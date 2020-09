Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f32237a-505a-4473-907a-6badf7697916","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Születésnapjára kapta a hőlégballonos utat az a nő, aki elhunyt a szombati balesetben.","shortLead":"Születésnapjára kapta a hőlégballonos utat az a nő, aki elhunyt a szombati balesetben.","id":"20200906_Tobben_levideoztak_a_szerencsetlenul_jart_ego_holegballont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f32237a-505a-4473-907a-6badf7697916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e171ff42-e917-4271-8fe8-ca4254d487af","keywords":null,"link":"/itthon/20200906_Tobben_levideoztak_a_szerencsetlenul_jart_ego_holegballont","timestamp":"2020. szeptember. 06. 19:14","title":"Többen levideózták a szerencsétlenül járt, égő hőlégballont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"179a1fa9-b1dd-49af-9396-424ea80f3603","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy felnőtt és egy ifjúsági sportoló fertőződött meg, egy harmadik versenyző pedig rosszul érezte magát.","shortLead":"Egy felnőtt és egy ifjúsági sportoló fertőződött meg, egy harmadik versenyző pedig rosszul érezte magát.","id":"20200908_ottusa_koronavirus_edzotabor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=179a1fa9-b1dd-49af-9396-424ea80f3603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b9bf04f-025c-4fb6-9498-9059bea0f407","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_ottusa_koronavirus_edzotabor","timestamp":"2020. szeptember. 08. 17:35","title":"Két válogatott öttusázó is koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a6128cf-4a31-4895-8aaf-9803cb96f213","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Már heten fertőződtek meg a Paris Saint-Germain csapatából.","shortLead":"Már heten fertőződtek meg a Paris Saint-Germain csapatából.","id":"20200908_kylian_mbappe_koronavirus_foci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a6128cf-4a31-4895-8aaf-9803cb96f213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64e53da2-0dc4-4128-aeb5-9408af063ab9","keywords":null,"link":"/sport/20200908_kylian_mbappe_koronavirus_foci","timestamp":"2020. szeptember. 08. 13:28","title":"Kylian Mbappé is elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdde13cd-cee7-4a65-ab78-1656f64f34de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy oktató biztosan elkapta a fertőzést, de a diákokkal nem találkozott.","shortLead":"Egy oktató biztosan elkapta a fertőzést, de a diákokkal nem találkozott.","id":"20200907_koronavirus_jarvany_fertozes_szolnok_iskola_karanten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdde13cd-cee7-4a65-ab78-1656f64f34de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31bf2cbe-d097-4489-a35c-b190d906cd52","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_koronavirus_jarvany_fertozes_szolnok_iskola_karanten","timestamp":"2020. szeptember. 07. 17:18","title":"Karanténban az egész oktatói kar egy szolnoki szakiskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa4b739a-1069-4aea-9828-bdf04c305264","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Vélhetően egy bemutatómakett készítése miatt kerül többe a tervezés az eredetinél. Az alábbiakban a kötetből olvashat szerkesztett részletet. A stand-uposok rámutatnak, hogy a lottómilliárdosok sem tudnak mit kezdeni a nagy nyereménnyel, nem úgy, mint Mészáros Lőrinc, aki viszont "virágoztatja fölfele" az országot. Itt van néhány alibi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]