Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"970c43d3-8520-439c-a97f-bb3b89046b28","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megígérte, hogy a bungee jumpingol, úgyhogy meg is tette. Smith a Grand Canyon felett vetette magát a mélybe.","shortLead":"Megígérte, hogy a bungee jumpingol, úgyhogy meg is tette. Smith a Grand Canyon felett vetette magát a mélybe.","id":"20180926_50_eves_lett_Will_Smith_ugyhogy_kiugrott_egy_helikopterbol__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=970c43d3-8520-439c-a97f-bb3b89046b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041241df-33a1-42c8-9517-2d20460c8ecf","keywords":null,"link":"/kultura/20180926_50_eves_lett_Will_Smith_ugyhogy_kiugrott_egy_helikopterbol__video","timestamp":"2018. szeptember. 26. 08:35","title":"50 éves lett Will Smith, úgyhogy kiugrott egy helikopterből – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6007cbcf-d4cd-4ee5-90c4-2eedaff7807b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lefoglalták a beregsurányi rendőrök azt az autót, amivel egy külföldi férfi próbált meg kijutni az országból.","shortLead":"Lefoglalták a beregsurányi rendőrök azt az autót, amivel egy külföldi férfi próbált meg kijutni az országból.","id":"20180925_toyota_c_hr_lopott_auto_beregsurany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6007cbcf-d4cd-4ee5-90c4-2eedaff7807b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c205c64-5031-419e-ab43-ae14cef424b2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180925_toyota_c_hr_lopott_auto_beregsurany","timestamp":"2018. szeptember. 25. 15:41","title":"Rosszul döntött az autótolvaj, amikor a beregsurányi határátkelőt választotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43cf4168-35d9-48f6-8b17-1eed8b255938","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megrázó számadatok az orosz gyermekjogi biztostól. ","shortLead":"Megrázó számadatok az orosz gyermekjogi biztostól. ","id":"20180924_700nal_is_tobb_orosz_gyerek_halt_meg_iden_ablakbol_kizuhanva","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43cf4168-35d9-48f6-8b17-1eed8b255938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b983fc72-d9fb-456b-8875-93c4421f9b4b","keywords":null,"link":"/vilag/20180924_700nal_is_tobb_orosz_gyerek_halt_meg_iden_ablakbol_kizuhanva","timestamp":"2018. szeptember. 24. 20:25","title":"700-nál is több orosz gyerek halt meg idén ablakból kizuhanva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44f38b33-847d-4623-bf09-de70ec6c1594","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalább 30-40 perc késésre kell készülni kora reggel, mert meghibásodott a veresegyházi váltó.","shortLead":"Legalább 30-40 perc késésre kell készülni kora reggel, mert meghibásodott a veresegyházi váltó.","id":"20180925_Kesnek_a_vonatok_a_BudapestVeresegyhazVac_vonalon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44f38b33-847d-4623-bf09-de70ec6c1594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ea91580-cfa2-4acc-a5b7-ad41c007e7b0","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Kesnek_a_vonatok_a_BudapestVeresegyhazVac_vonalon","timestamp":"2018. szeptember. 25. 05:58","title":"Késnek a vonatok a Budapest–Veresegyház–Vác vonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"110787ba-aecf-47cd-ac96-e8bca2a99105","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Molnár Zsolt három hónapja még kamujelöltséget vállalt lelkesedésből, hogy egy időközi választáson segítse a Fideszt. Egykori pártfogói szerinte azóta ellene fordultak, a hétvégén például kitetették a szűrét egy fesztiválról, amire érvényes jegye volt. ","shortLead":"Molnár Zsolt három hónapja még kamujelöltséget vállalt lelkesedésből, hogy egy időközi választáson segítse a Fideszt...","id":"20180925_Hasznaltak_eldobtak__osszerugta_a_port_a_Fidesszel_a_miskolci_kamujelolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=110787ba-aecf-47cd-ac96-e8bca2a99105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ce2221-21fc-4e24-a16f-78eeea0ccb01","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Hasznaltak_eldobtak__osszerugta_a_port_a_Fidesszel_a_miskolci_kamujelolt","timestamp":"2018. szeptember. 25. 16:19","title":"Összerúgta a port a Fidesz képviselőjével a miskolci kamujelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ada0d42-4789-407c-ad1a-6f9b192d4f09","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Csíkszentkirályon támadt emberre a múlt héten az állat, a minisztérium engedélyezte a kilövését.","shortLead":"Csíkszentkirályon támadt emberre a múlt héten az állat, a minisztérium engedélyezte a kilövését.","id":"20180926_Kilovesi_engedelyt_adtak_a_mult_heten_sulyos_seruleseket_okozo_szekelyfoldi_medvere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ada0d42-4789-407c-ad1a-6f9b192d4f09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"544ec223-1f2d-48b2-a2a5-a1d3b9871e65","keywords":null,"link":"/vilag/20180926_Kilovesi_engedelyt_adtak_a_mult_heten_sulyos_seruleseket_okozo_szekelyfoldi_medvere","timestamp":"2018. szeptember. 26. 17:25","title":"Kilövési engedélyt adtak a múlt héten súlyos sérüléseket okozó székelyföldi medvére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11f9cd6b-1de6-48a2-85fc-bc4fca46554e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég eladásai visszaestek, így valami újat kell mutatniuk, hogy visszaszerezzék a vásárlókat.","shortLead":"A cég eladásai visszaestek, így valami újat kell mutatniuk, hogy visszaszerezzék a vásárlókat.","id":"20180925_Ujfajta_uzletekkel_probal_kimaszni_a_godorbol_a_HM","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11f9cd6b-1de6-48a2-85fc-bc4fca46554e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd38ec3-5cde-400b-830d-db7909719026","keywords":null,"link":"/kkv/20180925_Ujfajta_uzletekkel_probal_kimaszni_a_godorbol_a_HM","timestamp":"2018. szeptember. 25. 11:42","title":"Újfajta üzletekkel próbál kimászni a gödörből a H&M","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8a6dd9b-7d5d-4829-92e3-899a37732b4a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden ismét elérhető lett az oldal. ","shortLead":"Kedden ismét elérhető lett az oldal. ","id":"20180925_Visszatert_az_Index_szabadsagmeroje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8a6dd9b-7d5d-4829-92e3-899a37732b4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1ec6c04-527f-40de-8947-a367b1c5a796","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Visszatert_az_Index_szabadsagmeroje","timestamp":"2018. szeptember. 25. 08:27","title":"Visszatért az Index szabadságmérője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]