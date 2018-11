Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a6022221-859b-471d-8d9a-a82aae182584","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181130_Ez_egy_ilyen_het_a_bika_es_a_kakas_utan_mutatjuk_a_vilag_legnagyobb_lovat_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6022221-859b-471d-8d9a-a82aae182584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b43e58-186e-4ff4-9c80-d5969b9ee7d0","keywords":null,"link":"/elet/20181130_Ez_egy_ilyen_het_a_bika_es_a_kakas_utan_mutatjuk_a_vilag_legnagyobb_lovat_is","timestamp":"2018. november. 30. 12:22","title":"Ez egy ilyen hét: a bika és a kakas után mutatjuk a világ legnagyobb lovát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a606a54a-77d5-4443-beee-b4f79e621daf","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Visszavonhatatlanul közeledik a karácsony.","shortLead":"Visszavonhatatlanul közeledik a karácsony.","id":"20181130_Elindult_a_fenyvillamos_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a606a54a-77d5-4443-beee-b4f79e621daf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10539834-33d1-4ac7-a87f-466221a81dcb","keywords":null,"link":"/elet/20181130_Elindult_a_fenyvillamos_Budapesten","timestamp":"2018. november. 30. 07:50","title":"Elindult a fényvillamos Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b98622e8-3527-4d54-a7a2-0cdf800b45a9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A szakértők arra számítottak, hogy erre csak csütörtökön kerül sor.","shortLead":"A szakértők arra számítottak, hogy erre csak csütörtökön kerül sor.","id":"20181128_Maris_megjelent_a_hadiallapotrol_szolo_jogszabaly_az_ukran_kozlonyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b98622e8-3527-4d54-a7a2-0cdf800b45a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a70eb7a-7db6-4d57-b402-d9e92664b643","keywords":null,"link":"/vilag/20181128_Maris_megjelent_a_hadiallapotrol_szolo_jogszabaly_az_ukran_kozlonyben","timestamp":"2018. november. 28. 19:27","title":"Máris megjelent a hadiállapotról szóló jogszabály az ukrán közlönyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0f01c87-8896-4d10-bdb3-e209321a8ed1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az 55 éves rendező szerda este nősült meg.","shortLead":"Az 55 éves rendező szerda este nősült meg.","id":"20181129_Quentin_Tarantino_elvette_35_eves_baratnojet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0f01c87-8896-4d10-bdb3-e209321a8ed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86ee6289-3367-4cb3-90ec-590a8774a823","keywords":null,"link":"/elet/20181129_Quentin_Tarantino_elvette_35_eves_baratnojet","timestamp":"2018. november. 29. 07:52","title":"Quentin Tarantino elvette 35 éves barátnőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55b0aa33-1fd6-48c7-bd21-644177407264","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyot nőtt a beruházások száma, főleg az uniós forrásból történő fejlesztések, a céges kapacitásbővítés, valamint az ingatlanberuházások miatt.","shortLead":"Nagyot nőtt a beruházások száma, főleg az uniós forrásból történő fejlesztések, a céges kapacitásbővítés, valamint...","id":"20181129_Az_EUpenzek_es_az_epitkezesek_porgetik_a_beruhazasokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55b0aa33-1fd6-48c7-bd21-644177407264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"012fef0f-0358-497f-a8a8-c08e0bc97d87","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181129_Az_EUpenzek_es_az_epitkezesek_porgetik_a_beruhazasokat","timestamp":"2018. november. 29. 10:37","title":"Az EU-pénzek és az építkezések pörgetik a beruházásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86e7a985-a3ad-4bf5-ad9e-4b074ac409d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak a környezet szenvedheti meg a globális felmelegedés következményeit. Egy új jelentés szerint a klímaváltozás az emberi testben is komoly (mentális) változásokat indíthat be. ","shortLead":"Nem csak a környezet szenvedheti meg a globális felmelegedés következményeit. Egy új jelentés szerint a klímaváltozás...","id":"20181129_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_gyilkossag_eroszak_ongyilkossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86e7a985-a3ad-4bf5-ad9e-4b074ac409d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7277d23-9edd-4070-bf3a-1a3cd84ab677","keywords":null,"link":"/tudomany/20181129_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_gyilkossag_eroszak_ongyilkossag","timestamp":"2018. november. 29. 14:03","title":"Növekvő erőszak, depresszió, öngyilkosság – ezt is okozhatja a klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a93fbb07-a2d2-4ed2-80a7-e2e37a1e5064","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezzel vágnak vissza Guy Verhofstadtnak.","shortLead":"Ezzel vágnak vissza Guy Verhofstadtnak.","id":"20181129_parizsi_tuntetes_guy_verhofstadt_kovacs_zoltan_terrorizmus_bevandorlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a93fbb07-a2d2-4ed2-80a7-e2e37a1e5064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ab00a1e-75f0-47d3-8105-3805cc14a58d","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_parizsi_tuntetes_guy_verhofstadt_kovacs_zoltan_terrorizmus_bevandorlas","timestamp":"2018. november. 29. 14:16","title":"Párizsi tüntetés fotóját tette terrorral rémisztgető plakátjára a komány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7795622-cbc7-4bbc-adad-3b04f78a72d8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyetlen hívásra elég töltöttségük maradt.","shortLead":"Egyetlen hívásra elég töltöttségük maradt.","id":"20181130_Egy_horror_is_kezdodhetne_igy_eltevedtek_a_teli_erdoben_es_merult_a_telefonjuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7795622-cbc7-4bbc-adad-3b04f78a72d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"117a43e5-f25b-4f28-9f77-3ddd09469c62","keywords":null,"link":"/elet/20181130_Egy_horror_is_kezdodhetne_igy_eltevedtek_a_teli_erdoben_es_merult_a_telefonjuk","timestamp":"2018. november. 30. 16:05","title":"Egy horror is kezdődhetne így: eltévedtek a téli erdőben, és merült a telefonjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]