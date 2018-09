Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc80dd00-69fd-4600-8743-bf5c9e00621d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 32 éves Gecse Balázs Gergőt vasárnap reggel gázolta el egy idős sofőr délkelet-Franciaországban, Villard-Bonnot közelében.\r

","shortLead":"A 32 éves Gecse Balázs Gergőt vasárnap reggel gázolta el egy idős sofőr délkelet-Franciaországban, Villard-Bonnot...","id":"20180924_Halalra_gazoltak_Franciaorszagban_az_okros_szekerrel_vilagot_jaro_magyart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc80dd00-69fd-4600-8743-bf5c9e00621d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0649cd0-cd31-4ea2-a2bf-bc9936ee6075","keywords":null,"link":"/elet/20180924_Halalra_gazoltak_Franciaorszagban_az_okros_szekerrel_vilagot_jaro_magyart","timestamp":"2018. szeptember. 24. 10:04","title":"Halálra gázolták Franciaországban az ökrös szekérrel világot járó magyart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"046ab760-b59c-4bbe-a1d3-bc09942adae9","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Csak semmi polkorrektség – biztonsági okokra hivatkozva megtisztítja szervezetét az androidos készülékektől az Egyesült Államokban a demokrata párt.","shortLead":"Csak semmi polkorrektség – biztonsági okokra hivatkozva megtisztítja szervezetét az androidos készülékektől az Egyesült...","id":"20180923_android_vagy_iphone_biztonsagosabb_amerikai_demokrata_part","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=046ab760-b59c-4bbe-a1d3-bc09942adae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cfa153a-6b6a-41a5-9b1b-a6f0ac129b2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180923_android_vagy_iphone_biztonsagosabb_amerikai_demokrata_part","timestamp":"2018. szeptember. 23. 09:03","title":"\"Ez nem hitvita\" – leváltják az Androidot iPhone-ra az amerikai demokraták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddf3ebe2-25e0-402e-a1fc-39e245f7ce9b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Betört az ősz és kiűzte a nyarat, egyre hidegebbek vannak. És lesznek is.","shortLead":"Betört az ősz és kiűzte a nyarat, egyre hidegebbek vannak. ","id":"20180923_Zapor_szel_napsutes_lesz_itt_minden__ilyen_az_osz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ddf3ebe2-25e0-402e-a1fc-39e245f7ce9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e737657-664a-4e84-9882-2ede5875c1a8","keywords":null,"link":"/elet/20180923_Zapor_szel_napsutes_lesz_itt_minden__ilyen_az_osz","timestamp":"2018. szeptember. 23. 07:56","title":"Zápor, szél, napsütés, lesz itt minden – ilyen az ősz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20180923_Kisbuszba_rohant_egy_kocsi_az_M1esen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65ab3090-750a-4a09-a53c-d1e091860d8e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180923_Kisbuszba_rohant_egy_kocsi_az_M1esen","timestamp":"2018. szeptember. 23. 11:29","title":"Kisbuszba rohant egy kocsi az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a04d6dcd-862b-4097-a32f-6f4195f3de69","c_author":"Csatlós Hanna - Csányi Nikolett","category":"kultura","description":"A MOME divat- és textiltervezés alap-, illetve mesterképzésének végzős diákjai egy látványos divatshow keretében mutatták be diplomamunkáikat. Ambiciózusok, tehetségesek és alig várják, hogy odapörköljenek a sokat bírált fast fashionnek. ","shortLead":"A MOME divat- és textiltervezés alap-, illetve mesterképzésének végzős diákjai egy látványos divatshow keretében...","id":"20180922_Ne_dobja_ki_a_farmert_keszitsen_inkabb_papirt_belole","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a04d6dcd-862b-4097-a32f-6f4195f3de69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba2ac65-9f37-47ed-8df1-f1df619550a1","keywords":null,"link":"/kultura/20180922_Ne_dobja_ki_a_farmert_keszitsen_inkabb_papirt_belole","timestamp":"2018. szeptember. 22. 20:20","title":"Ne dobja ki a farmert, készítsen inkább papírt belőle! - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"929b2fa3-e2a4-4fce-a9a7-2879bfa6ea11","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A frissen igazolt magyar Sallai Roland gólt szerzett első meccsén, aztán le kellett cserélni, mert összefejelt az ellenféllel.\r

","shortLead":"A frissen igazolt magyar Sallai Roland gólt szerzett első meccsén, aztán le kellett cserélni, mert összefejelt...","id":"20180923_A_gollal_berobbano_Sallairol_aradoztak_Freiburgban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=929b2fa3-e2a4-4fce-a9a7-2879bfa6ea11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"482bc4d2-d548-4170-bb91-af4a70b5c016","keywords":null,"link":"/sport/20180923_A_gollal_berobbano_Sallairol_aradoztak_Freiburgban","timestamp":"2018. szeptember. 23. 12:11","title":"A góllal berobbanó Sallairól áradoztak Freiburgban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88bab7d3-d5ae-4c73-a323-034e269405b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Svájcba ékelődő olasz terület, Campione d'Italia csődöt jelentett, és már az is felmerült, hogy az alpesi országhoz csatlakozhatnának. ","shortLead":"A Svájcba ékelődő olasz terület, Campione d'Italia csődöt jelentett, és már az is felmerült, hogy az alpesi országhoz...","id":"20180923_campione_d_italia_olasz_exklave_svajc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88bab7d3-d5ae-4c73-a323-034e269405b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36eaa122-0834-45a1-9368-415f4393b0d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_campione_d_italia_olasz_exklave_svajc","timestamp":"2018. szeptember. 23. 10:10","title":"Becsődölt az olasz kaszinó exklávé, amelyről talán még sosem hallott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f68e1bac-910b-4191-b46b-d9d889f5a431","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Érdekesebb dolog a vasúti szállítás működtetésénél az éneklés.","shortLead":"Érdekesebb dolog a vasúti szállítás működtetésénél az éneklés.","id":"20180923_Lemondott_a_miniszterhelyettes_inkabb_rockegyuttest_alapitott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f68e1bac-910b-4191-b46b-d9d889f5a431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8a78500-33b9-4f27-ab9d-4532e2dae764","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_Lemondott_a_miniszterhelyettes_inkabb_rockegyuttest_alapitott","timestamp":"2018. szeptember. 23. 16:56","title":"Lemondott a miniszterhelyettes, inkább rockegyüttest alapított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]