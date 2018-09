Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa16c586-b253-4d8a-b9fc-22615de55c50","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"40 milliárd forintnál is többet költenek rá.","shortLead":"40 milliárd forintnál is többet költenek rá.","id":"20180920_Kezdodik_az_uj_Penzugyminiszterium_epuletenek_felujitasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa16c586-b253-4d8a-b9fc-22615de55c50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5002f2d5-e712-4509-80db-96a00e2e1ec7","keywords":null,"link":"/kkv/20180920_Kezdodik_az_uj_Penzugyminiszterium_epuletenek_felujitasa","timestamp":"2018. szeptember. 20. 10:40","title":"Kezdődik az új Pénzügyminisztérium épületének felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b24f777c-37ef-4dd9-9a19-5f1961766f86","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Salzburgi időjárás-jelentésünk következik.","shortLead":"Salzburgi időjárás-jelentésünk következik.","id":"20180919_Ilyen_amikor_sulyos_gondok_gyotrik_az_EU_vezetojet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b24f777c-37ef-4dd9-9a19-5f1961766f86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba439f03-cae3-4032-b8d6-2baa95ddf543","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180919_Ilyen_amikor_sulyos_gondok_gyotrik_az_EU_vezetojet","timestamp":"2018. szeptember. 19. 16:51","title":"Ilyen, amikor súlyos gondok gyötrik az EU vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c2da7f1-8729-437c-b97a-df4aea121f7a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az idén a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház felkérésére Spiró György fogalmazott meg üzenetet a Magyar Dráma Napja alkalmából. Úgy véli, a színház nem kultúrnövény, ahogy a hatalmasságok vélik, esztétikai dogmák szerint nem lehet ápolni.\r

\r

","shortLead":"Az idén a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház felkérésére Spiró György fogalmazott meg üzenetet a Magyar Dráma Napja...","id":"20180919_Spiro_Gyorgy_A_szinhaz_lete_alapvetoen_ma_sem_forog_veszelyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c2da7f1-8729-437c-b97a-df4aea121f7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6c6e994-46ff-4911-9387-c8d0c25d683d","keywords":null,"link":"/kultura/20180919_Spiro_Gyorgy_A_szinhaz_lete_alapvetoen_ma_sem_forog_veszelyben","timestamp":"2018. szeptember. 19. 09:09","title":"Spiró György: A színház léte alapvetően ma sem forog veszélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b15e6a0-f3d1-4751-bf0a-9e86a71fa574","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus szerint a kormányfő félelemből nem mer csatlakozni az Európai Ügyészséghez.","shortLead":"A politikus szerint a kormányfő félelemből nem mer csatlakozni az Európai Ügyészséghez.","id":"20180920_Hadhazy_Orbannak_van_felnivaloja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b15e6a0-f3d1-4751-bf0a-9e86a71fa574&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"075b8d2c-4f3b-4a09-8c8a-609875420de0","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_Hadhazy_Orbannak_van_felnivaloja","timestamp":"2018. szeptember. 20. 08:18","title":"Hadházy: Orbánnak van félnivalója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e513f558-59af-40e3-a14c-4a9fe11718e5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az uniós törvényhozás Állampolgári jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsága egy oknyomozó újságíró meggyilkolása miatt döntött úgy, hogy vizsgálatot indít Szlovákiában.","shortLead":"Az uniós törvényhozás Állampolgári jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsága egy oknyomozó újságíró meggyilkolása miatt...","id":"20180919_Megfelelt_a_jogallamisagi_vizsgan_Pozsony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e513f558-59af-40e3-a14c-4a9fe11718e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c56c6bb-ddf1-465c-a97d-e14f8756754d","keywords":null,"link":"/vilag/20180919_Megfelelt_a_jogallamisagi_vizsgan_Pozsony","timestamp":"2018. szeptember. 19. 13:03","title":"Megfelelt a jogállamisági vizsgán Pozsony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b054395e-7f48-40b4-b010-1cd4551a32f3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagyot lökhet a magyar gazdaságok a BMW-beruházás, de erre még sokat kell várnunk. Egyre több adót fizetünk be, de az infláció nőni fog az MNB szerint.","shortLead":"Nagyot lökhet a magyar gazdaságok a BMW-beruházás, de erre még sokat kell várnunk. Egyre több adót fizetünk be, de...","id":"20180920_Fel_szazalekkal_dobhatja_meg_a_GDPt_a_BMWgyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b054395e-7f48-40b4-b010-1cd4551a32f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9be7ca2-8e0c-4c1a-873d-ccbcc71dd684","keywords":null,"link":"/kkv/20180920_Fel_szazalekkal_dobhatja_meg_a_GDPt_a_BMWgyar","timestamp":"2018. szeptember. 20. 11:25","title":"Fél százalékkal dobhatja meg a GDP-t a BMW-gyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"794bf7d5-f27b-49f9-8e5d-13f390e578c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szeptember 15-én elment otthonról, azóta nem látták.","shortLead":"Szeptember 15-én elment otthonról, azóta nem látták.","id":"20180920_Eltunt_egy_dunaujvarosi_lany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=794bf7d5-f27b-49f9-8e5d-13f390e578c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2507727d-476c-4263-80b8-254ca3742cd9","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_Eltunt_egy_dunaujvarosi_lany","timestamp":"2018. szeptember. 20. 18:54","title":"Eltűnt egy dunaújvárosi lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1681cf20-7a51-4e8c-9686-8eef633611ad","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Sokat kritizálták Erdogant, terrorista propaganda miatt elítélték őket.","shortLead":"Sokat kritizálták Erdogant, terrorista propaganda miatt elítélték őket.","id":"20180919_Torokorszagban_rosszabb__bebortonoztek_egy_tevecsatorna_tobb_vezetojet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1681cf20-7a51-4e8c-9686-8eef633611ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6883416e-7fff-4482-9248-77d5d85479a5","keywords":null,"link":"/vilag/20180919_Torokorszagban_rosszabb__bebortonoztek_egy_tevecsatorna_tobb_vezetojet","timestamp":"2018. szeptember. 19. 20:18","title":"Törökországban rosszabb - bebörtönözték egy tévécsatorna vezetőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]