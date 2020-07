Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b37d39ee-a1fb-4ffa-bd0a-5bcb79829427","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A demokrata párti házelnök szerint, ha Trump a választási veresége után nem hagyná el a Fehér Házat, akkor ki kell füstölni onnan.","shortLead":"A demokrata párti házelnök szerint, ha Trump a választási veresége után nem hagyná el a Fehér Házat, akkor ki kell...","id":"20200721_pelosi_trump_feher_haz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b37d39ee-a1fb-4ffa-bd0a-5bcb79829427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc3bdbef-1389-433b-873d-7bd2c29731cb","keywords":null,"link":"/vilag/20200721_pelosi_trump_feher_haz","timestamp":"2020. július. 21. 05:37","title":"Pelosi: Trumpot \"ki fogják füstölni\" a Fehér Házból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014cad12-b097-4c10-bde8-596375526227","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A polgármester szerint ezzel is kicsit zöldebb lett a város és még spóroltak is.","shortLead":"A polgármester szerint ezzel is kicsit zöldebb lett a város és még spóroltak is.","id":"20200721_marki_zay_peter_hodmezovasarhely_funyiras_rackajuh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=014cad12-b097-4c10-bde8-596375526227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1660b884-8455-4690-afaa-6f841860dfd6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200721_marki_zay_peter_hodmezovasarhely_funyiras_rackajuh","timestamp":"2020. július. 21. 21:16","title":"Márki-Zayék fűnyírók helyett rackákkal tüntették el a nagyra nőtt füvet Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2267ad59-6d80-415b-b878-bcd3a22c3985","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Shane Wighton, egy népszerű YouTube-csatorna házigazdája saját robotot épített magának, ha a járványveszély miatt esetleg megint nem tudna fodrászhoz menni. A feltaláló ki is próbálta a találmányát.","shortLead":"Shane Wighton, egy népszerű YouTube-csatorna házigazdája saját robotot épített magának, ha a járványveszély miatt...","id":"20200720_hajnyiro_hajnyiras_robot_karanten_otthoni_hajvagas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2267ad59-6d80-415b-b878-bcd3a22c3985&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf151a8e-7db8-456c-a42c-aabc6912ee33","keywords":null,"link":"/tudomany/20200720_hajnyiro_hajnyiras_robot_karanten_otthoni_hajvagas","timestamp":"2020. július. 20. 20:03","title":"Az hagyján, hogy elkészült a hajat nyíró robot, a feltalálója be is feküdt alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"635751ce-f7e5-4798-9ec8-506189f93261","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Harminc kutatóintézet mintegy 20 éven át tartó munkájának eredményét közölték a kutatók hétfőn.","shortLead":"Harminc kutatóintézet mintegy 20 éven át tartó munkájának eredményét közölték a kutatók hétfőn.","id":"20200720_3d_terkep_vilagegyetem_univerzum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=635751ce-f7e5-4798-9ec8-506189f93261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29d54e70-168a-490d-a588-d227711eb12f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200720_3d_terkep_vilagegyetem_univerzum","timestamp":"2020. július. 20. 19:03","title":"Elkészült a világegyetem minden eddiginél nagyobb 3D-s térképe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c4965fe-3e0b-43eb-976b-be0d4662c88f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kötetek mindegyikén feltüntetik majd, hogy Friderikusz adományozta, terveznek egy külön polcot is a ritka daraboknak, esetleg alapműveknek.","shortLead":"A kötetek mindegyikén feltüntetik majd, hogy Friderikusz adományozta, terveznek egy külön polcot is a ritka daraboknak...","id":"20200722_A_nyiregyhazi_konyvtarnak_ajandekozza_4000_kotetes_gyujtemenyet_Friderikusz_Sandor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c4965fe-3e0b-43eb-976b-be0d4662c88f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35747b25-75cf-40de-a0e4-9f374ae37333","keywords":null,"link":"/kultura/20200722_A_nyiregyhazi_konyvtarnak_ajandekozza_4000_kotetes_gyujtemenyet_Friderikusz_Sandor","timestamp":"2020. július. 22. 10:35","title":"A nyíregyházi könyvtárnak ajándékozza 4000 kötetes gyűjteményét Friderikusz Sándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4706d7c7-7fc1-46f6-bf4c-2d35d27d04c9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hekkertámadás miatt emeltek vádat a hódmezővásárhelyi önkormányzati cég egykori vezetője ellen. Ha sikerült volna feltelepíteni a kémprogramot, szerződésekhez és számlákhoz is hozzáférhettek volna illetéktelenek. ","shortLead":"Hekkertámadás miatt emeltek vádat a hódmezővásárhelyi önkormányzati cég egykori vezetője ellen. Ha sikerült volna...","id":"20200720_Kiberzavar_Hodmezovasarhelyen_Kemprogram_nyomait_is_megtalaltak_a_nyomozok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4706d7c7-7fc1-46f6-bf4c-2d35d27d04c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dd10d26-8bee-48be-85bb-b892baaecfa2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200720_Kiberzavar_Hodmezovasarhelyen_Kemprogram_nyomait_is_megtalaltak_a_nyomozok","timestamp":"2020. július. 20. 19:23","title":"Kiberzavar Hódmezővásárhelyen: kémprogram nyomait is megtalálták a nyomozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01905c3b-8fc9-456e-901f-563ea454f29c","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"A kormánytöbbség által szabott szempontok szerint értékeltük azt, valóban sikert ért-e el Orbán Viktor a maratoni EU-csúcson. A kép nem tragikus, de legalábbis felemás.","shortLead":"A kormánytöbbség által szabott szempontok szerint értékeltük azt, valóban sikert ért-e el Orbán Viktor a maratoni...","id":"20200721_mff_ngeu_orban_europai_unio_jogallamisag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01905c3b-8fc9-456e-901f-563ea454f29c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0daebfd-0dec-4a60-b426-4acba25dd861","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200721_mff_ngeu_orban_europai_unio_jogallamisag","timestamp":"2020. július. 21. 14:40","title":"Tényleg letarolta Orbán Brüsszelt? Vagy valójában szégyenkeznie kell?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a9dd2b-02f2-4a26-9677-a8b4ebf6360d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány felfordította az egész világot, és ezt a Samsung is nagyon érzi. Évi két nagy csúcstelefon-családja került és kerül veszélybe.","shortLead":"A koronavírus-járvány felfordította az egész világot, és ezt a Samsung is nagyon érzi. Évi két nagy...","id":"20200722_samsung_galaxy_note20_eladasok_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0a9dd2b-02f2-4a26-9677-a8b4ebf6360d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff9c1a21-7df5-4fc5-9a77-f97eaf0c0a1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200722_samsung_galaxy_note20_eladasok_koronavirus","timestamp":"2020. július. 22. 16:03","title":"Ellophatja a show-t a koronavírus a Samsung elől?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]