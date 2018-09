Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee8d394b-ac51-43ec-abee-ff6af2bb177d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ország hét atomerőművi reaktora közül a hatodik működését is felfüggesztik ideiglenesen. Belgium áramellátás biztosítása érdekében a szomszédos országokhoz fordul.","shortLead":"Az ország hét atomerőművi reaktora közül a hatodik működését is felfüggesztik ideiglenesen. Belgium áramellátás...","id":"20180926_leallitjak_az_atomeromuveit_bajban_van_belgium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee8d394b-ac51-43ec-abee-ff6af2bb177d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79405408-5d09-43e9-baa7-867b433674e9","keywords":null,"link":"/vilag/20180926_leallitjak_az_atomeromuveit_bajban_van_belgium","timestamp":"2018. szeptember. 26. 11:16","title":"Le kell állítani az atomerőműveit, komoly bajban van Belgium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44ba3782-630e-40f1-b8ef-ee5eb8887eb7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"\"Először nem volt rózsaszirmokkal kipárnázott út\" - mesélték az alkotók, mert a filmgyár vezetőinek először nem tetszett, hogy a filmben nem beszélnek, attól féltek, a gyerekek nem fogják fel, miről szól. ","shortLead":"\"Először nem volt rózsaszirmokkal kipárnázott út\" - mesélték az alkotók, mert a filmgyár vezetőinek először nem...","id":"20180926_Eloszor_nem_volt_rozsaszirmokkal_kiparnazott_ut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44ba3782-630e-40f1-b8ef-ee5eb8887eb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba835b4e-e201-42cc-969a-2167a8a15a27","keywords":null,"link":"/kultura/20180926_Eloszor_nem_volt_rozsaszirmokkal_kiparnazott_ut","timestamp":"2018. szeptember. 26. 20:20","title":"El tudja képzelni, hogy a gyerekek nem értik A kockásfülű nyulat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"359b7da6-385a-47fe-8b06-4b7743d5792d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csak itt 50 ezer autót érint a dízelbotrány.","shortLead":"Csak itt 50 ezer autót érint a dízelbotrány.","id":"20180927_Magyarorszagon_is_perre_mennek_az_autosok_a_Volkswagen_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=359b7da6-385a-47fe-8b06-4b7743d5792d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f0eda0-5b21-42eb-bbde-c52443410f98","keywords":null,"link":"/kkv/20180927_Magyarorszagon_is_perre_mennek_az_autosok_a_Volkswagen_ellen","timestamp":"2018. szeptember. 27. 09:26","title":"Magyarországon is perre mennek az autósok a Volkswagen ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747b04d5-eec2-4ca4-90bd-413665ec289a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy virtuális videokamerával a kezében kell boldogulnia annak, aki a September 1999 című játékot megkíséreli végigvinni. Más világból származó teremtményekre itt nemigen kell számítani, ez a program nem emiatt tűnik igazán félelmetesnek.","shortLead":"Egy virtuális videokamerával a kezében kell boldogulnia annak, aki a September 1999 című játékot megkíséreli...","id":"20180926_horrorjatek_98demake_september_1999_horror_videojatek_ingyenes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=747b04d5-eec2-4ca4-90bd-413665ec289a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71a907da-5911-4a1b-9454-5510c9ef710f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180926_horrorjatek_98demake_september_1999_horror_videojatek_ingyenes","timestamp":"2018. szeptember. 26. 19:03","title":"Szereti a horrort? Ez a játék mindössze 5 perces, de bele fog borzongani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e978ed36-48bc-4805-bdc0-b6f7749f4c75","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ártatlannak vallja magát, és nem lép vissza a jelöltségtől Brett Kavanaugh, az Egyesült Államok legfelsőbb bíróságába jelölt, szexuális zaklatással megvádolt bíró. A jelölt a szenátus igazságügyi bizottságának csütörtöki meghallgatásán mondta ezt, miután korábban ugyanott felszólalt Christine Blasey Ford, aki megvádolta Kavanaugh-t.\r

","shortLead":"Ártatlannak vallja magát, és nem lép vissza a jelöltségtől Brett Kavanaugh, az Egyesült Államok legfelsőbb bíróságába...","id":"20180928_Trump_fobirojeloltje_artatlannak_vallja_magat_es_nem_lep_vissza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e978ed36-48bc-4805-bdc0-b6f7749f4c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f0cc1d5-777d-4d83-a14f-af2811175df2","keywords":null,"link":"/vilag/20180928_Trump_fobirojeloltje_artatlannak_vallja_magat_es_nem_lep_vissza","timestamp":"2018. szeptember. 28. 08:09","title":"Trump főbírójelöltje ártatlannak vallja magát, és nem lép vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ba12a7-5f7e-4dd3-84e7-939a2b8ee5c4","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A nagy elhatározások teljesítéséhez néha kis lépéseken keresztül vezet az út. Az ÉN-könyv szerzői - agykutató, tanácsadó, fitneszszakértő és sztárséf - segítségével abban próbálnak segíteni, hogy életünk apró tettek révén boldogabb legyen.","shortLead":"A nagy elhatározások teljesítéséhez néha kis lépéseken keresztül vezet az út. Az ÉN-könyv szerzői - agykutató...","id":"20180927_Mutatunk_9_egyszeru_gyakorlatot_amivel_boldogabba_tehetjuk_az_eletunket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63ba12a7-5f7e-4dd3-84e7-939a2b8ee5c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df4f465a-06d3-404d-9bb8-a6efc9a0745b","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180927_Mutatunk_9_egyszeru_gyakorlatot_amivel_boldogabba_tehetjuk_az_eletunket","timestamp":"2018. szeptember. 27. 13:15","title":"Mutatunk 9 egyszerű gyakorlatot, amivel boldogabbá tehetjük életünket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"780b2fcf-469d-4c17-b62d-409974f8ce0a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180927_Leslie_Mandoki_nem_egy_Bono","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=780b2fcf-469d-4c17-b62d-409974f8ce0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b510336-5c55-4fbb-8494-0e513f2e55a9","keywords":null,"link":"/kultura/20180927_Leslie_Mandoki_nem_egy_Bono","timestamp":"2018. szeptember. 27. 12:33","title":"Leslie Mandoki nem egy Bono","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8524131b-68e6-46a4-ba83-beca1d7262d9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez az uniós támogatásoknak is köszönhető.","shortLead":"Ez az uniós támogatásoknak is köszönhető.","id":"20180928_Kevesebb_boraszatnak_van_tobb_bevetele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8524131b-68e6-46a4-ba83-beca1d7262d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6016d7e9-5771-4c1f-9be1-68cb74ba5088","keywords":null,"link":"/kkv/20180928_Kevesebb_boraszatnak_van_tobb_bevetele","timestamp":"2018. szeptember. 28. 06:45","title":"Kevesebb borászatnak van több bevétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]