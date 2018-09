Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46d25f34-64fa-4c24-adf7-2336d4c86b9b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először mutatott ki részecskenyomokat a világ legnagyobb folyékony argon neutrínó detektora. Az európai részecskefizikai kutatóközpontban (CERN) épített hatalmas szerkezet az egyik prototípusa egy sokkal nagyobb detektornak, amely majd az Egyesült Államokban valósul meg.","shortLead":"Először mutatott ki részecskenyomokat a világ legnagyobb folyékony argon neutrínó detektora. Az európai...","id":"20180919_cern_neutrinodetektor_dune_kiserlet_reszecskek_ionizacios_nyoma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46d25f34-64fa-4c24-adf7-2336d4c86b9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e865e1ca-a56a-409c-8028-09b918a826d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180919_cern_neutrinodetektor_dune_kiserlet_reszecskek_ionizacios_nyoma","timestamp":"2018. szeptember. 19. 09:03","title":"Először mutatta ki a titokzatos részecskék nyomát a CERN új neutrínódetektora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03879128-5771-4461-b28e-3ecc0958e101","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az Alibaba inkább nem hoz létre egymillió munkahelyet az Egyesült Államokban. ","shortLead":"Az Alibaba inkább nem hoz létre egymillió munkahelyet az Egyesült Államokban. ","id":"20180920_Trump_miatt_hatralt_ki_amerikai_terjeszkedesebol_az_Alibaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03879128-5771-4461-b28e-3ecc0958e101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"085344b0-81de-44b8-be4e-8351adaaf095","keywords":null,"link":"/kkv/20180920_Trump_miatt_hatralt_ki_amerikai_terjeszkedesebol_az_Alibaba","timestamp":"2018. szeptember. 20. 09:15","title":"Trump miatt hátrált ki amerikai terjeszkedéséből az Alibaba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a80a5f56-f47c-447d-afa8-4d2dc36eaf82","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Tetszenek tudni, hogy melyik várost nevezik Ukrajna Velencéjének? S hogy van Odesszában egy Budapest étterem, aminek a séfje összekavart a napokban 5000 liter hallevest? Igaz, a mega bográcsból a paprikát kihagyta. ","shortLead":"Tetszenek tudni, hogy melyik várost nevezik Ukrajna Velencéjének? S hogy van Odesszában egy Budapest étterem, aminek...","id":"20180919_Halban_nagy__rekord","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a80a5f56-f47c-447d-afa8-4d2dc36eaf82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"133f75bc-f82d-47d8-9763-2119da59709f","keywords":null,"link":"/elet/20180919_Halban_nagy__rekord","timestamp":"2018. szeptember. 20. 09:42","title":"Halban nagy - rekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79d8089f-9696-42b0-b1d3-45f26bef1910","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem túl okos módját választotta a rejtőzködésnek.","shortLead":"Nem túl okos módját választotta a rejtőzködésnek.","id":"20180919_Lepedo_ala_bujt_a_lopas_miatt_korozott_fiatal_de_a_rendorok_eleg_gyorsan_megtalaltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79d8089f-9696-42b0-b1d3-45f26bef1910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb0c0bb0-ace5-415b-8ec1-20a2683d66b3","keywords":null,"link":"/itthon/20180919_Lepedo_ala_bujt_a_lopas_miatt_korozott_fiatal_de_a_rendorok_eleg_gyorsan_megtalaltak","timestamp":"2018. szeptember. 19. 10:36","title":"Lepedő alá bújt a lopás miatt körözött fiatal, de a rendőrök elég gyorsan megtalálták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5fd4ae7-a42c-4e07-ad8d-017a674f35d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négyszeres szórakozást (négy kamera?) ígér egy októberben érkező Samsung okostelefon, ennyi derül ki a kissé rejtélyes meghívóból. A tech-világ persze azonnal találgatásokba kezdett.","shortLead":"Négyszeres szórakozást (négy kamera?) ígér egy októberben érkező Samsung okostelefon, ennyi derül ki a kissé rejtélyes...","id":"20180919_4xfun_samsung_galaxy_esemeny_2018_oktober_11_negykameras_telefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5fd4ae7-a42c-4e07-ad8d-017a674f35d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7378b1e-7ebe-4df6-bfd9-c50b32d1b934","keywords":null,"link":"/tudomany/20180919_4xfun_samsung_galaxy_esemeny_2018_oktober_11_negykameras_telefon","timestamp":"2018. szeptember. 19. 15:03","title":"Rejtélyes meghívó: négykamerás Samsung telefon érkezik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54c4b7f0-3aae-49d8-ae2b-89b55e66cbae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A genovai katasztrófa utáni ellenőrzések során kiderült, az egyik pillér elfordult a helyéről, nem mutatott valami megnyugtató látványt az építmény.","shortLead":"A genovai katasztrófa utáni ellenőrzések során kiderült, az egyik pillér elfordult a helyéről, nem mutatott valami...","id":"20180920_Lezartak_a_legnagyobb_olasz_volgyhidat_csak_a_szentlelek_tartotta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54c4b7f0-3aae-49d8-ae2b-89b55e66cbae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"507c5afb-a107-45de-b65f-f0d600b2e741","keywords":null,"link":"/cegauto/20180920_Lezartak_a_legnagyobb_olasz_volgyhidat_csak_a_szentlelek_tartotta","timestamp":"2018. szeptember. 20. 15:06","title":"Lezárták a legnagyobb olasz völgyhidat, csak a szentlélek tartotta már – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fentanil elnevezésű szer légipostával érkezett Kínából. Még becsomagolt állapotban is nagyon veszélyes érintkezni vele. ","shortLead":"A fentanil elnevezésű szer légipostával érkezett Kínából. Még becsomagolt állapotban is nagyon veszélyes érintkezni...","id":"20180920_Halalos_merget_rejtett_egy_Ferihegyen_atvizsgalt_csomag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f70b93-eda5-4a58-af1c-62680d2f6a1f","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_Halalos_merget_rejtett_egy_Ferihegyen_atvizsgalt_csomag","timestamp":"2018. szeptember. 20. 08:49","title":"Halálos mérget rejtett egy Ferihegyen átvizsgált csomag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b732971d-b8aa-46df-96f1-5b755d3a7a8b","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Az informális csúcson szóba került a migráció, a határőrizet és a Brexit is, a Sargentini-jelentés egyelőre nem. ","shortLead":"Az informális csúcson szóba került a migráció, a határőrizet és a Brexit is, a Sargentini-jelentés egyelőre nem. ","id":"20180920_eu_csucs_salzburg_brexit_frontex_migracio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b732971d-b8aa-46df-96f1-5b755d3a7a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96eef9b2-5617-4477-9deb-2ec0a4a8c4ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_eu_csucs_salzburg_brexit_frontex_migracio","timestamp":"2018. szeptember. 20. 17:51","title":"Egy kedélyes nap Salzburgban: ma sem oldottak meg semmit az EU vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]