[{"available":true,"c_guid":"1bc07a4e-e890-49e2-9ec9-73114e0050d7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egészen pontosan egy szabálysértésnek, amely az autósokat idegesíti.","shortLead":"Egészen pontosan egy szabálysértésnek, amely az autósokat idegesíti.","id":"20180927_rendorseg_kresz_kamion_elozesi_tilalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1bc07a4e-e890-49e2-9ec9-73114e0050d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4cb2e8d-ff72-4749-bade-535ee4f03929","keywords":null,"link":"/cegauto/20180927_rendorseg_kresz_kamion_elozesi_tilalom","timestamp":"2018. szeptember. 27. 11:47","title":"Rendkívül idegesítő szokásnak próbál véget vetni a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5495dddf-f873-4c2a-9d4f-4cfee907dd36","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hamarosan átadják a csillaghegyi fedett uszodát, a teljes fürdőkomplexum pedig egy hónap múlva várja vendégeit – ezt mondta a Napi.hu-nak Szőke László, a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei (BGYH) Zrt. vezérigazgatója.","shortLead":"Hamarosan átadják a csillaghegyi fedett uszodát, a teljes fürdőkomplexum pedig egy hónap múlva várja vendégeit – ezt...","id":"20180927_Meg_nem_adtak_at_de_az_mar_kiderult_hogy_mennyibe_kerul_a_belepo_az_uj_csillaghegyi_fedett_furdobe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5495dddf-f873-4c2a-9d4f-4cfee907dd36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e70faf81-da7d-4553-a4aa-cf616d10dd45","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Meg_nem_adtak_at_de_az_mar_kiderult_hogy_mennyibe_kerul_a_belepo_az_uj_csillaghegyi_fedett_furdobe","timestamp":"2018. szeptember. 27. 18:22","title":"Még nem adták át, de az már kiderült, hogy mennyibe kerül a belépő az új csillaghegyi fedett fürdőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39a8e71c-aa9e-498a-b230-4f7eb761f515","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kijött a londoni székhelyű Times Higher Education friss rangsora. Hét magyar egyetem is megtalálható rajta.","id":"20180926_A_vilag_500_legjobb_egyeteme_kozott_a_Semmelweis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39a8e71c-aa9e-498a-b230-4f7eb761f515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d10cc97-8a41-4519-a658-222949589e94","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_A_vilag_500_legjobb_egyeteme_kozott_a_Semmelweis","timestamp":"2018. szeptember. 26. 16:15","title":"A világ 500 legjobb egyeteme között a Semmelweis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56c0715b-2f7d-44b4-9927-c558c1e91ce7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Vége lenne Londongrádnak? – aggodalmaskodik New Yorkban a Bloomberg hírportál. Egy kulcsfigura mindenesetre hiányzik...","id":"20180926_Londongrad_vegnapjai_hova_tunt_Putyin_kedvenc_oligarchaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56c0715b-2f7d-44b4-9927-c558c1e91ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25a13229-25dd-4560-9df7-bc1a586c640d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180926_Londongrad_vegnapjai_hova_tunt_Putyin_kedvenc_oligarchaja","timestamp":"2018. szeptember. 26. 13:10","title":"Londongrád végnapjai, hová tűnt Putyin kedvenc oligarchája?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dab35b9-5658-4106-8848-8cfbe21fa47d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Táncos, ugribugri mozdulatokkal lejtett el a tömeg előtt.","shortLead":"Táncos, ugribugri mozdulatokkal lejtett el a tömeg előtt.","id":"20180926_Nagyon_benezte_ezt_a_tuntetest_vagy_igazi_cinikus_a_lengyel_First_Lady","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7dab35b9-5658-4106-8848-8cfbe21fa47d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf708535-35f1-46f6-a35e-bca91d2a053d","keywords":null,"link":"/vilag/20180926_Nagyon_benezte_ezt_a_tuntetest_vagy_igazi_cinikus_a_lengyel_First_Lady","timestamp":"2018. szeptember. 26. 18:47","title":"Nagyon benézte ezt a tüntetést, vagy igazi cinikus a lengyel First Lady","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1249b9a8-7ee7-46d9-a8c7-ef4b6b06c49e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kacsóh Pongrác útnál szállt fel a járműre, és furcsán viselkedett. A rendőrség garázdaság miatt nyomoz.","id":"20180927_Keresik_a_ferfit_aki_injekcios_tuvel_szurt_meg_egy_not_az_1es_villamoson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1249b9a8-7ee7-46d9-a8c7-ef4b6b06c49e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d50c69-547c-49a3-bd14-f46d7605b52c","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_Keresik_a_ferfit_aki_injekcios_tuvel_szurt_meg_egy_not_az_1es_villamoson","timestamp":"2018. szeptember. 27. 18:40","title":"Keresik a férfit, aki injekciós tűvel szúrt meg egy nőt az 1-es villamoson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0128601c-ac22-4229-9474-0129b72f22ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kifejezetten hideg van, ezért döntöttek úgy, hogy bekapcsolják a távfűtést. ","id":"20180925_A_szeptembernek_sincs_meg_vege_de_Miskolcon_mar_futenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0128601c-ac22-4229-9474-0129b72f22ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80ee427c-4938-43e8-ac33-02e7643cd09b","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_A_szeptembernek_sincs_meg_vege_de_Miskolcon_mar_futenek","timestamp":"2018. szeptember. 25. 20:16","title":"A szeptembernek sincs még vége, de Miskolcon már fűtenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"947c0b9d-56ba-4a41-8c71-ba4ff9b44a0e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy hónap alatt 404 játékfilmterv érkezett a Magyar Nemzeti Filmalap történelmi filmes programjára; a nyertes filmtervekről szakmai zsűri dönt október végén.","shortLead":"Egy hónap alatt 404 játékfilmterv érkezett a Magyar Nemzeti Filmalap történelmi filmes programjára; a nyertes...","id":"20180926_Tortenelmi_film_magyar_nemzeti_filmalap_filmterv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=947c0b9d-56ba-4a41-8c71-ba4ff9b44a0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31c467c1-7fbd-435f-92d1-d90d46256453","keywords":null,"link":"/kultura/20180926_Tortenelmi_film_magyar_nemzeti_filmalap_filmterv","timestamp":"2018. szeptember. 26. 17:15","title":"Szavazzon: milyen történelmi filmet látna szívesen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]