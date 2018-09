Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"91dfa63f-bbd6-4440-ab54-3bcaa291cb73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár világviszonylatban Magyarországon a legdrágábbak az idei iPhone-ok, azért máshol sem tartoznak a bárki által könnyen megvásárolható eszközök közé. Emiatt már az Apple beszállítói is aggódnak.","shortLead":"Bár világviszonylatban Magyarországon a legdrágábbak az idei iPhone-ok, azért máshol sem tartoznak a bárki által...","id":"20180921_digitimes_jelentes_tajvani_beszallitok_aggodnak_draga_iphone_xs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91dfa63f-bbd6-4440-ab54-3bcaa291cb73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"794b5014-1cb7-4ec8-9805-f33f452f7fb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180921_digitimes_jelentes_tajvani_beszallitok_aggodnak_draga_iphone_xs","timestamp":"2018. szeptember. 21. 13:03","title":"Aggódnak a beszállítók: túl drágák az idei iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71b05f76-cdd6-453a-9f86-b41f5717ea14","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Terence Hill-lázban ég Budapest. ","shortLead":"Terence Hill-lázban ég Budapest. ","id":"20180920_Elneveztek_a_dombot_a_Bud_Spencer_parkban_konnyu_kitalalni_hogy_kirol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71b05f76-cdd6-453a-9f86-b41f5717ea14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e6b3fde-09f4-4af2-a916-741ca63ff867","keywords":null,"link":"/elet/20180920_Elneveztek_a_dombot_a_Bud_Spencer_parkban_konnyu_kitalalni_hogy_kirol","timestamp":"2018. szeptember. 20. 14:37","title":"Elnevezték a dombot a Bud Spencer parkban, könnyű kitalálni, hogy kiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"701c1659-8497-4caa-9565-f81483647be2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több mindent tudni a Huawei októberben bemutatkozó új Mate-szériás csúcstelefonjáról. A portfólió legerősebb darabjának ígérkező Mate 20 Pro főleg kamera terén okozhat komoly meglepetéseket – és nem kis fejfájást a konkurens gyártóknak.","shortLead":"Egyre több mindent tudni a Huawei októberben bemutatkozó új Mate-szériás csúcstelefonjáról. A portfólió legerősebb...","id":"20180921_huawei_mate_20_pro_kamera_mesterseges_intelligencia_bokeh_effekt_kirin_980","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=701c1659-8497-4caa-9565-f81483647be2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0cb74d1-212e-448c-ac24-f4c2a864abc9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180921_huawei_mate_20_pro_kamera_mesterseges_intelligencia_bokeh_effekt_kirin_980","timestamp":"2018. szeptember. 21. 10:03","title":"Ha ez igaz, a Huawei új telefonja minden mást lekörözhet majd, ha fotózásról van szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e7a34ce-85af-43b9-84aa-60e7f87ebfa9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök szerdán minden korábbinál élesebb támadást indított igazságügy-minisztere, Jeff Sessions ellen. „Nekem nincs is igazságügyi miniszterem” – mondta többek között a Fehér Ház ura. Nem kizárt, hogy a nyilatkozat annak a jele, hogy Trump hamarosan leváltja a tárcavezetőt.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök szerdán minden korábbinál élesebb támadást indított igazságügy-minisztere, Jeff Sessions...","id":"20180919_Trump_ezuttal_igazsagugyi_miniszterenek_ment_neki__nem_kicsit_nagyon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e7a34ce-85af-43b9-84aa-60e7f87ebfa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31035782-f3df-4f8f-8999-488464ae7e9f","keywords":null,"link":"/vilag/20180919_Trump_ezuttal_igazsagugyi_miniszterenek_ment_neki__nem_kicsit_nagyon","timestamp":"2018. szeptember. 19. 18:08","title":"Trump ezúttal igazságügyi miniszterének ment neki – nem kicsit, nagyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275a9b1e-db20-4c75-814b-b1ad95c3af0c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagykereskedői és patikai szinten is eltűnik a Calcium-Sandoz pezsgőtabletta 20X készítmény.","shortLead":"Nagykereskedői és patikai szinten is eltűnik a Calcium-Sandoz pezsgőtabletta 20X készítmény.","id":"20180921_A_Sandoz_is_megerositette_eltunik_Magyarorszagrol_a_CalciumSandoz_pezsgotabletta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=275a9b1e-db20-4c75-814b-b1ad95c3af0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d5a5ef-4a66-4d02-a6ca-10f8dc934dc8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180921_A_Sandoz_is_megerositette_eltunik_Magyarorszagrol_a_CalciumSandoz_pezsgotabletta","timestamp":"2018. szeptember. 21. 09:16","title":"A Sandoz is megerősítette, eltűnik Magyarországról a Calcium-Sandoz pezsgőtabletta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae32b833-8d72-4f52-89e8-b3a769172561","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A francia fellebbviteli bíróság helybenhagyta a kártérítést.","shortLead":"A francia fellebbviteli bíróság helybenhagyta a kártérítést.","id":"20180919_Karterites_Katalin_hercegno_felmeztelen_fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae32b833-8d72-4f52-89e8-b3a769172561&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df77b54-bd33-4a50-abc5-56b8bf44c30f","keywords":null,"link":"/elet/20180919_Karterites_Katalin_hercegno_felmeztelen_fotok","timestamp":"2018. szeptember. 19. 20:34","title":"100 ezer euró kártérítést kap a hercegi pár Katalin félmeztelen fotóiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0f7b09-f4c0-47ca-914a-ba382096fe3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Terence Hill egész nap Budapesten promózza a Nevem: Thomas című filmjét, Budán is megfordult a Montevideo utcában. ","shortLead":"Terence Hill egész nap Budapesten promózza a Nevem: Thomas című filmjét, Budán is megfordult a Montevideo utcában. ","id":"20180920_Karnyujtasnyira_volt_tolunk_Terence_Hill","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa0f7b09-f4c0-47ca-914a-ba382096fe3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e8b8815-d0fa-4f89-b6eb-19f6f5278fb7","keywords":null,"link":"/elet/20180920_Karnyujtasnyira_volt_tolunk_Terence_Hill","timestamp":"2018. szeptember. 20. 14:30","title":"Karnyújtásnyira volt tőlünk Terence Hill","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48bf0b2d-ff36-4c2f-bcde-fbae0c7b51ca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Garancsi István, Tiborcz István, Simicska Lajos és Mészáros Lőrinc rajzolt figuráival magyarázzák, mi történik az EU-pénzekkel Magyarországon.","shortLead":"Garancsi István, Tiborcz István, Simicska Lajos és Mészáros Lőrinc rajzolt figuráival magyarázzák, mi történik...","id":"20180920_Az_Orbanhaverok_gazdagodasarol_keszitett_rajzfilmmel_kampanyolnak_az_europai_liberalisok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48bf0b2d-ff36-4c2f-bcde-fbae0c7b51ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc0869a2-d8c2-4ddc-99b0-41824392a94c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_Az_Orbanhaverok_gazdagodasarol_keszitett_rajzfilmmel_kampanyolnak_az_europai_liberalisok","timestamp":"2018. szeptember. 20. 16:06","title":"Az Orbán-haverok gazdagodásáról készített rajzfilmmel kampányolnak az európai liberálisok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]