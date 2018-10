Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A nacionalista szervezet szerint Szijjártó közvetlen fegyveres beavatkozással fenyegeti Ukrajnát.","shortLead":"A nacionalista szervezet szerint Szijjártó közvetlen fegyveres beavatkozással fenyegeti Ukrajnát.","id":"20180929_Szeloseges_ukran_nacionalista_oldalra_kerultek_ki_Szijjarto_Peter_adatai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcd80e0d-5414-4e22-a444-31e4c92af953","keywords":null,"link":"/vilag/20180929_Szeloseges_ukran_nacionalista_oldalra_kerultek_ki_Szijjarto_Peter_adatai","timestamp":"2018. szeptember. 29. 19:23","title":"Szélsőséges ukrán nacionalista oldalra kerültek ki Szijjártó Péter adatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2548157e-0de2-4be0-b5de-828416b9bece","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több mint három és fél évtizede, egész pontosan az 1981-es Táncdalfesztivál óta ismerheti a közönség, számtalan alkalommal láthattuk színpadon, mégis, igazi meglepetés, hogy szólóalbummal rukkol elő Márton András. Persze veretes hagyománya van a popzene történelmében a dobfelszerelés mögül a mikrofonhoz előrelépő dobosnak – Ringo Starr, Phil Collins, Don Henley, hogy csak néhány nevet említsük. Márton András most első kislemezdalát, a Csak alszom című számot és annak klipjét mutatja be itt a hvg.hu-n, a teljes album, a Szívgárda december elején érkezik.","shortLead":"Több mint három és fél évtizede, egész pontosan az 1981-es Táncdalfesztivál óta ismerheti a közönség, számtalan...","id":"20181001_Szololemezt_ad_ki_Marton_Andras_a_KFT_dobosa_itt_az_elso_dal_Csak_alszom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2548157e-0de2-4be0-b5de-828416b9bece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"958f3568-a147-4804-a776-20e3a206ec1d","keywords":null,"link":"/kultura/20181001_Szololemezt_ad_ki_Marton_Andras_a_KFT_dobosa_itt_az_elso_dal_Csak_alszom","timestamp":"2018. október. 01. 10:05","title":"Premier: Szólólemezt ad ki Márton András, a KFT dobosa – itt az első dal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57b29393-167b-4e32-be16-183b9ecfc830","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mégsem öngyújtó volt, ami fejen találta Gyurcsó Ádámot a botrányos körülmények között lejátszott Hajduk Split–Dinamo Zagreb-meccs után.","shortLead":"Mégsem öngyújtó volt, ami fejen találta Gyurcsó Ádámot a botrányos körülmények között lejátszott Hajduk Split–Dinamo...","id":"20181001_betonadrabbal_dobtak_fejen_a_split_magyar_focistajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57b29393-167b-4e32-be16-183b9ecfc830&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8275c64a-1264-40a7-bbc8-8a86c3457086","keywords":null,"link":"/sport/20181001_betonadrabbal_dobtak_fejen_a_split_magyar_focistajat","timestamp":"2018. október. 01. 11:36","title":"Betondarabbal dobták fejbe a Split magyar focistáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea3106d7-a4df-4588-b28f-6ab6fd1fb116","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A baloldali ellenzéki pártok által támogatott jelölt legyőzte a Fidesz indulóját a XV. kerületi időközi polgármester-választáson. Németh Angélát helyben már most a magyar Merkelnek hívják többen, az ellenzék pedig életjelet adott magáról. Riport Rákospalotáról.","shortLead":"A baloldali ellenzéki pártok által támogatott jelölt legyőzte a Fidesz indulóját a XV. kerületi időközi...","id":"20181001_DK_Fidesz_Nemeth_Angela_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea3106d7-a4df-4588-b28f-6ab6fd1fb116&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8d587d8-9997-4b93-bde0-466dd1eea0f6","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_DK_Fidesz_Nemeth_Angela_valasztas","timestamp":"2018. október. 01. 06:30","title":"„Megmutattuk, hogy a Fidesz legyőzhető”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec75123-4611-418b-85a2-5aae7688c9c2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Naeglria fowleri főleg természetes vizekben gyakori, de előfordul rosszul fertőtlenített úszómedencékben is.","shortLead":"A Naeglria fowleri főleg természetes vizekben gyakori, de előfordul rosszul fertőtlenített úszómedencékben is.","id":"20181001_Uszott_egy_jot_a_hullammedenceben_majd_agyevo_amoba_miatt_meghalt_egy_amerikai_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ec75123-4611-418b-85a2-5aae7688c9c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e8f5fcd-2a9c-4581-8b79-186723406882","keywords":null,"link":"/elet/20181001_Uszott_egy_jot_a_hullammedenceben_majd_agyevo_amoba_miatt_meghalt_egy_amerikai_ferfi","timestamp":"2018. október. 01. 12:03","title":"Hullámmedencében fürdött, majd agyevő amőba miatt meghalt egy amerikai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2521c94d-cbdf-4f09-812a-20ba566fcc55","c_author":"Illényi Balázs","category":"tudomany","description":"Áldásnak is, átoknak is tartják a tudósok a klimatizálást, amely társadalom-, kultúra- és történelemformáló erőből mára éghajlat-befolyásoló tényezővé vált.","shortLead":"Áldásnak is, átoknak is tartják a tudósok a klimatizálást, amely társadalom-, kultúra- és történelemformáló erőből mára...","id":"201839__legkondiparadoxon__klimagyilkos_klimak__idocsinalo__jol_behutott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2521c94d-cbdf-4f09-812a-20ba566fcc55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd1569e9-95eb-4ed4-86d2-3a42d4968ea6","keywords":null,"link":"/tudomany/201839__legkondiparadoxon__klimagyilkos_klimak__idocsinalo__jol_behutott","timestamp":"2018. szeptember. 29. 15:30","title":"A légkondi-paradoxon: áldás vagy átok? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Van, ahol a helyi hírekben sem szerepel a kormánypárti médiában a vasárnapi időközi választás eredménye, és van, ahol csak a fideszes gőzelem ért címlapot, a vereség már nem.","shortLead":"Van, ahol a helyi hírekben sem szerepel a kormánypárti médiában a vasárnapi időközi választás eredménye, és van, ahol...","id":"20181001_Fideszes_diadal_vs_par_szaz_szavazat__igy_beszel_a_kormanyparti_sajto_a_vasarnapi_idokozi_valasztasokrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5619bab-63ef-4348-9845-fcff472eec8f","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Fideszes_diadal_vs_par_szaz_szavazat__igy_beszel_a_kormanyparti_sajto_a_vasarnapi_idokozi_valasztasokrol","timestamp":"2018. október. 01. 13:49","title":"Fideszes diadal vs. \"pár száz szavazat\" - így beszél a kormánypárti sajtó a vasárnapi időközi választásokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f4adc4-55e0-4f8b-ae89-c4f5445635c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb fejezetéhez érkezett a kalandos sorsú Wikileaks-alapító élete: megvált a weboldalon betöltött főszerkesztői posztjától. A körülmények ismeretében nem meglepő ez a fordulat.","shortLead":"Újabb fejezetéhez érkezett a kalandos sorsú Wikileaks-alapító élete: megvált a weboldalon betöltött főszerkesztői...","id":"20180930_julian_assange_wikileaks_foszerkeszto_kristin_hrafnsson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56f4adc4-55e0-4f8b-ae89-c4f5445635c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"773fa501-bc0d-4906-81c9-888ee9f8af15","keywords":null,"link":"/tudomany/20180930_julian_assange_wikileaks_foszerkeszto_kristin_hrafnsson","timestamp":"2018. szeptember. 30. 10:03","title":"Rendkívüli körülmények: főszerkesztőváltás a nagy szivárogtató Wikileaks oldalnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]