[{"available":true,"c_guid":"29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Apránként szedik ízekre különböző kormánypárti körökben az új nemzeti alaptanterv eredendően még \"nagyon szép munkának\" ítélt tervezetét. A csaknem két évig készült munkaanyagnak a Fidesz képviselői főként eszmei hiányosságokat rónak fel, miközben hivatalosan még mindig nem tudni, miért mondhatta a Miniszterelnökség vezetője a dokumentum bemutatása előtt, hogy \"így biztosan nem lép életbe\". A tervezeten dolgozó szakértők ezt mindenesetre már munka közben borítékolták. ","shortLead":"Apránként szedik ízekre különböző kormánypárti körökben az új nemzeti alaptanterv eredendően még \"nagyon szép munkának\"...","id":"20180924_kormany_nat_tervezet_kozoktatas_csepe_valeria_l_simon_laszlo_fidesz_kdnp","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"932b6fc4-e9c0-4847-b8f5-15665a7f15c5","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_kormany_nat_tervezet_kozoktatas_csepe_valeria_l_simon_laszlo_fidesz_kdnp","timestamp":"2018. szeptember. 24. 06:30","title":"\"Az egészben volt valami idealisztikus\" – Az új NAT készítői is érezték, hogy elhasal a tervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a40743f-921e-45dd-895f-20324780f560","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint talajmenti fagy nagy területen várható.","shortLead":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint talajmenti fagy nagy területen várható.","id":"20180925_fagyni_fog_hidegrekord_dolhet_az_ejjel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a40743f-921e-45dd-895f-20324780f560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8551133-d9dd-42ad-b956-eb035f4a566e","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_fagyni_fog_hidegrekord_dolhet_az_ejjel","timestamp":"2018. szeptember. 25. 20:44","title":"Fagyni fog, hidegrekord dőlhet az éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32355373-ef5f-4dc4-9b86-52d1538c0d34","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Másfél héttel azután, hogy az Apple bemutatta az idei iPhone-okat, az iFixit már szét is szedte az Xs és az Xs Max változatokat, hogy kiderüljön, mennyire szerelhető a két készülék.","shortLead":"Másfél héttel azután, hogy az Apple bemutatta az idei iPhone-okat, az iFixit már szét is szedte az Xs és az Xs Max...","id":"20180924_ifixit_iphone_xs_iphone_xs_max_teardown","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32355373-ef5f-4dc4-9b86-52d1538c0d34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2d8f445-2804-475e-9c54-a2c5978676a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180924_ifixit_iphone_xs_iphone_xs_max_teardown","timestamp":"2018. szeptember. 24. 11:03","title":"Szétszedték az új iPhone-okat, hogy kiderüljön, mi is van bennük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc0182bb-75de-4be5-84e6-b06424197437","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő elmondta, hogy felnőtt kapcsolatban éltek, amelybe belefért a megcsalás is. Azt visszautasítja, hogy ő lenne a hibás a tévés öngyilkosságáért, de elismeri, hogy van lelkiismeret-furdalása.","shortLead":"A színésznő elmondta, hogy felnőtt kapcsolatban éltek, amelybe belefért a megcsalás is. Azt visszautasítja, hogy ő...","id":"20180925_Megcsaltam_es_o_is_megcsalt__Anthony_Bourdain_halala_utan_megtorte_a_csendet_Asia_Argento","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc0182bb-75de-4be5-84e6-b06424197437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f44e4747-265e-4ee2-a07b-11f036cefc39","keywords":null,"link":"/elet/20180925_Megcsaltam_es_o_is_megcsalt__Anthony_Bourdain_halala_utan_megtorte_a_csendet_Asia_Argento","timestamp":"2018. szeptember. 25. 13:24","title":"„Megcsaltam, és ő is megcsalt” – Anthony Bourdain halála után megtörte a csendet Asia Argento","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b20387b-dea3-4643-8d81-e57031f1196e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Négy év alatt készülhet el a teljesen átépített Bernabeu.","shortLead":"Négy év alatt készülhet el a teljesen átépített Bernabeu.","id":"20180924_Olcsobb_lesz_a_Real_Madrid_uj_stadionja_mint_a_Puskas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b20387b-dea3-4643-8d81-e57031f1196e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c734e88-e68c-4ace-9ab8-a2acf884baf1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180924_Olcsobb_lesz_a_Real_Madrid_uj_stadionja_mint_a_Puskas","timestamp":"2018. szeptember. 24. 10:16","title":"Olcsóbb lesz a Real Madrid új stadionja, mint a Puskás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ad4b8a0-48e4-4a68-802b-95a9956f76ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még a terítőket is ellopta egy hétvégi házból.","shortLead":"Még a terítőket is ellopta egy hétvégi házból.","id":"20180924_Talicskaval_ment_betorni_a_balmazujvarosi_ferfi_vitt_mindent_ami_mozdithato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ad4b8a0-48e4-4a68-802b-95a9956f76ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb79d34f-c578-4e67-b3ba-d9b1704d8f27","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_Talicskaval_ment_betorni_a_balmazujvarosi_ferfi_vitt_mindent_ami_mozdithato","timestamp":"2018. szeptember. 24. 11:28","title":"Talicskával ment betörni a balmazújvárosi férfi, vitt mindent, ami mozdítható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1942f773-8db2-4517-bc57-9574c4710913","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus átadott egy utat, a momentumosok – illetve néhány civil – emlékeztette őt arra, ez uniós pénzből van. Az oldal üzemeltetői azonnal léptek.","shortLead":"A politikus átadott egy utat, a momentumosok – illetve néhány civil – emlékeztette őt arra, ez uniós pénzből van...","id":"20180924_Kitiltottak_a_momentumosokat_Tallai_Facebook_oldalarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1942f773-8db2-4517-bc57-9574c4710913&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec08fcb9-076a-49d8-aacf-680ff8cd090e","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_Kitiltottak_a_momentumosokat_Tallai_Facebook_oldalarol","timestamp":"2018. szeptember. 24. 14:49","title":"Kitiltották a trollkodó momentumosokat Tállai Facebook-oldaláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92c634c7-7f04-4646-944b-408b7dc33af2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma már természetes a kormányzatnak, hogy közpénzmilliárdokat nyerő üzletemberek utaztatják a miniszterelnököt. Nem volt ez mindig így.","shortLead":"Ma már természetes a kormányzatnak, hogy közpénzmilliárdokat nyerő üzletemberek utaztatják a miniszterelnököt. Nem volt...","id":"20180925_Orban_repulozesenek_toredekeert_mondott_le_egy_allamtitkar_a_ballib_idoszakban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92c634c7-7f04-4646-944b-408b7dc33af2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"703999fe-fb06-4731-b677-0e6337b0e88a","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Orban_repulozesenek_toredekeert_mondott_le_egy_allamtitkar_a_ballib_idoszakban","timestamp":"2018. szeptember. 25. 13:53","title":"Orbán repülőzésének töredékéért mondott le egy államtitkár a ballib időszakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]