Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a082ed60-454c-4233-8eb0-2c68d391e103","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A debreceni jelöltségtől visszalépett Kulcsár Gergely, most a megyei közgyűlésben landolhat.","shortLead":"A debreceni jelöltségtől visszalépett Kulcsár Gergely, most a megyei közgyűlésben landolhat.","id":"20190911_A_Jobbik_HajduBihar_megyei_listajan_bukkant_fel_az_egykor_zsidozo_kepviselojuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a082ed60-454c-4233-8eb0-2c68d391e103&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f194bc57-51b1-439c-9584-8ec8264e4f27","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_A_Jobbik_HajduBihar_megyei_listajan_bukkant_fel_az_egykor_zsidozo_kepviselojuk","timestamp":"2019. szeptember. 11. 08:53","title":"A Jobbik megyei listáján tűnt fel az egykor zsidózó képviselőjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d17c816-8722-430f-9f3d-56085dc439a0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Kebnekaise-hegy déli csúcsát borító gleccser egyharmada elolvadt.","shortLead":"A Kebnekaise-hegy déli csúcsát borító gleccser egyharmada elolvadt.","id":"20190910_Elolvasztotta_Svedorszag_legmagasabb_pontjat_az_egyre_emelkedo_homerseklet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d17c816-8722-430f-9f3d-56085dc439a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c60179a-d628-4f34-a0a5-eab9b9fa07c1","keywords":null,"link":"/elet/20190910_Elolvasztotta_Svedorszag_legmagasabb_pontjat_az_egyre_emelkedo_homerseklet","timestamp":"2019. szeptember. 10. 12:02","title":"Elolvasztotta Svédország legmagasabb pontját az egyre emelkedő hőmérséklet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10f03ebf-b904-45f2-bf0b-4c3bc3c69f1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egyik újabb szabadalma mesterséges intelligencia bevetésével tenné még megbízhatóbbá a babafigyelő berendezést.","shortLead":"A Google egyik újabb szabadalma mesterséges intelligencia bevetésével tenné még megbízhatóbbá a babafigyelő berendezést.","id":"20190911_google_szabadalom_mesterseges_intelligenciaval_kiegesztett_bebimonitor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10f03ebf-b904-45f2-bf0b-4c3bc3c69f1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02a8b1aa-5e85-4e7f-b1ac-a1c8a75a0ea6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190911_google_szabadalom_mesterseges_intelligenciaval_kiegesztett_bebimonitor","timestamp":"2019. szeptember. 11. 14:03","title":"Kitalálta a Google, hogyan lehetnek nyugodtak a kisbabás szülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19b14df4-6c2d-4018-b1ec-7bebf77d13aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Harrach Tamás fideszes angyalföldi képviselő árulta el a Facebookon, hogy ő kereste meg az ajánlattal Tempflit.","shortLead":"Harrach Tamás fideszes angyalföldi képviselő árulta el a Facebookon, hogy ő kereste meg az ajánlattal Tempflit.","id":"20190911_A_Fidesz_keresere_allt_at_hozzajuk_az_exLMPs_kepviselo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19b14df4-6c2d-4018-b1ec-7bebf77d13aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"002f6e9c-981a-4005-b687-ef569eec3344","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_A_Fidesz_keresere_allt_at_hozzajuk_az_exLMPs_kepviselo","timestamp":"2019. szeptember. 11. 09:33","title":"Fideszes kérésére állt át az ex-LMP-s képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97a1ae47-b907-4f89-8525-18eec636104b","c_author":"Farkas Zoltán","category":"itthon","description":"„Aki nem törekszik stallumra, azt nem lehet megtörni, talán ez a titka” – jellemezte Gombár Csabát Spiró György abban a kis példányszámban kinyomtatott emlékkönyvben, amelyben 80. születésnapja előtt egy nappal Gombár Csaba politológust, a Magyar Rádió korábbi elnökét köszöntötték a Pénzügykutató Zrt. munkatársai és egykori rádiós kollégái. ","shortLead":"„Aki nem törekszik stallumra, azt nem lehet megtörni, talán ez a titka” – jellemezte Gombár Csabát Spiró György abban...","id":"20190910_Gombar_Csaba_nyolcvan_eves_am_nem_szereti_ha_unneplik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97a1ae47-b907-4f89-8525-18eec636104b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5352b0e1-7f65-4fb4-a2e7-04e090ffae50","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_Gombar_Csaba_nyolcvan_eves_am_nem_szereti_ha_unneplik","timestamp":"2019. szeptember. 10. 11:41","title":"Gombár Csaba nyolcvanéves, ám nem szereti, ha ünneplik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"787cf81c-415d-408b-9b28-3710db216a2c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A helyi sajtó szerint egy tripoli szállodából hurcolták el fegyveresek, egy másik, ugyancsak helyi forrás szerint viszont sebesülést szenvedett egy dróntámadásban és kórházban van.","shortLead":"A helyi sajtó szerint egy tripoli szállodából hurcolták el fegyveresek, egy másik, ugyancsak helyi forrás szerint...","id":"20190909_Elraboltak_egy_magyar_ujsagirot_Libiaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=787cf81c-415d-408b-9b28-3710db216a2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0f7cbf3-99a4-444b-a438-de219c530941","keywords":null,"link":"/vilag/20190909_Elraboltak_egy_magyar_ujsagirot_Libiaban","timestamp":"2019. szeptember. 09. 22:01","title":"Ellentmondó hírek a Líbiában bajba került magyar riporterről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d873fe0-c6a6-4047-8be4-8a93882fc9d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Financial Times gyűjtése szerint Budapest az élbolyban van a bekamerázások terén. De a kínai Csungkingban figyel ám igazán a Nagy Testvér.

","shortLead":"A Financial Times gyűjtése szerint Budapest az élbolyban van a bekamerázások terén. De a kínai Csungkingban figyel ám...","id":"20190910_Budapest_a_hetedik_legjobban_bekamerazott_varos_Europaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d873fe0-c6a6-4047-8be4-8a93882fc9d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d732fc7b-8902-4f3d-b4f0-af5577fcf017","keywords":null,"link":"/elet/20190910_Budapest_a_hetedik_legjobban_bekamerazott_varos_Europaban","timestamp":"2019. szeptember. 10. 08:50","title":"Budapest a hetedik legjobban bekamerázott város Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f50f46c3-3ada-40ef-8994-f8ba00cbeb23","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egy popénekesnek eltörte az orrát, majd utána ment a kórházba egy fegyverrel.","shortLead":"Egy popénekesnek eltörte az orrát, majd utána ment a kórházba egy fegyverrel.","id":"20190911_Eliteltek_Arda_Turant_illegalis_fegyvertartas_es_testi_sertes_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f50f46c3-3ada-40ef-8994-f8ba00cbeb23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8275d68a-167f-482e-8f54-f58cfebe796b","keywords":null,"link":"/sport/20190911_Eliteltek_Arda_Turant_illegalis_fegyvertartas_es_testi_sertes_miatt","timestamp":"2019. szeptember. 11. 13:12","title":"Elítélték Arda Turant illegális fegyvertartás és testi sértés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]