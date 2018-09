Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22774fc2-e6f0-425e-b4ba-5a66e511a5da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hír napvilágra kerülése után 10 százalékot zuhant a Tesla-részvények értéke. Musk akár börtönbe is mehet, amiért manipulálni próbálta a befektetőket. ","shortLead":"A hír napvilágra kerülése után 10 százalékot zuhant a Tesla-részvények értéke. Musk akár börtönbe is mehet, amiért...","id":"20180928_Csalassal_vadolja_beperelte_a_tozsdefelugyelet_Elon_Muskot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22774fc2-e6f0-425e-b4ba-5a66e511a5da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed6e259d-a954-433d-90b7-78344a5ca672","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_Csalassal_vadolja_beperelte_a_tozsdefelugyelet_Elon_Muskot","timestamp":"2018. szeptember. 28. 05:21","title":"Csalással vádolja, beperelte a tőzsdefelügyelet Elon Muskot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9ccccbf-a1d2-4731-b391-d2422429d099","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180926_Bono_a_kormanyparti_sajtoban_lassan_botfulu_pedofilla_valik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9ccccbf-a1d2-4731-b391-d2422429d099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a542a2a-49b3-4626-9291-a82e226d352b","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_Bono_a_kormanyparti_sajtoban_lassan_botfulu_pedofilla_valik","timestamp":"2018. szeptember. 26. 15:24","title":"Bono a kormánypárti sajtóban lassan botfülű pedofillá válik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1526844-dc5c-4e3c-ace2-b88a34d63417","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A legfelsőbb bíróság egyhangúlag fogadta el az erről szóló határozatot.","shortLead":"A legfelsőbb bíróság egyhangúlag fogadta el az erről szóló határozatot.","id":"20180927_a_hazassagtores_nem_buncselekmeny_tobbe_indiaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1526844-dc5c-4e3c-ace2-b88a34d63417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eba562b-9d8a-4051-84de-341c5307b0ee","keywords":null,"link":"/elet/20180927_a_hazassagtores_nem_buncselekmeny_tobbe_indiaban","timestamp":"2018. szeptember. 27. 12:04","title":"A házasságtörés nem bűncselekmény többé Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"defe29ef-3eaf-4eea-be4d-b1e3a5bff2b8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A csalók nyereményakcióra hivatkoznak.","shortLead":"A csalók nyereményakcióra hivatkoznak.","id":"20180927_Trukkos_modon_probalnak_szemelyes_adatokat_kicsalni_a_Magyar_Posta_neveben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=defe29ef-3eaf-4eea-be4d-b1e3a5bff2b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"516d1481-6f22-42c6-bca3-4289ca3d69cb","keywords":null,"link":"/kkv/20180927_Trukkos_modon_probalnak_szemelyes_adatokat_kicsalni_a_Magyar_Posta_neveben","timestamp":"2018. szeptember. 27. 15:45","title":"Trükkös módon próbálnak személyes adatokat kicsalni a Magyar Posta nevében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a438e8f6-f429-4f6b-b6a6-5b0a94b04a5e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rasszista támadásnak nevezte azt, ami Özilre zúdult az után, hogy a török elnökkel fotózkodott, azt mondta, más is kilépett volna a válogatottból egy ilyen után.","shortLead":"Rasszista támadásnak nevezte azt, ami Özilre zúdult az után, hogy a török elnökkel fotózkodott, azt mondta, más is...","id":"20180926_Erdogan_megvedte_Ozilt_uzent_a_nemeteknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a438e8f6-f429-4f6b-b6a6-5b0a94b04a5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cd8161e-e9d3-422d-bc16-a481b5ac28fb","keywords":null,"link":"/vilag/20180926_Erdogan_megvedte_Ozilt_uzent_a_nemeteknek","timestamp":"2018. szeptember. 26. 18:53","title":"Erdogan megvédte Özilt, üzent a németeknek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a77d44a-349d-423b-a9b4-37a09fbef762","c_author":"Generali","category":"brandchannel","description":"A betörésektől, a tűzesetektől, a villámcsapástól és a vihar okozta károktól félve kötünk elsősorban biztosítást. Pedig vagyontárgyainkban legtöbbször csőtörés és beázás okoz kárt. És nem feledkezhetünk meg a baleseti kockázatokról sem. Ha már megtörtént a baj, nem árt tudni, mit is tegyünk.","shortLead":"A betörésektől, a tűzesetektől, a villámcsapástól és a vihar okozta károktól félve kötünk elsősorban biztosítást. Pedig...","id":"generali_20180925_9_dolog_amit_mindenkeppen_tegyunk_meg_ha_kar_ert_minket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a77d44a-349d-423b-a9b4-37a09fbef762&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7305f14c-c927-4605-9920-bcea19fd4bf2","keywords":null,"link":"/brandchannel/generali_20180925_9_dolog_amit_mindenkeppen_tegyunk_meg_ha_kar_ert_minket","timestamp":"2018. szeptember. 28. 07:30","title":"8 dolog, amit mindenképpen tegyünk meg, ha kár ért minket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Generali Biztosító","c_partnerlogo":"649916fb-41b3-44a0-bc9e-226061eafd0d","c_partnertag":"Generali"},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem volt túl nehéz dolguk a rendőröknek, a helyszínen fogták le a tanúk a férfit, aki egy családi ház udvarán késelt.","shortLead":"Nem volt túl nehéz dolguk a rendőröknek, a helyszínen fogták le a tanúk a férfit, aki egy családi ház udvarán késelt.","id":"20180927_Sprint_a_rendoroktol_nyolc_perc_alatt_elfogtak_egy_kispesti_keseles_gyanusitottjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e2bdf96-ec1f-4733-afc5-8343c3f87448","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_Sprint_a_rendoroktol_nyolc_perc_alatt_elfogtak_egy_kispesti_keseles_gyanusitottjat","timestamp":"2018. szeptember. 27. 11:53","title":"Sprint a rendőröktől: nyolc perc alatt elfogták egy kispesti késelés gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Elmar Mammadyarov a két ország közötti stratégiai partnerség fejlesztésében és kiterjesztésében játszott szerepéért kapta meg a Magyar Érdemrend középkeresztjét.","shortLead":"Elmar Mammadyarov a két ország közötti stratégiai partnerség fejlesztésében és kiterjesztésében játszott szerepéért...","id":"20180927_Kituntette_az_azerbajdzsani_kulugyminisztert_Szijjarto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10020573-dddd-4746-bc05-5991e2d0634e","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_Kituntette_az_azerbajdzsani_kulugyminisztert_Szijjarto","timestamp":"2018. szeptember. 27. 21:56","title":"Kitüntette az azerbajdzsáni külügyminisztert Szijjártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]