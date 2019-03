Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"abf90d21-234f-4079-953b-a7e0b7088149","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Japánból érkezett, de olaszosan izgalmas a dizájnja a Mazda új kompaktjának. És hamarosan a benzin- és dízelmotorok előnyeit egymással kombináló új erőforrással is elérhető lesz.","shortLead":"Japánból érkezett, de olaszosan izgalmas a dizájnja a Mazda új kompaktjának. És hamarosan a benzin- és dízelmotorok...","id":"20190316_a_harmas_az_uj_jeles_teszten_a_mazda_3_skyactiv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abf90d21-234f-4079-953b-a7e0b7088149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ba31a6f-98ef-425a-aeda-c7fe4752bca4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190316_a_harmas_az_uj_jeles_teszten_a_mazda_3_skyactiv","timestamp":"2019. március. 16. 18:00","title":"Mazda 3-teszt: nyomokban MX-5 életérzést tartalmaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30dea4d5-c36b-43d5-8b9c-009d05b8fb7d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eldurvul az elitellenes tiltakozás.","shortLead":"Eldurvul az elitellenes tiltakozás.","id":"20190316_A_sargamellenyesek_felgyujtottak_egy_bankot_Parizsban_a_tuzoltok_gyereket_is_mentettek_a_hazbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30dea4d5-c36b-43d5-8b9c-009d05b8fb7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80ee67dc-3ced-4d07-a337-2d0e2f649d49","keywords":null,"link":"/vilag/20190316_A_sargamellenyesek_felgyujtottak_egy_bankot_Parizsban_a_tuzoltok_gyereket_is_mentettek_a_hazbol","timestamp":"2019. március. 16. 19:14","title":"A sárgamellényesek felgyújtottak egy bankot Párizsban, a tűzoltók gyereket is mentettek a házból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af85c29c-7039-44b3-89cf-2e9126fe5b71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton kiürítik a környéket, a MÁV-ot, a 6-os utat és a tömegközlekedést is érinteni fogják a lezárások. ","shortLead":"Szombaton kiürítik a környéket, a MÁV-ot, a 6-os utat és a tömegközlekedést is érinteni fogják a lezárások. ","id":"20190318_A_heten_vegre_kiemelik_a_Dunabol_a_tavaly_osszel_talalt_bombakat_kiuritik_a_teruletet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af85c29c-7039-44b3-89cf-2e9126fe5b71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eb6eb0c-96ce-4dbb-89b2-f69b3c52f318","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_A_heten_vegre_kiemelik_a_Dunabol_a_tavaly_osszel_talalt_bombakat_kiuritik_a_teruletet","timestamp":"2019. március. 18. 13:23","title":"A héten végre kiemelik a Dunából a tavaly ősszel talált bombákat, kiürítik a területet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0264c07-9b8b-47fc-a2c3-eaa991e0d5a5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A kínálat egyre szűkösebb és drágább, a kereslet viszont évek óta nem látott szintre esett vissza.","shortLead":"A kínálat egyre szűkösebb és drágább, a kereslet viszont évek óta nem látott szintre esett vissza.","id":"20190318_Drasztikus_dragulas_az_ujlakasok_tobb_mint_felet_araztak_at_telen_es_vastagon_fogott_a_ceruzajuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0264c07-9b8b-47fc-a2c3-eaa991e0d5a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1cb4e19-f754-4276-a465-e411e98b4dbe","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190318_Drasztikus_dragulas_az_ujlakasok_tobb_mint_felet_araztak_at_telen_es_vastagon_fogott_a_ceruzajuk","timestamp":"2019. március. 18. 14:01","title":"Drasztikus drágulás: az új lakások több mint felét árazták át télen, és vastagon fogott a ceruzájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68a0f001-194d-4218-8db2-7be8b81986ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Megyeri híd felé menő oldalon ütköztek az autók. Sérülésről egyelőre nincs hír.\r

","shortLead":"A Megyeri híd felé menő oldalon ütköztek az autók. Sérülésről egyelőre nincs hír.\r

","id":"20190317_Baleset_az_M0ason_Csomornel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68a0f001-194d-4218-8db2-7be8b81986ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7277b10b-be5b-47f7-94be-04a828492712","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Baleset_az_M0ason_Csomornel","timestamp":"2019. március. 17. 21:59","title":"Baleset az M0-áson Csömörnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"814106a1-1882-402c-af10-0270849181ba","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Magyarország és Ukrajna között akkor lesz újra jó a kapcsolat, ha mindkét fél megszabadul az oroszok által terjesztett mítoszoktól – véli Dmitro Tuzsanszkij ukrán elemző. Interjú. ","shortLead":"Magyarország és Ukrajna között akkor lesz újra jó a kapcsolat, ha mindkét fél megszabadul az oroszok által terjesztett...","id":"201911__dmitro_tuzsanszkij__azukranmagyar_kapcsolatokrol__oroszok_kavarnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=814106a1-1882-402c-af10-0270849181ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1709627f-b915-4058-9e88-1eca184394c6","keywords":null,"link":"/vilag/201911__dmitro_tuzsanszkij__azukranmagyar_kapcsolatokrol__oroszok_kavarnak","timestamp":"2019. március. 17. 17:00","title":"Kijevben nem hiszik el, hogy Orbán mindjárt tankra ül, és elfoglalja a Kárpátalját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56ff9b96-da53-450b-a423-25bad74199a7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Igaz, a képi megoldás Barack Obamát idézi.","shortLead":"Igaz, a képi megoldás Barack Obamát idézi.","id":"20190318_Az_igazi_keleti_nyitas_az_Aliexpress_mar_babaruhat_is_arul_Orban_arckepevel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56ff9b96-da53-450b-a423-25bad74199a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ffbf479-023a-4376-b2d9-34f57e8a7020","keywords":null,"link":"/elet/20190318_Az_igazi_keleti_nyitas_az_Aliexpress_mar_babaruhat_is_arul_Orban_arckepevel","timestamp":"2019. március. 18. 11:52","title":"Az igazi keleti nyitás: az Aliexpress már babaruhát is árul Orbán Viktor arcképével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4916b1a0-cfa6-45d9-9dd2-e5698e69afb7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az MSZP szerint a miniszter orosz fegyverkereskedőket hagyott futni azzal, hogy nem az amerikaiaknak, hanem az oroszoknak adta ki őket.","shortLead":"Az MSZP szerint a miniszter orosz fegyverkereskedőket hagyott futni azzal, hogy nem az amerikaiaknak, hanem...","id":"20190317_Nekiment_az_MSZP_Trocsanyinak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4916b1a0-cfa6-45d9-9dd2-e5698e69afb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4f22335-6615-4120-9994-f81868eaa486","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Nekiment_az_MSZP_Trocsanyinak","timestamp":"2019. március. 17. 14:19","title":"Nekiment az MSZP Trócsányinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]