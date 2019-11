Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83559ca3-db2c-45d9-a090-4add7c215813","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az M1-M7-es autópályák közös szakaszán és az M5-ös autópályán is több jármű ütközött össze a főváros felé vasárnap kora este, de az M3-ason is több kilométeres a torlódás.","shortLead":"Az M1-M7-es autópályák közös szakaszán és az M5-ös autópályán is több jármű ütközött össze a főváros felé vasárnap kora...","id":"20191103_Balesetek_lassitjak_a_forgalmat_a_fovaros_fele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83559ca3-db2c-45d9-a090-4add7c215813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0afe7a4e-110a-4794-bac3-d8334d8bbda4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191103_Balesetek_lassitjak_a_forgalmat_a_fovaros_fele","timestamp":"2019. november. 03. 18:19","title":"Balesetek lassítják a forgalmat a főváros felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d63f06a-fbff-499e-8705-c8c5e757c1f7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nadal sérülés miatt föladta az elődöntőt.","shortLead":"Nadal sérülés miatt föladta az elődöntőt.","id":"20191102_DjokovicShapovalovdonto_lesz_a_Parizsi_tenisztornan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d63f06a-fbff-499e-8705-c8c5e757c1f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b6dd8b2-0e84-4633-87b5-6ce816234b59","keywords":null,"link":"/sport/20191102_DjokovicShapovalovdonto_lesz_a_Parizsi_tenisztornan","timestamp":"2019. november. 02. 17:40","title":"Djokovic-Shapovalov-döntő lesz a Párizsi tenisztornán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b417cd56-4e20-4c3b-ba08-55b816f31a73","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EU minden évben 65 milliárd dollárt fizet a kontinensen agrártámogatás gyanánt a mezőgazdaságból élők megsegítésére és a vidéki közösségek fenntartására. De Magyarországon és Közép-és Kelet Európa nagy részén ennek a zöme a jó összeköttetéssel rendelkező hatalmasok zsebébe vándorol – írja magyarul is olvasható elemzésében a The New York Times.","shortLead":"Az EU minden évben 65 milliárd dollárt fizet a kontinensen agrártámogatás gyanánt a mezőgazdaságból élők megsegítésére...","id":"20191103_A_kozepeuropai_oligarchak_zsebebe_vandorol_az_EUs_agrartamogatas__irtja_a_NYT","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b417cd56-4e20-4c3b-ba08-55b816f31a73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9402ff85-a793-4ec1-bc25-3c3b817e5cbd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191103_A_kozepeuropai_oligarchak_zsebebe_vandorol_az_EUs_agrartamogatas__irtja_a_NYT","timestamp":"2019. november. 03. 12:06","title":"New York Times: A közép-európai oligarchák zsebébe vándorol az EU-s agrártámogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"755d421f-2276-4980-8eb3-5c7b6132232f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Európa érdekében csókolózott össze Putyinnal – mondta el a Der Spiegelnek az Európai Bizottság leköszönő elnöke.","shortLead":"Európa érdekében csókolózott össze Putyinnal – mondta el a Der Spiegelnek az Európai Bizottság leköszönő elnöke.","id":"20191104_Juncker_interju_der_spiegel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=755d421f-2276-4980-8eb3-5c7b6132232f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2ffc0fd-613e-47b2-9c6b-ad45945d6a68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191104_Juncker_interju_der_spiegel","timestamp":"2019. november. 04. 12:30","title":"Juncker: \"Mindig diktátornak neveztem Orbánt, csak akkor ott volt a mikrofon\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42cfc319-6f58-4f0d-af6b-451d895e2fcb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hír egy hónappal az után kelt szárnyra, hogy csődbe jutott a világ egyik legnagyobbjának számító utazási iroda, és e miatt több százezer utas rekedt külföldön.","shortLead":"A hír egy hónappal az után kelt szárnyra, hogy csődbe jutott a világ egyik legnagyobbjának számító utazási iroda, és e...","id":"20191103_Online_turisztikai_ugynoksegkent_szulethet_ujja_a_Thomas_Cook","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42cfc319-6f58-4f0d-af6b-451d895e2fcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a4035cd-cdb7-4749-80c6-b828a42d0a26","keywords":null,"link":"/kkv/20191103_Online_turisztikai_ugynoksegkent_szulethet_ujja_a_Thomas_Cook","timestamp":"2019. november. 03. 08:25","title":"Online turisztikai ügynökségként születhet újjá a Thomas Cook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ce4daa3-8f27-4141-8d12-36c672585210","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Messengeren belüli hívásra és videochatre is kiterjeszti a titkosítás lehetőségét a Facebook. Legalábbis erre utalnak bizonyos jelek.","shortLead":"A Messengeren belüli hívásra és videochatre is kiterjeszti a titkosítás lehetőségét a Facebook. Legalábbis erre utalnak...","id":"20191103_facebook_messenger_vegpontok_kozti_titkositas_titkositott_uzenet_hivas_videochat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ce4daa3-8f27-4141-8d12-36c672585210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d803569b-af4d-4acb-9231-75bf9c36e490","keywords":null,"link":"/tudomany/20191103_facebook_messenger_vegpontok_kozti_titkositas_titkositott_uzenet_hivas_videochat","timestamp":"2019. november. 03. 10:03","title":"Úgy fest, egy fokkal még biztonságosabb lesz a Messenger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92edf53-2840-442f-a751-b3c0e14149fc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gazdasági növekedés markáns lassulását jósolja 2020-ra a GKI.","shortLead":"A gazdasági növekedés markáns lassulását jósolja 2020-ra a GKI.","id":"20191103_GKI_prognozis_november","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b92edf53-2840-442f-a751-b3c0e14149fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3128f6ee-ccb5-4e85-90b6-c3e7b4401ee7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191103_GKI_prognozis_november","timestamp":"2019. november. 04. 05:25","title":"Orbán álma ugyan teljesül, mégsem lesz maradéktalan az öröme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"761e35e4-31ed-4f4c-99ea-53cb4c90365d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy nagyjából az i. e. 2000-ből való, rituális célokat szolgáló építmény maradványait fedezte fel egy régész a délnyugat-angliai Deani erdőben.\r

\r

","shortLead":"Egy nagyjából az i. e. 2000-ből való, rituális célokat szolgáló építmény maradványait fedezte fel egy régész...","id":"20191104_anglia_gloucestershire_deani_erdo_ritualis_epitmeny_maradvanyai_lezerszkenner","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=761e35e4-31ed-4f4c-99ea-53cb4c90365d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f4aadc1-5c0b-4a71-a538-9ea573d6bf97","keywords":null,"link":"/tudomany/20191104_anglia_gloucestershire_deani_erdo_ritualis_epitmeny_maradvanyai_lezerszkenner","timestamp":"2019. november. 04. 06:03","title":"Egy 4000 éves, rituális építményt találtak Angliában, miután bevetették a lézerszkennert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]