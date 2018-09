Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"571b2f4a-da29-4fa5-8ce6-0c6c0dc28970","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A felvonulók a mellrákszűrés fontosságára hívják fel a figyelmet.","shortLead":"A felvonulók a mellrákszűrés fontosságára hívják fel a figyelmet.","id":"20180930_Lezarjak_kora_este_a_Lanchidat_felvonulas_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=571b2f4a-da29-4fa5-8ce6-0c6c0dc28970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71ce2977-cea5-49dc-9265-985d378c339e","keywords":null,"link":"/itthon/20180930_Lezarjak_kora_este_a_Lanchidat_felvonulas_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 30. 08:53","title":"Lezárják kora este a Lánchidat felvonulás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1a1d154-6c54-413d-b5d4-d1c21f33953e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Együtt volt tagjai délután 3-ra, a Szabad sajtó útjára tervezik a demonstrációt.","shortLead":"Az Együtt volt tagjai délután 3-ra, a Szabad sajtó útjára tervezik a demonstrációt.","id":"20180929_tuntetest_hirdetett_juhasz_peter_oktober_23ra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1a1d154-6c54-413d-b5d4-d1c21f33953e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"166f0fd8-bbba-472e-924d-94b67e9d54b1","keywords":null,"link":"/itthon/20180929_tuntetest_hirdetett_juhasz_peter_oktober_23ra","timestamp":"2018. szeptember. 29. 14:40","title":"Tüntetést hirdetett Juhász Péter október 23-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Takarékoskodási célként a válaszadóknak alig 6 százaléka jelölte meg, hogy gyerekei vagy unokái támogatására félretegyen – derül ki az OTP 2017-es Öngondoskodási Indexének eredményeiből.","shortLead":"Takarékoskodási célként a válaszadóknak alig 6 százaléka jelölte meg, hogy gyerekei vagy unokái támogatására...","id":"20180929_riasztoan_keves_magyar_tesz_felre_a_gyerekeinek_unokainak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"069dcd71-3f97-4fc5-b361-1babf714c6d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180929_riasztoan_keves_magyar_tesz_felre_a_gyerekeinek_unokainak","timestamp":"2018. szeptember. 29. 11:39","title":"Riasztóan kevés magyar tesz félre a gyerekeinek, unokáinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f54afbf3-2177-4211-9e8b-79b8b12bcbfe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Dél-Karolina államban lezuhant egy F-35-ös harci gép. 