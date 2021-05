Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"10566871-0752-4fe5-8295-b1d98f7c8760","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Felpörgette a járvány az agglomerációban lévő használt családi házak iránti érdeklődést. A legdrágább környékeket közel félmilliós négyzetméterárak jellemezték, de az olcsóbb helyeken is 5-10 százalékkal emelkedtek az árak tavalyhoz képest.","shortLead":"Felpörgette a járvány az agglomerációban lévő használt családi házak iránti érdeklődést. A legdrágább környékeket közel...","id":"20210514_ingatlan_fovaros_agglomeracio_lakas_negyzetmeterarak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10566871-0752-4fe5-8295-b1d98f7c8760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"847002ea-f723-4b52-aa22-17b3c78740e3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210514_ingatlan_fovaros_agglomeracio_lakas_negyzetmeterarak","timestamp":"2021. május. 14. 17:45","title":"Félmillió forinthoz közelednek a négyzetméterárak a fővárosi agglomeráció legdrágább helyein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b094bd-6799-4782-91ca-3f734e283686","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy sávváltás után fékezte állóra a buszt a skodás sofőr, az esetről videó is készült.","shortLead":"Egy sávváltás után fékezte állóra a buszt a skodás sofőr, az esetről videó is készült.","id":"20210514_buntetofekezes_busz_kispest_rendorseg_jogositvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9b094bd-6799-4782-91ca-3f734e283686&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ecba3e9-8061-4e82-8413-e4ffe101f766","keywords":null,"link":"/cegauto/20210514_buntetofekezes_busz_kispest_rendorseg_jogositvany","timestamp":"2021. május. 14. 07:46","title":"Büntetőfékezett egy busz előtt egy férfi Kispesten, a rendőrség elvette a jogosítványát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e62ebfb8-ad9e-48ba-90b2-daf03c8982b8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Minimális erőt” használhatnak egy londoni bírósági döntés értelmében, hogy a terhes nőt kórházba szállítsák.","shortLead":"„Minimális erőt” használhatnak egy londoni bírósági döntés értelmében, hogy a terhes nőt kórházba szállítsák.","id":"20210514_Negy_evig_nem_hagyta_el_az_otthonat_egy_agorafobias_no_most_a_szulese_miatt_korhazba_kenyszerithetik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e62ebfb8-ad9e-48ba-90b2-daf03c8982b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dca10c1-8924-40cf-a14c-f5eff349155a","keywords":null,"link":"/elet/20210514_Negy_evig_nem_hagyta_el_az_otthonat_egy_agorafobias_no_most_a_szulese_miatt_korhazba_kenyszerithetik","timestamp":"2021. május. 14. 09:36","title":"Négy évig nem hagyta el az otthonát egy agorafóbiás nő, most a szülése miatt kórházba kényszeríthetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5df7db8d-a200-4096-8431-93c09a32d8d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy felmérés szerint a megkérdezettek 50 százaléka voksolna az ellenzéki listára, míg a kormánypártokéra csak 39. Az ellenzéki előválasztáson jelenleg a DK-s Bősz Anett áll jobban, de LMP-s kihívója, a helyi alpolgármester, Tetlák Örs bízik abban, hogy a szavazók értékelni fogják helyben végzett munkáját.","shortLead":"Egy felmérés szerint a megkérdezettek 50 százaléka voksolna az ellenzéki listára, míg a kormánypártokéra csak 39...","id":"20210514_ellenzeki_elovalasztas_felmeres_Pest_1es_valasztokorzet_Erd_Tetlak_Ors_Bosz_Anett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5df7db8d-a200-4096-8431-93c09a32d8d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84528d14-e63d-4f49-95c4-429bef76ff71","keywords":null,"link":"/itthon/20210514_ellenzeki_elovalasztas_felmeres_Pest_1es_valasztokorzet_Erd_Tetlak_Ors_Bosz_Anett","timestamp":"2021. május. 14. 16:41","title":"Érden jelentős előnyt hozott össze az ellenzéki összefogás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3092dea-8f9b-4a3d-86a2-fef90e9a28cb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója megérti, hogy a gazdagabb országok miért akarják minél előbb beoltani a fialókat is, de arra kérte őket, hogy gondolják át a helyzetet.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója megérti, hogy a gazdagabb országok miért akarják minél előbb beoltani...","id":"20210514_who_oltas_gyerekek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3092dea-8f9b-4a3d-86a2-fef90e9a28cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a78e60d8-7b0c-47f4-8e55-5b0ecb3974c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210514_who_oltas_gyerekek","timestamp":"2021. május. 14. 19:03","title":"A WHO szerint nem a gyerekeknek kellene oltást adni, hanem a szegényebb országoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d858e60a-008e-47d9-b247-c041e5691ca4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A chipgyártó Intel kísérleti laboratóriuma egy új eljárást mutatott be, ami a korábbiaknál is sokkal hihetőbbé teszi a számítógépes játékok világát.","shortLead":"A chipgyártó Intel kísérleti laboratóriuma egy új eljárást mutatott be, ami a korábbiaknál is sokkal hihetőbbé teszi...","id":"20210514_gta_v_intel_labs_jatekmenet_szamitogepes_grafika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d858e60a-008e-47d9-b247-c041e5691ca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7819d391-7ced-4ea8-b7bc-00b02cdcfdfb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210514_gta_v_intel_labs_jatekmenet_szamitogepes_grafika","timestamp":"2021. május. 14. 08:03","title":"Úgy átalakította a GTA V játékmenetét az Intel találmánya, hogy szinte igazinak tűnik az autós üldözés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB finanszírozta oktatási egység 2015 óta működött a Budapesti Corvinus Egyetemen, most lezárják az együttműködést.","shortLead":"Az MNB finanszírozta oktatási egység 2015 óta működött a Budapesti Corvinus Egyetemen, most lezárják az együttműködést.","id":"20210514_Magyar_Nemzeti_Bank_Budapesti_Corvinus_Egyetem_MNBkepzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2157ee59-5722-4ede-aec0-379e3e2a9385","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210514_Magyar_Nemzeti_Bank_Budapesti_Corvinus_Egyetem_MNBkepzes","timestamp":"2021. május. 14. 18:35","title":"Kiszáll az MNB saját corvinusos képzéséből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"972c33a9-d5ba-4c09-b808-5dbfb0990672","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Titokban vették fel, a számot Martin Garrix dj, valamint a U2-ból Bono és The Edge jegyzi. ","shortLead":"Titokban vették fel, a számot Martin Garrix dj, valamint a U2-ból Bono és The Edge jegyzi. ","id":"20210514_Itt_a_labdarugoEb_hivatalos_dala","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=972c33a9-d5ba-4c09-b808-5dbfb0990672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a09edddd-13d8-4673-81a9-39a8e624d4d8","keywords":null,"link":"/elet/20210514_Itt_a_labdarugoEb_hivatalos_dala","timestamp":"2021. május. 14. 16:07","title":"Itt a labdarúgó-Eb hivatalos dala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]