácsony valamiben egyetért: nem ellenzik az aluljárók lezárását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ef28c0-7fa4-478d-b731-34efe7d17e86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az előadója nagy Putyin-rajongó.","shortLead":"Az előadója nagy Putyin-rajongó.","id":"20190911_Moszkvat_dicsoito_rapszam_lett_a_legjobban_utalt_orosz_video_a_YouTubeon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10ef28c0-7fa4-478d-b731-34efe7d17e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea4a4aa-a048-421a-96c0-1a7a8cdd50ad","keywords":null,"link":"/elet/20190911_Moszkvat_dicsoito_rapszam_lett_a_legjobban_utalt_orosz_video_a_YouTubeon","timestamp":"2019. szeptember. 11. 10:24","title":"Moszkvát dicsőítő rapszám lett a legjobban utált orosz videó a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dabdd670-7cb7-4904-8c39-310e31ff763e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Völgyesi Zsolt Károly munkaviszonya szeptember 30-án szűnik meg, úgy tudjuk, nem függetlenül a MÁV körül a közelmúltban kialakult káosztól.","shortLead":"Völgyesi Zsolt Károly munkaviszonya szeptember 30-án szűnik meg, úgy tudjuk, nem függetlenül a MÁV körül a közelmúltban...","id":"20190910_mav_kozos_megegyezes_munkaviszony_megszunese_vezerigazgato_helyettes_volgyesi_zsolt_karoly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dabdd670-7cb7-4904-8c39-310e31ff763e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8073f43-3da3-43b3-bf5e-a6dae7bc84ba","keywords":null,"link":"/kkv/20190910_mav_kozos_megegyezes_munkaviszony_megszunese_vezerigazgato_helyettes_volgyesi_zsolt_karoly","timestamp":"2019. szeptember. 10. 16:33","title":"Megválik a MÁV az egyik vezérigazgató-helyettesétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c1587b6-9b0a-41ba-bdb2-f00eb22d8570","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Története során először közvetítette sajtóbemutatóját a YouTube-on is az Apple. A nézettségi adatok alakulása megmutatja, mire is voltak igazán kíváncsian a felhasználók – nagy meglepetésre ne számítson. Aki lemaradt, most a cikkben megnézheti a teljes adást vagy a bemutató legjobb pillanatait.","shortLead":"Története során először közvetítette sajtóbemutatóját a YouTube-on is az Apple. A nézettségi adatok alakulása...","id":"20190911_apple_iphone_okostelefon_bemutato_video_live_stream_youtube","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c1587b6-9b0a-41ba-bdb2-f00eb22d8570&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"741c240f-5276-4f13-bd46-40ed293dadd6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190911_apple_iphone_okostelefon_bemutato_video_live_stream_youtube","timestamp":"2019. szeptember. 11. 11:03","title":"Tim Cook sem rossz, de legtöbben az iPhone 11 felvillanásakor kapcsoltak a YouTube-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"731c5dac-7ab7-4635-b525-169ac874a4a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az algák mennyisége ugyan az elmúlt napokban csökkent, de a tó vize még így is zöldben játszik. ","shortLead":"Az algák mennyisége ugyan az elmúlt napokban csökkent, de a tó vize még így is zöldben játszik. ","id":"20190911_Fotok_Egeszen_zold_mar_a_Balaton_az_algaktol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=731c5dac-7ab7-4635-b525-169ac874a4a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8531705-232a-4714-94f9-823e920a61b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190911_Fotok_Egeszen_zold_mar_a_Balaton_az_algaktol","timestamp":"2019. szeptember. 11. 18:35","title":"Fotók: Egészen zöld már a Balaton az algáktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe541666-042b-4b0e-825a-d26b3776fed6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kijött egy új ruhakollekciója, vitték is, mint a cukrot. ","shortLead":"Kijött egy új ruhakollekciója, vitték is, mint a cukrot. ","id":"20190911_Ilyet_is_csak_Kim_Kardashian_tud_par_perc_alatt_600_millio_forintnyi_bevetel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe541666-042b-4b0e-825a-d26b3776fed6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa829ab6-9b7b-4ebd-8e13-69d84db4d80b","keywords":null,"link":"/kkv/20190911_Ilyet_is_csak_Kim_Kardashian_tud_par_perc_alatt_600_millio_forintnyi_bevetel","timestamp":"2019. szeptember. 11. 15:40","title":"Ilyet is csak Kim Kardashian tud: pár perc alatt 600 millió forintnyi bevétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f3d33a-242d-4565-860b-f273d706f1d3","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A Város Mindenkié szerint a Budafok-tétényi bérlakásból kitett férfinek túlfizetése volt az önkormányzat felé, ami meghaladta a lakbér tartozását. A férfinek nyáron kellett elhagynia a bérlakását, ennek körülményeiről mást állít a civil szervezet és az önkormányzat.","shortLead":"A Város Mindenkié szerint a Budafok-tétényi bérlakásból kitett férfinek túlfizetése volt az önkormányzat felé, ami...","id":"20190911_Kiderult_nem_volt_lakberhatraleka_a_kilakoltatott_budafoki_lakosnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55f3d33a-242d-4565-860b-f273d706f1d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bb0a914-5437-40d6-8404-1a795a755e22","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_Kiderult_nem_volt_lakberhatraleka_a_kilakoltatott_budafoki_lakosnak","timestamp":"2019. szeptember. 11. 13:14","title":"AVM: Nem volt lakbérhátraléka az önkormányzati lakásból kitett 79 éves Károly bácsinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd14c68d-023a-4e08-8e43-83df2de983d0","c_author":"MTI","category":"sport","description":" Haiti sportminisztere szerint a játékos szívinfarktust kapott.","shortLead":" Haiti sportminisztere szerint a játékos szívinfarktust kapott.","id":"20190910_Meghalt_a_Haiti_elleni_meccs_elott_a_curacaoi_valogatott_kapusa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd14c68d-023a-4e08-8e43-83df2de983d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdbea98a-87ea-4654-b6d4-e02c4b0db966","keywords":null,"link":"/sport/20190910_Meghalt_a_Haiti_elleni_meccs_elott_a_curacaoi_valogatott_kapusa","timestamp":"2019. szeptember. 10. 18:07","title":"Meghalt a Haiti elleni meccs előtt a curacaói válogatott kapusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]