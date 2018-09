Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c258c82b-a8fe-4154-b97f-dc2e5f974508","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden hajnalban kiürítette a rendőrség a Kossuth teret. ","shortLead":"Kedden hajnalban kiürítette a rendőrség a Kossuth teret. ","id":"20180925_Hajnalban_16_embert_vittek_el_a_Kossuth_terrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c258c82b-a8fe-4154-b97f-dc2e5f974508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4b63bd9-5734-4fad-bee8-70e2ca966178","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Hajnalban_16_embert_vittek_el_a_Kossuth_terrol","timestamp":"2018. szeptember. 25. 07:55","title":"Hajnalban 16 embert vittek el a Kossuth térről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62293cb8-e103-467e-b9ee-3a2ab01e65ca","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Henry Cavill a The Witcher című sorozat apropóján érkezett Magyarországra, a produkció ugyanis nálunk készül.","shortLead":"Henry Cavill a The Witcher című sorozat apropóján érkezett Magyarországra, a produkció ugyanis nálunk készül.","id":"20180924_A_Terminator_utan_Superman_is_megerkezett_Budapestre__foto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62293cb8-e103-467e-b9ee-3a2ab01e65ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c79ebbf-9dfb-4a54-804d-54dfdfabe2cc","keywords":null,"link":"/kultura/20180924_A_Terminator_utan_Superman_is_megerkezett_Budapestre__foto","timestamp":"2018. szeptember. 24. 19:42","title":"A Terminátor után Superman is megérkezett Budapestre – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e38bbc13-3293-47fd-b15d-2ac4cc1d492c","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kívülről csak minimálisan változott a már jó ideje legnépszerűbb hazai új autó, de a lemezek alatt bőven akadnak új fejlesztések. Esztergom környékén fogtuk vallatóra az immár dízel nélküli új Vitarát.","shortLead":"Kívülről csak minimálisan változott a már jó ideje legnépszerűbb hazai új autó, de a lemezek alatt bőven akadnak új...","id":"20180924_okosabb_kizarolag_turbos_es_kicsit_dragabb_vezettuk_az_uj_suzuki_vitarat_esztergom_suv_divatterepjaro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e38bbc13-3293-47fd-b15d-2ac4cc1d492c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e248799-ce2a-41fe-9cde-aa50662cd3e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180924_okosabb_kizarolag_turbos_es_kicsit_dragabb_vezettuk_az_uj_suzuki_vitarat_esztergom_suv_divatterepjaro","timestamp":"2018. szeptember. 24. 17:21","title":"Okosabb, kizárólag turbós és kicsit drágább: vezettük az új Suzuki Vitarát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a40743f-921e-45dd-895f-20324780f560","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint talajmenti fagy nagy területen várható.","shortLead":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint talajmenti fagy nagy területen várható.","id":"20180925_fagyni_fog_hidegrekord_dolhet_az_ejjel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a40743f-921e-45dd-895f-20324780f560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8551133-d9dd-42ad-b956-eb035f4a566e","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_fagyni_fog_hidegrekord_dolhet_az_ejjel","timestamp":"2018. szeptember. 25. 20:44","title":"Fagyni fog, hidegrekord dőlhet az éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a4cb345-14c1-49b4-95dc-9c283b48bfc1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Puskás-díj átadását tartották, jelen volt Szöllősi György, mint a Puskás-díj egyik létrehozója is, Mészáros Lőrinc pedig mint a Felcsút klubelnöke.","shortLead":"A Puskás-díj átadását tartották, jelen volt Szöllősi György, mint a Puskás-díj egyik létrehozója is, Mészáros Lőrinc...","id":"20180925_Londoni_futballgalan_vonult_fel_Meszaros_Lorinc_es_Szolosi_Gyorgy_a_Felcsuttal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a4cb345-14c1-49b4-95dc-9c283b48bfc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"185ad0f5-9336-4df8-8a76-5264814309bb","keywords":null,"link":"/sport/20180925_Londoni_futballgalan_vonult_fel_Meszaros_Lorinc_es_Szolosi_Gyorgy_a_Felcsuttal","timestamp":"2018. szeptember. 25. 10:28","title":"Rangos londoni futballgálán ünnepelt Mészáros Lőrinc a Felcsúttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12950fca-dbdd-440a-9971-f2311749c57a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Biztonságos munkakörülményekről álmodni sem mernek, de a már elszenvedett traumák feldolgozásához sem kapnak segítséget.","shortLead":"Biztonságos munkakörülményekről álmodni sem mernek, de a már elszenvedett traumák feldolgozásához sem kapnak segítséget.","id":"20180925_Kikeszulnek_a_Facebook_moderatorai_de_az_egyik_alkalmazott_szerint_a_vallalat_nem_segit_nekik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12950fca-dbdd-440a-9971-f2311749c57a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c30e0ab3-8acb-4cd2-a246-c2d5142e65a8","keywords":null,"link":"/kkv/20180925_Kikeszulnek_a_Facebook_moderatorai_de_az_egyik_alkalmazott_szerint_a_vallalat_nem_segit_nekik","timestamp":"2018. szeptember. 25. 11:00","title":"Kikészülnek a Facebook moderátorai, de az egyik alkalmazott szerint a vállalat nem segít nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"329e0c89-4c07-4358-bd41-b11107238bc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Marad a hideg, de mérséklődik a szél és sütni fog a nap is napközben, éjjelre nagyon lehűl a levegő.","shortLead":"Marad a hideg, de mérséklődik a szél és sütni fog a nap is napközben, éjjelre nagyon lehűl a levegő.","id":"20180925_Van_ahol_1_fokra_ebredtek_kedd_hajnalban_marad_a_hideg_ido","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=329e0c89-4c07-4358-bd41-b11107238bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35eab368-a5c0-439a-b09d-fcd3d1807e9f","keywords":null,"link":"/idojaras/20180925_Van_ahol_1_fokra_ebredtek_kedd_hajnalban_marad_a_hideg_ido","timestamp":"2018. szeptember. 25. 06:09","title":"Napközben sütni fog a nap, de éjszaka már mínuszok is lehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8a6dd9b-7d5d-4829-92e3-899a37732b4a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden ismét elérhető lett az oldal. ","shortLead":"Kedden ismét elérhető lett az oldal. ","id":"20180925_Visszatert_az_Index_szabadsagmeroje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8a6dd9b-7d5d-4829-92e3-899a37732b4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1ec6c04-527f-40de-8947-a367b1c5a796","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Visszatert_az_Index_szabadsagmeroje","timestamp":"2018. szeptember. 25. 08:27","title":"Visszatért az Index szabadságmérője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]