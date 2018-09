Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4dbed390-3fe9-4249-910e-1e395df9e50c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány célja továbbra is a teljes foglalkoztatottság.","shortLead":"A kormány célja továbbra is a teljes foglalkoztatottság.","id":"20180925_Orban_szerint_a_munkanelkuliseg_a_problema_nem_a_munkaerohiany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4dbed390-3fe9-4249-910e-1e395df9e50c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a13e74a5-c576-4d94-99c7-c507f8f1acd6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180925_Orban_szerint_a_munkanelkuliseg_a_problema_nem_a_munkaerohiany","timestamp":"2018. szeptember. 25. 16:22","title":"Orbán szerint a munkanélküliség a probléma, nem a munkaerőhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae475cb-518c-4e56-b729-29239dd76998","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem akármilyen levelezését tette ki az internetre Alan Posener, a konzervatív Die Welt újságírója. Ahogy megjegyzi: még nem kapott külföldi diplomatától olvasói levelet olyan ügyben, amelyben az ország nem is érintett. Szalay-Bobrovniczky Vince épp ezt tette, és hosszú szóváltásba bonyolódott Posenerrel. A német újságíró azt mondja: a levelek nyilvánosságra hozatalának az oka, hogy megmutassa, hogyan gondolkodik a magyar kormány.","shortLead":"Nem akármilyen levelezését tette ki az internetre Alan Posener, a konzervatív Die Welt újságírója. Ahogy megjegyzi: még...","id":"20180925_Magyar_helyettes_allamtitkar_kotott_bele_a_nemet_ujsagiroba_jott_is_a_pofon_postafordultaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ae475cb-518c-4e56-b729-29239dd76998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e47dff56-b25c-4b09-84a2-cd5da78d24a0","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Magyar_helyettes_allamtitkar_kotott_bele_a_nemet_ujsagiroba_jott_is_a_pofon_postafordultaval","timestamp":"2018. szeptember. 25. 12:05","title":"Magyar helyettes államtitkár kötött bele a német újságíróba, jött is a pofon postafordultával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6c65b04-56b8-49ab-91fe-ab232bfc2112","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kormányzat azért cincálhatná szét az MTA-t, és vonhatná az egyetemek alá egyes kutatóintézeteit, hogy előrébb kerüljenek a hazai egyetemek a nemzetközi rangsorokban. De az ezzel elért eredmény is kevesebbet javít majd a helyzeten, mint amennyit a CEU beszántása árt, írja az e heti HVG.","shortLead":"A kormányzat azért cincálhatná szét az MTA-t, és vonhatná az egyetemek alá egyes kutatóintézeteit, hogy előrébb...","id":"20180926_A_hazai_egyetemeknek_is_kedvezne_a_kormany_az_MTA_beszantasaval_de_tobbet_erne_ha_beken_hagyna_a_CEUt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6c65b04-56b8-49ab-91fe-ab232bfc2112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4df41890-436a-4db9-9fc8-869a09872446","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_A_hazai_egyetemeknek_is_kedvezne_a_kormany_az_MTA_beszantasaval_de_tobbet_erne_ha_beken_hagyna_a_CEUt","timestamp":"2018. szeptember. 26. 18:11","title":"A kormány trükközéssel juttatná előre a nemzetközi rangsorokban az egyetemeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"802ea4cb-15e1-4bdc-9139-ebc7fa17f3b8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Üzletközpontot épít apartmanokkal a KÉSZ Csoport. ","shortLead":"Üzletközpontot épít apartmanokkal a KÉSZ Csoport. ","id":"20180926_Romaniaba_is_betort_a_magyar_orias","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=802ea4cb-15e1-4bdc-9139-ebc7fa17f3b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66ef8402-fc5a-46fe-bf49-f9c2a7b558b3","keywords":null,"link":"/kkv/20180926_Romaniaba_is_betort_a_magyar_orias","timestamp":"2018. szeptember. 26. 11:35","title":"Romániába is betört a magyar óriás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc0182bb-75de-4be5-84e6-b06424197437","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő elmondta, hogy felnőtt kapcsolatban éltek, amelybe belefért a megcsalás is. Azt visszautasítja, hogy ő lenne a hibás a tévés öngyilkosságáért, de elismeri, hogy van lelkiismeret-furdalása.","shortLead":"A színésznő elmondta, hogy felnőtt kapcsolatban éltek, amelybe belefért a megcsalás is. Azt visszautasítja, hogy ő...","id":"20180925_Megcsaltam_es_o_is_megcsalt__Anthony_Bourdain_halala_utan_megtorte_a_csendet_Asia_Argento","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc0182bb-75de-4be5-84e6-b06424197437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f44e4747-265e-4ee2-a07b-11f036cefc39","keywords":null,"link":"/elet/20180925_Megcsaltam_es_o_is_megcsalt__Anthony_Bourdain_halala_utan_megtorte_a_csendet_Asia_Argento","timestamp":"2018. szeptember. 25. 13:24","title":"„Megcsaltam, és ő is megcsalt” – Anthony Bourdain halála után megtörte a csendet Asia Argento","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2aee903-73f8-46f8-bfad-d6f11dc865a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lisszabon partjainál megtalált roncs 1575 és 1625 között süllyedt el. Többnyire fűszereket szállított. ","shortLead":"A Lisszabon partjainál megtalált roncs 1575 és 1625 között süllyedt el. Többnyire fűszereket szállított. ","id":"20180926_400_eve_elsullyedt_portugal_hajo_roncsai_kinai_porcelan_indiai_fuszerek_lisszabon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2aee903-73f8-46f8-bfad-d6f11dc865a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9640a80d-a199-40a5-904e-b27a655fbc6f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180926_400_eve_elsullyedt_portugal_hajo_roncsai_kinai_porcelan_indiai_fuszerek_lisszabon","timestamp":"2018. szeptember. 26. 09:59","title":"Látványos felvételeken a Portugáliánál 400 éve elsüllyedt kereskedőhajó roncsai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6742672e-2369-4460-ac6b-b2f5b46e521c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A külföldi állampolgárok vízumát a jövőben nem nemzetiség, hanem képzettség alapján állítják majd ki, ez alapján dől el, ki meddig maradhat az országban.","shortLead":"A külföldi állampolgárok vízumát a jövőben nem nemzetiség, hanem képzettség alapján állítják majd ki, ez alapján dől...","id":"20180925_Semmilyen_elsobbseget_nem_elveznek_majd_az_Angliaba_kivandorlo_EUallampolgarok_a_Brexit_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6742672e-2369-4460-ac6b-b2f5b46e521c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f7f9b5f-bbd6-4660-ae8d-7b1bbe04fe5e","keywords":null,"link":"/vilag/20180925_Semmilyen_elsobbseget_nem_elveznek_majd_az_Angliaba_kivandorlo_EUallampolgarok_a_Brexit_utan","timestamp":"2018. szeptember. 25. 14:11","title":"Semmilyen elsőbbséget nem élveznek majd az Angliába kivándorló EU-állampolgárok a Brexit után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fff07305-32fa-4817-8382-6a871bf1620f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia gyártó vadonatúj plugin hibrid hajtásláncokat vezet be a 3008-as és az 508-as sorozatban.","shortLead":"A francia gyártó vadonatúj plugin hibrid hajtásláncokat vezet be a 3008-as és az 508-as sorozatban.","id":"20180925_300_loerovel_es_osszkerekhajtassal_tamadnak_a_peugeot_plugin_hibrid_ujdonsagai_508_3008_akkumulator","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fff07305-32fa-4817-8382-6a871bf1620f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42c178d2-0742-4073-9915-83d64827804f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180925_300_loerovel_es_osszkerekhajtassal_tamadnak_a_peugeot_plugin_hibrid_ujdonsagai_508_3008_akkumulator","timestamp":"2018. szeptember. 25. 09:21","title":"Zöld rendszám: 225-300 lóerős új Peugeot plugin hibridek érkeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]