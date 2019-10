Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3be46da6-6854-43a4-95b6-2b034d207294","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Az EU következő költségvetéséről indult tárgyalások közben a magyar kormány sorra blokkolja azokat az uniós döntéseket, amelyek akadályoznák Orbán illiberális barátainak érdekeit. Brüsszelben viszont már sokaknak kezd elege lenni abból, hogy Magyarország a sorozatos vétóival háborúkhoz asszisztál vagy megnehezíti a menekültprobléma kezelését.\r

\r

","shortLead":"Az EU következő költségvetéséről indult tárgyalások közben a magyar kormány sorra blokkolja azokat az uniós döntéseket...","id":"20191016_Zsarolok_es_zsarnokok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3be46da6-6854-43a4-95b6-2b034d207294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcbc46c1-f057-4c3c-8a04-ff2ab279ef87","keywords":null,"link":"/360/20191016_Zsarolok_es_zsarnokok","timestamp":"2019. október. 16. 19:00","title":"Gyengülhet Orbánék zsarolási potenciálja az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10d0da71-ea6b-4071-ae1c-32992dafbe4d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meg akarták menteni a kiscicát, de kiderült, hogy egy vadállat. ","shortLead":"Meg akarták menteni a kiscicát, de kiderült, hogy egy vadállat. ","id":"20191015_Hazi_macskanak_neztek_egy_vadmacskat_Somogyban_hamar_feltunt_hogy_nem_olyan_kezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10d0da71-ea6b-4071-ae1c-32992dafbe4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"142ce90b-46e5-4156-b750-5cc9c6598100","keywords":null,"link":"/elet/20191015_Hazi_macskanak_neztek_egy_vadmacskat_Somogyban_hamar_feltunt_hogy_nem_olyan_kezes","timestamp":"2019. október. 15. 10:31","title":"Házi macskának néztek egy vadmacskát Somogyban, hamar feltűnt, hogy nem olyan kezes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"637e66ee-33f9-4eb2-9f99-971df4ce8095","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"velemeny","description":"Teljesen oké, ha felnőtt emberek önkéntesen és többen megcsinálják egymást. Kivéve, ha.","shortLead":"Teljesen oké, ha felnőtt emberek önkéntesen és többen megcsinálják egymást. Kivéve, ha.","id":"20191016_A_csoportos_szexhez_valo_alapjogrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=637e66ee-33f9-4eb2-9f99-971df4ce8095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13e61f24-0860-4302-b145-86a750e3f265","keywords":null,"link":"/velemeny/20191016_A_csoportos_szexhez_valo_alapjogrol","timestamp":"2019. október. 16. 15:08","title":"Ceglédi: A csoportos szexhez való alapjogról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9426e295-6dbb-46a1-a789-9c99d18ca283","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a négykarikás ötajtós járgány egyrészt iszonyatosan megy, másrészt adott esetben igen keveset fogyaszt.","shortLead":"Ez a négykarikás ötajtós járgány egyrészt iszonyatosan megy, másrészt adott esetben igen keveset fogyaszt.","id":"20191016_384_loeros_es_gazolajjal_megy_ez_az_uj_audi_s5_abt_tuning","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9426e295-6dbb-46a1-a789-9c99d18ca283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a92eeebf-1593-41a0-90df-7bee8f06077b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191016_384_loeros_es_gazolajjal_megy_ez_az_uj_audi_s5_abt_tuning","timestamp":"2019. október. 16. 07:59","title":"384 lóerős és gázolajjal megy ez az új Audi S5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cb6d0fb-b2a2-4cc3-8a58-1c48afdc4e71","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Azt ígéri, mindent megtesz annak érdekében, hogy közterületen ne lehessen terjeszteni „a hazugságokat”.","shortLead":"Azt ígéri, mindent megtesz annak érdekében, hogy közterületen ne lehessen terjeszteni „a hazugságokat”.","id":"20191016_Karacsony_Gergely_a_Lokalt_a_kozteruletekrol_is_kitiltana","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2cb6d0fb-b2a2-4cc3-8a58-1c48afdc4e71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4241028c-27a0-4b96-b644-76387445a0a9","keywords":null,"link":"/kultura/20191016_Karacsony_Gergely_a_Lokalt_a_kozteruletekrol_is_kitiltana","timestamp":"2019. október. 16. 11:48","title":"Karácsony Gergely a Lokált a közterületekről is kitiltaná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd0705a-691a-4d77-8c1f-2b6223ec5594","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Forradalmat nem kapni pénzért, a forradalomért önmagadat kell odaadni - írja nemrégiben magyarul is megjelent könyvében Nadya Tolokonnikova. Részlet a Pussy Riot alapítójának könyvéből.","shortLead":"Forradalmat nem kapni pénzért, a forradalomért önmagadat kell odaadni - írja nemrégiben magyarul is megjelent könyvében...","id":"20191015_Ezt_a_dontest_mindenkinek_meg_kell_hoznia_ne_eljunk_hazugsagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6dd0705a-691a-4d77-8c1f-2b6223ec5594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e6c34e7-cf7d-4323-b74b-eff2b202cf57","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191015_Ezt_a_dontest_mindenkinek_meg_kell_hoznia_ne_eljunk_hazugsagban","timestamp":"2019. október. 15. 16:15","title":"\"Ezt a döntést mindenkinek meg kell hoznia: ne éljünk hazugságban!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9a48145-6134-4031-90e6-a1e1584dbe3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzati választás után a Hit Gyülekezetének vezető lelkésze a kormány keresztény propagandája ellen szólt és egy újabb 2010-et sem tart kizártnak, csak fordított szerepekkel.","shortLead":"Az önkormányzati választás után a Hit Gyülekezetének vezető lelkésze a kormány keresztény propagandája ellen szólt és...","id":"20191016_Nemeth_Sandor_Lehet_2_ev_mulva_egy_olyan_fordulat_fog_tortenni_mint_2010ben_csak_forditva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9a48145-6134-4031-90e6-a1e1584dbe3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7feb099e-9280-47db-a942-afd365518b83","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Nemeth_Sandor_Lehet_2_ev_mulva_egy_olyan_fordulat_fog_tortenni_mint_2010ben_csak_forditva","timestamp":"2019. október. 16. 16:30","title":"Németh Sándor: Lehet, 2 év múlva egy olyan fordulat fog történni, mint 2010-ben, csak fordítva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99da0870-e806-4860-af2e-bf0f2238851c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem zavarja Csorbai Ferencet, hogy alig támogatták.","shortLead":"Nem zavarja Csorbai Ferencet, hogy alig támogatták.","id":"20191016_Atveszi_a_mandatumat_a_mohacsi_polgarmester","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99da0870-e806-4860-af2e-bf0f2238851c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e214d30-a404-459d-bcc6-6003f83c577c","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Atveszi_a_mandatumat_a_mohacsi_polgarmester","timestamp":"2019. október. 16. 22:02","title":"Átveszi a mandátumát a mohácsi polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]