Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d2c26a5c-47c3-45cf-911f-9d1a500c78b8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A bejelentést a zenész halálának harmadik évfordulójára időzítették.","shortLead":"A bejelentést a zenész halálának harmadik évfordulójára időzítették.","id":"20190423_Prince_memoar_Random_House_kiado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2c26a5c-47c3-45cf-911f-9d1a500c78b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ade6678-0430-4810-a1e5-37538c988a69","keywords":null,"link":"/elet/20190423_Prince_memoar_Random_House_kiado","timestamp":"2019. április. 23. 11:18","title":"Eddig nem látott fotókkal jön Prince memoárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78ba1211-7321-4a39-80c4-26a497b0326d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Dominik Feri édesapja etióp, a tettesek elmondása szerint azt kiabálták: \"négerek nem valók politikusnak\". ","shortLead":"Dominik Feri édesapja etióp, a tettesek elmondása szerint azt kiabálták: \"négerek nem valók politikusnak\". ","id":"20190422_Osszevertek_egy_cseh_kepviselot_egy_borkostolon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78ba1211-7321-4a39-80c4-26a497b0326d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f6386c5-15de-4386-8a16-b2d6cb43f4fb","keywords":null,"link":"/vilag/20190422_Osszevertek_egy_cseh_kepviselot_egy_borkostolon","timestamp":"2019. április. 22. 08:39","title":"Összevertek egy cseh képviselőt egy borkóstolón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f23ceb98-bcc9-40a2-b0d5-77bbc9c5e1ca","c_author":"Illényi Balázs","category":"tudomany","description":"Lemaradt a kutatás a fejlesztés mögött – indokolják szakértők, miért tolódik az emberiség élelmezési gondjainak végső megoldásaként emlegetett mesterséges hús piaci megjelenése.","shortLead":"Lemaradt a kutatás a fejlesztés mögött – indokolják szakértők, miért tolódik az emberiség élelmezési gondjainak végső...","id":"201916__akadozo_muhuskiserletek__vagohidi_szovetek__laborinseg__draga_husnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f23ceb98-bcc9-40a2-b0d5-77bbc9c5e1ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"052a6d68-4f75-49c1-b51a-af75ff3dbd9c","keywords":null,"link":"/tudomany/201916__akadozo_muhuskiserletek__vagohidi_szovetek__laborinseg__draga_husnak","timestamp":"2019. április. 22. 07:00","title":"Hiába finom, ha még nagyon drága: mikor kerül műsonka a húsvéti asztalra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f21340-ea0e-424a-a51d-486e674f18c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Anders Holch Povlsen a brit ASOS legnagyobb részvényese, és a dán Bestseller ruhaipari cég egyedüli tulajdonosa. ","shortLead":"Anders Holch Povlsen a brit ASOS legnagyobb részvényese, és a dán Bestseller ruhaipari cég egyedüli tulajdonosa. ","id":"20190422_Harom_gyermeket_vesztette_el_a_Sri_Lankai_merenyletekben_Dania_leggazdagabb_embere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35f21340-ea0e-424a-a51d-486e674f18c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e477f3a9-5786-4c09-84c5-7777a88970da","keywords":null,"link":"/vilag/20190422_Harom_gyermeket_vesztette_el_a_Sri_Lankai_merenyletekben_Dania_leggazdagabb_embere","timestamp":"2019. április. 22. 12:03","title":"Három fiatal gyermekét vesztette el a Srí Lanka-i merényletekben Dánia leggazdagabb embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb248d98-451e-49ed-a682-70619f6ef17b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A mindent elárasztó hibridek és villanyautók korában politikailag abszolút nem korrekt egy biturbó W12-es motorral szerelt, hegyomlásnyi kabrióval közlekedni. De vannak olyanok, akik a nyitott tetős arisztokrata életérzésért cserébe simán bevállalják a polgárpukkasztást is. ","shortLead":"A mindent elárasztó hibridek és villanyautók korában politikailag abszolút nem korrekt egy biturbó W12-es motorral...","id":"20190422_milyen_egy_90_millio_forintos_uj_bentleyvel_kabriozni_kiprobaltuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb248d98-451e-49ed-a682-70619f6ef17b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9de47e85-52af-4a52-93d0-f8665a167237","keywords":null,"link":"/cegauto/20190422_milyen_egy_90_millio_forintos_uj_bentleyvel_kabriozni_kiprobaltuk","timestamp":"2019. április. 22. 12:30","title":"Milyen egy 90 millió forintos új Bentleyvel kabriózni? Kipróbáltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ecd0dfa-530b-4af9-8959-9f3dcdb2d2e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hét regisztrált kint tartózkodó magyarról tud a kormány, ők jól vannak.\r

\r

","shortLead":"Hét regisztrált kint tartózkodó magyarról tud a kormány, ők jól vannak.\r

\r

","id":"20190421_Szijjarto_veszhelyzeti_telefont_letesitettek_a_Sri_Lankan_tartozkodo_magyaroknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ecd0dfa-530b-4af9-8959-9f3dcdb2d2e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37c57843-be2c-49f4-91c3-2020070c2ae9","keywords":null,"link":"/itthon/20190421_Szijjarto_veszhelyzeti_telefont_letesitettek_a_Sri_Lankan_tartozkodo_magyaroknak","timestamp":"2019. április. 21. 15:29","title":"Szijjártó: vészhelyzeti telefont létesítettek a Srí Lankán tartózkodó magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78b5edb2-a4fc-4b93-b47a-b5843996cdfe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az almáskeresztúri férfi ki akarta kerülni a torlódást, majd visszahajtott az építés alatt álló autópályára. ","shortLead":"Az almáskeresztúri férfi ki akarta kerülni a torlódást, majd visszahajtott az építés alatt álló autópályára. ","id":"20190422_Mindket_iranybol_tilos_volt_a_behajtas_nem_erdekelte_meghalt_az_utasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78b5edb2-a4fc-4b93-b47a-b5843996cdfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96fbb478-f09e-4948-b0a5-0fc4babe3b2b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190422_Mindket_iranybol_tilos_volt_a_behajtas_nem_erdekelte_meghalt_az_utasa","timestamp":"2019. április. 22. 09:14","title":"Mindkét irányból tilos volt a behajtás, nem érdekelte, meghalt az utasa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce280a9-fd9b-4b17-9001-37a8bb353b9a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A robbantás gyanúsítottjai mellett segítőiket is megpróbálják előkeríteni.","shortLead":"A robbantás gyanúsítottjai mellett segítőiket is megpróbálják előkeríteni.","id":"20190423_Sri_Lanka_Letartoztattak_az_merenyloket_szallito_sofort_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cce280a9-fd9b-4b17-9001-37a8bb353b9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4729366d-0f32-422a-9f6c-803cb34b71ef","keywords":null,"link":"/vilag/20190423_Sri_Lanka_Letartoztattak_az_merenyloket_szallito_sofort_is","timestamp":"2019. április. 23. 08:08","title":"Srí Lanka: Letartóztatták a merénylőket szállító sofőrt is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]