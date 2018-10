Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d1d641cd-78ec-4c57-99d7-b7c61d4be292","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Nem lesz hideg, de a nap sem nagyon fog sütni szerdán, sokfelé szél is lesz. ","shortLead":"Nem lesz hideg, de a nap sem nagyon fog sütni szerdán, sokfelé szél is lesz. ","id":"20181003_Borus_lesz_a_szerda_de_az_esernyot_teli_kabatot_hagyja_otthon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1d641cd-78ec-4c57-99d7-b7c61d4be292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbaed8a6-683e-4dc9-8200-f41840792350","keywords":null,"link":"/idojaras/20181003_Borus_lesz_a_szerda_de_az_esernyot_teli_kabatot_hagyja_otthon","timestamp":"2018. október. 03. 06:56","title":"Borús lesz a szerda, de az esernyőt, télikabátot hagyja otthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6cbf080-7638-4288-b3ec-3292f86836d4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kórházba szállították azt a svéd férfit, aki egy egész hétvégét töltött egy bevásárlóközpont liftjébe szorulva.","shortLead":"Kórházba szállították azt a svéd férfit, aki egy egész hétvégét töltött egy bevásárlóközpont liftjébe szorulva.","id":"20181001_Harom_nap_utan_szabadult_a_liftbol_egy_sved_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6cbf080-7638-4288-b3ec-3292f86836d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a37b8468-b732-4efd-8160-2b19420b688a","keywords":null,"link":"/vilag/20181001_Harom_nap_utan_szabadult_a_liftbol_egy_sved_ferfi","timestamp":"2018. október. 01. 18:10","title":"Három nap után szabadult a liftből egy svéd férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90ee03ce-f9fa-4ea7-834f-7097262f28e1","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Jogszerűen van szabadlábon, felmentést kapott, de hogy honnan, milyen eljárás keretében, azt nem mondhatom meg, nem vagyok rá felhatalmazva – mondta hvg.hu-nak Rácsai Lajos, Veres Margit jogerősen elítélt volt balmazújvárosi polgármester ügyvédje, aki mindent megtett, hogy védencének ne kelljen börtönbe vonulnia, korábban még kegyelmi kérvényt is beadott a köztársasági elnökhöz.","shortLead":"Jogszerűen van szabadlábon, felmentést kapott, de hogy honnan, milyen eljárás keretében, azt nem mondhatom meg, nem...","id":"20181002_veres_margit_balmazujvaros_elitelt_polgarmester","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90ee03ce-f9fa-4ea7-834f-7097262f28e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e67ca85-31ab-4002-9691-d45a8d884a9b","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_veres_margit_balmazujvaros_elitelt_polgarmester","timestamp":"2018. október. 02. 05:30","title":"Börtönbe vonulás helyett búcsúmeccsre jár az elítélt polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb37f7fb-f556-4d4b-b233-addf560f9fc7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Igazán sokba a megélhetés kerül, nem a tandíj.","shortLead":"Igazán sokba a megélhetés kerül, nem a tandíj.","id":"20181003_Minimum_egymillio_forintot_kell_felretenni_a_kulfoldi_tovabbtanulashoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb37f7fb-f556-4d4b-b233-addf560f9fc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ee2a766-2c64-4226-b216-a1129b2c46fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181003_Minimum_egymillio_forintot_kell_felretenni_a_kulfoldi_tovabbtanulashoz","timestamp":"2018. október. 03. 11:44","title":"Minimum egymillió forintot kell félretenni a külföldi továbbtanuláshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbda3a70-940e-4cc0-af6b-4df06ee47fd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Abban kell állást foglalniuk, hogy egy milliárdos vállalkozótól kapott repülőutak ajándéknak tekinthetők-e.","shortLead":"Abban kell állást foglalniuk, hogy egy milliárdos vállalkozótól kapott repülőutak ajándéknak tekinthetők-e.","id":"20181003_A_mentelmi_bizottsag_ele_viszik_Orban_luxusrepuleseit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbda3a70-940e-4cc0-af6b-4df06ee47fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"352dd316-26a5-4ccf-be5f-10f0b7f5c84a","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_A_mentelmi_bizottsag_ele_viszik_Orban_luxusrepuleseit","timestamp":"2018. október. 03. 07:48","title":"A mentelmi bizottság elé viszik Orbán luxusrepüléseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"739ae9f2-870f-4b0f-8a08-c27fde9bc83e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A budakalászi rendőrök elfogták és gyanúsítottként kihallgattak egy 23 éves férfit.","shortLead":"A budakalászi rendőrök elfogták és gyanúsítottként kihallgattak egy 23 éves férfit.","id":"20181003_rendorseg_autolopas_lopott_auto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=739ae9f2-870f-4b0f-8a08-c27fde9bc83e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bb3aee7-99b0-4b08-a0b3-4531eb45679b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181003_rendorseg_autolopas_lopott_auto","timestamp":"2018. október. 03. 06:41","title":"Csak beugrott a húsboltba a budapesti sofőr, azonnal ellopták az autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c6b7129-fec1-4a60-8986-704af1c3fc7f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Tíz évig építették, egy hónapig működött.","shortLead":"Tíz évig építették, egy hónapig működött.","id":"20181002_Osszedoles_fenyegeti_a_san_fransiscoi_tomegkozlekedesi_kozpontot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c6b7129-fec1-4a60-8986-704af1c3fc7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5652617c-0545-4b05-acd5-7bdfda1b2e83","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181002_Osszedoles_fenyegeti_a_san_fransiscoi_tomegkozlekedesi_kozpontot","timestamp":"2018. október. 02. 16:24","title":"Összedőlés fenyegeti a San Franciscó-i tömegközlekedési központot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63db8dbc-6c5e-48a8-89bb-ce2f56034b8e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az olasz sportkocsi alaphelyzetben sem mondható unalmasnak, ezzel a különlegesen csillogó borítással viszont szó szerint egy négykerekű tekintetmágnes.","shortLead":"Ez az olasz sportkocsi alaphelyzetben sem mondható unalmasnak, ezzel a különlegesen csillogó borítással viszont szó...","id":"20181002_videon_a_csillogo_lamborghini_huracan_amit_meg_vajna_timea_is_megirigyelhet_swarovski_tuning","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63db8dbc-6c5e-48a8-89bb-ce2f56034b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acbc0552-cabc-4508-af93-a084405bc09c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181002_videon_a_csillogo_lamborghini_huracan_amit_meg_vajna_timea_is_megirigyelhet_swarovski_tuning","timestamp":"2018. október. 02. 06:41","title":"Videón a csillogó Lamborghini, amit még Vajna Tímea is megirigyelhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]