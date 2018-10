Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7469f4f5-dd38-48d8-b3d1-22ba36008aab","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az indonéz hatóságok folyamatosan kutatnak túlélők után, a településeken egyre kevesebb az ivóvíz és az élelem, ezért a lakók egy része fosztogatásba kezdett.","shortLead":"Az indonéz hatóságok folyamatosan kutatnak túlélők után, a településeken egyre kevesebb az ivóvíz és az élelem, ezért...","id":"20180930_A_hivatalos_adatok_szerint_mar_800_felett_van_az_indoneziai_foldrenges_halalos_aldozatainak_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7469f4f5-dd38-48d8-b3d1-22ba36008aab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f0e952-7b2b-4db0-8942-6279896fd2d5","keywords":null,"link":"/vilag/20180930_A_hivatalos_adatok_szerint_mar_800_felett_van_az_indoneziai_foldrenges_halalos_aldozatainak_szama","timestamp":"2018. szeptember. 30. 09:29","title":"A hivatalos adatok szerint már 800 felett van az indonéziai földrengés halálos áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad10f2e-9ed7-4b82-b8e8-22e919ea712d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világon most először találtak bizonyítékot arra a kutatók, hogy a második világháborús bombázások nemcsak a talajon, hanem a légkörben is okoztak károkat.","shortLead":"A világon most először találtak bizonyítékot arra a kutatók, hogy a második világháborús bombázások nemcsak a talajon...","id":"20181001_bombazas_masodik_vilaghaboru_legkor_ionoszfera_lokeshullam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ad10f2e-9ed7-4b82-b8e8-22e919ea712d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f3cf8fa-bade-4c5b-ada8-8d0407c61f90","keywords":null,"link":"/tudomany/20181001_bombazas_masodik_vilaghaboru_legkor_ionoszfera_lokeshullam","timestamp":"2018. október. 01. 11:03","title":"Bizonyíték találtak: olyan erősek voltak a II. világháborús bombázások, hogy még a világűrt is elérték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30a451c3-8241-4cbb-abae-ad5507a246cc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szervezet vasárnapi közgyűlésén egyhangú döntéssel választották meg.","shortLead":"A szervezet vasárnapi közgyűlésén egyhangú döntéssel választották meg.","id":"20180930_Vari_Attila_lett_a_Magyar_Vizilabda_Szovetseg_elnoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30a451c3-8241-4cbb-abae-ad5507a246cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4222fc54-166d-438b-bad9-187ff2692bfa","keywords":null,"link":"/sport/20180930_Vari_Attila_lett_a_Magyar_Vizilabda_Szovetseg_elnoke","timestamp":"2018. szeptember. 30. 11:26","title":"Vári Attila lett a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mészáros emberének ügyvédje járt el a nemrég létrehozott médialapítvány bejegyzésénél. ","shortLead":"Mészáros emberének ügyvédje járt el a nemrég létrehozott médialapítvány bejegyzésénél. ","id":"20181001_Meszaros_Lorinc_emberei_olalkodnak_a_formalodo_fideszes_mediabirodalom_korul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a0bed1f-928e-4003-acc4-c1f05d08911a","keywords":null,"link":"/kkv/20181001_Meszaros_Lorinc_emberei_olalkodnak_a_formalodo_fideszes_mediabirodalom_korul","timestamp":"2018. október. 01. 10:19","title":"Mészáros Lőrinc emberei ólálkodnak a formálódó fideszes médiabirodalom körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a169d1e5-b08c-4e63-848f-0ed846f16bf7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy férfi harca a saját jó hírnevéért.","shortLead":"Egy férfi harca a saját jó hírnevéért.","id":"20180930_Nem_fogja_elhinni_mi_lesz_Roman_Polanski_uj_filmjenek_a_temaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a169d1e5-b08c-4e63-848f-0ed846f16bf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edbfab64-c36f-44f6-ac20-743c100692ef","keywords":null,"link":"/elet/20180930_Nem_fogja_elhinni_mi_lesz_Roman_Polanski_uj_filmjenek_a_temaja","timestamp":"2018. szeptember. 30. 08:34","title":"Nem fogja elhinni, mi lesz Roman Polanski új filmjének a témája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ce129d2-7a5a-49a5-b5d5-8b1011dba7a1","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Folyamatosan durvul a magyar-ukrán szembenállás, szinte naponta nyílnak az újabb frontvonalak. Ukrajna hazaárulás vádjával indított eljárást a magyar állampolgárságot is megszerző magyarok egy része ellen, miközben már Petro Porosenko is beleállt a párharcba. A HVG diplomáciai forrásból származó értesülései szerint Magyarország semmiképpen sem hajlandó engedni: az USA állítólag egy fehér házi találkozót is ígért Orbán Viktornak, ha a kormány Budapesten hagyja a CEU-t, és nem akadályozza Ukrajna atlanti integrációját, ám a magyar válasz a „nem” volt. Rövidtávon szinte kizárt a vita megoldása.","shortLead":"Folyamatosan durvul a magyar-ukrán szembenállás, szinte naponta nyílnak az újabb frontvonalak. Ukrajna hazaárulás...","id":"20180930_Csak_az_erdekeltek_nem_akarjak_megoldalni_a_magyarukran_vitat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ce129d2-7a5a-49a5-b5d5-8b1011dba7a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c832a6-bf01-4de8-905e-d67c7c189218","keywords":null,"link":"/vilag/20180930_Csak_az_erdekeltek_nem_akarjak_megoldalni_a_magyarukran_vitat","timestamp":"2018. szeptember. 30. 12:30","title":"Totális diplomáciai háborúvá fajulhat a magyar-ukrán szembenállás, jönnek az áldozatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0626a4f-8404-43ff-a61d-ac690468ac57","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az FBI-nak egy hete van kideríteni, megtörtént-e az, amivel Brett Kavanaugh főbírójelöltet több nő is vádolja.","shortLead":"Az FBI-nak egy hete van kideríteni, megtörtént-e az, amivel Brett Kavanaugh főbírójelöltet több nő is vádolja.","id":"20180929_Trump_elrendelte_az_FBIvizsgalatot_a_szexualis_zaklatassal_megvadolt_fobirojeltolt_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0626a4f-8404-43ff-a61d-ac690468ac57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63bd53e3-e52c-4612-bd7d-104dce48e7f6","keywords":null,"link":"/vilag/20180929_Trump_elrendelte_az_FBIvizsgalatot_a_szexualis_zaklatassal_megvadolt_fobirojeltolt_ellen","timestamp":"2018. szeptember. 29. 17:35","title":"Trump elrendelte az FBI-vizsgálatot a szexuális zaklatással megvádolt főbíró-jelölt ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b050fe55-4570-475e-be9e-6ed176095072","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az integráció alapfeltétele, hogy változtassák meg az ország nevét Észak-Macedóniára.","shortLead":"Az integráció alapfeltétele, hogy változtassák meg az ország nevét Észak-Macedóniára.","id":"20180930_A_macedonok_nem_mentek_el_szavazni_veszelyben_az_EU_es_a_NATOtagsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b050fe55-4570-475e-be9e-6ed176095072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e3067d8-b299-41a6-9892-af49bf6cf896","keywords":null,"link":"/vilag/20180930_A_macedonok_nem_mentek_el_szavazni_veszelyben_az_EU_es_a_NATOtagsag","timestamp":"2018. szeptember. 30. 19:33","title":"A macedónok nem mentek el szavazni, veszélyben az EU- és a NATO-tagság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]