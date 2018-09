Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d5fe9826-1949-462c-9b3f-ada1e284c5ff","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Néhány centis hó borítja a Magas-Tátra lengyelországi csúcsait szeptember 22-én, a napokban még akár 20 centi hó eshet.","shortLead":"Néhány centis hó borítja a Magas-Tátra lengyelországi csúcsait szeptember 22-én, a napokban még akár 20 centi hó eshet.","id":"20180922_A_Tatraban_mar_havazik__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5fe9826-1949-462c-9b3f-ada1e284c5ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c124e38-5820-447c-83c5-6d0e82fd1bb1","keywords":null,"link":"/vilag/20180922_A_Tatraban_mar_havazik__fotok","timestamp":"2018. szeptember. 22. 16:38","title":"A Tátrában már havazik - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"623d8021-f85f-4255-86fb-e2a863550843","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Airbus repülőgépgyártó brémai üzemében elkészült a NASA Orion űrhajójának kiszolgáló egysége, amelyet a mérnökök intenzív tesztelésnek vetettek alá - adta hírül az (ESA).","shortLead":"Az Airbus repülőgépgyártó brémai üzemében elkészült a NASA Orion űrhajójának kiszolgáló egysége, amelyet a mérnökök...","id":"20180922_elkeszult_orion_urhajo_kiszolgalo_modulja_esa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=623d8021-f85f-4255-86fb-e2a863550843&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b261bfcb-cb96-45f6-bd9a-b16cb9884c6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180922_elkeszult_orion_urhajo_kiszolgalo_modulja_esa","timestamp":"2018. szeptember. 22. 14:03","title":"Elkészült az Orion űrhajó legfontosabb egysége – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"102c0a14-3c10-4657-b442-a2f5a765c05e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jön a Ferrari első SUV-je, készült egy toplista a világ legjobb autóiról és végre tartottak egy igazán vagány gyorsulási versenyt. Ezek voltak a hét autós hírei.","shortLead":"Jön a Ferrari első SUV-je, készült egy toplista a világ legjobb autóiról és végre tartottak egy igazán vagány...","id":"20180923_top_autos_hirek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=102c0a14-3c10-4657-b442-a2f5a765c05e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a497bd4-027e-4a71-895b-bedc4b50042a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180923_top_autos_hirek","timestamp":"2018. szeptember. 23. 13:36","title":"Tolatóradar: Új módszerrel mennek neki a gyorshajtóknak a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123e5749-ca05-4f1c-a021-6d4f7d4b1acd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az óriásvarangy DNS-ének megfejtése révén lelassíthatják a kártevő állat pusztításait.","shortLead":"Az óriásvarangy DNS-ének megfejtése révén lelassíthatják a kártevő állat pusztításait.","id":"20180922_oriasvarangy_beka_dns_megfejtes_rhinella_marina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=123e5749-ca05-4f1c-a021-6d4f7d4b1acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97b2eb91-29ce-4302-bfb9-4f8af56c8655","keywords":null,"link":"/tudomany/20180922_oriasvarangy_beka_dns_megfejtes_rhinella_marina","timestamp":"2018. szeptember. 22. 16:03","title":"Hogyan állítják meg a kártékony békát, amelyik végigugrált a száraz sivatagon is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eafbd8ce-2098-4f9b-b50d-2a77434f4fe1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár a túl fáradt sofőrök számos halálos és egyéb sérüléssel járó baleset okozói, a droggal és az alkohollal szemben a kimerültséget még nem lehet vérteszttel mérni. Ezen akarnak változtatni a kutatók.","shortLead":"Bár a túl fáradt sofőrök számos halálos és egyéb sérüléssel járó baleset okozói, a droggal és az alkohollal szemben...","id":"20180924_Faradt_soforoket_tartoztathatnak_fel_a_rendorok_ha_sikerul_kifejleszteni_ezt_a_vertesztet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eafbd8ce-2098-4f9b-b50d-2a77434f4fe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79607591-4f9a-4ea9-ad9c-f0a8c6d5de0e","keywords":null,"link":"/elet/20180924_Faradt_soforoket_tartoztathatnak_fel_a_rendorok_ha_sikerul_kifejleszteni_ezt_a_vertesztet","timestamp":"2018. szeptember. 24. 11:41","title":"Lecsapnak a fáradt sofőrökre a rendőrök, ha sikerül kifejleszteni ezt a vértesztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48920a30-ad7b-4e8e-afbd-6faa57a4fdec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mást támogat a társulat, és mást a bizottság. A miniszter dönt. ","shortLead":"Mást támogat a társulat, és mást a bizottság. A miniszter dönt. ","id":"20180924_A_vartnal_izgalmasabban_alakul_a_verseny_az_Operettszinhaz_igazgatoi_posztjara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48920a30-ad7b-4e8e-afbd-6faa57a4fdec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c9e918d-ea82-4f3f-a5ee-bd907ecfeca7","keywords":null,"link":"/kultura/20180924_A_vartnal_izgalmasabban_alakul_a_verseny_az_Operettszinhaz_igazgatoi_posztjara","timestamp":"2018. szeptember. 24. 10:24","title":"A vártnál izgalmasabban alakul a verseny az Operettszínház igazgatói posztjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11687ab4-c026-49fa-bbda-4e118dca694c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Budapest Honvéd stadionját kezdik meg építeni még 2019-ben, jelentette be a klub tulajdonosa. Az építkezés állami forrásból, közpénzből valósul meg.\r

