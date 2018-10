Bár a kormánypárti képviselők többsége - nyíltan legalábbis - védi a múlt héten nyilvánosságra került magánrepülőútjai miatt támadott miniszterelnököt, "nagyon négyszemközt" többen is elismerték, hogy morálisan azért problémás szerintük a helyzet. Orbán Viktor láthatóan derűsen kezeli az ügyet: tudósítónknak nevetgélve reagált a parlamenti folyosón, hogy "főzzön abból" amit elmondott odabent. Pedig abból nem könnyű.

Most mit mondjak erre? Nyilván jobb lenne, ha nem lenne – így hangzott a legmeredekebb bírálat, amit kormánypárti képviselőtől hallhattunk hétfőn a miniszterelnök magánrepülős útjairól – de ezt is szigorúan csak négyszemközt merte mondani az illető. Azok a kormánypárti honatyák pedig, akiket a parlamenti folyosón, képviselőtársaik előtt szólítottunk meg, nem akartak válaszolni, vagy nem láttak benne semmi kivetnivalót, hogy a miniszterelnök értékes replülőutakat fogad el a cégein keresztül sokszáz milliós közbeszerzéseket nyerő Garancsi Istvántól (vagy – ahogy arra az Átlátszó újabb cikke utalt: Mészáros Lőrinctől), vagy legalábbis nem merték elmondani, ha igen. Tőlük a múlt héten már interjúhelyzetben vagy hivatalosként is hallott magyarázatokat hallhattuk, miszerint

- miért ne vihetné el az ember magával a barátját, ha egyszer repülője van

- az az út az adófizetőknek egy forintjába sem került, mert a repülő így-is, úgy is, Orbán Viktor nélkül is elment volna

- Orbán nem képviselőként, hanem magánemberként repült a bulgáriai meccsre

- egyáltalán: miért kell garasoskodni, nem is olyan nagy értékű egy ilyen repülés, hogy az meghaladná az egyhavi képviselői illetmény összegét, amit már a vagyonnyilatkozatban is fel kell tüntetni (de igen – a szerk),

A fent idézett képviselőn túl, egyetlen idősebb fideszes ismerte még el, hogy a repülős történet "morálisan vitatható", illetve „nincsen feltétlenül rendben”, egy harmadik pedig annyival kommentálta az ügyet, hogy örül, hogy vidéki képviselőként ő nagyon távol van ezektől a dolgoktól.

A kérdésünkre, hogy ugyanez valamelyik baloldali miniszterelnökről derült volna ki annak idején, nem szervezetek volna-e azonnali tüntetést, az illető lemondását követelve: szintén csak ők hárman feleltek igennel. (Gyurcsány Ferenc egy 2006-os magánrepülőútját élesen támadta az akkor ellenzéki Fidesz, de az nem a korrupció gyanúját vetette fel, hanem, hogy miért repked a kormányfő közpénzből magángéppel – Gyurcsány mellesleg pedig nem focimeccsre, hanem tárgyalni utazott)

„Mindenki teszi a dolgát” –

tette hozzá egyikük, utalva rá, hogy ellenzékben az akkori kormány miniszterelnökének támadása volt a feladatuk, most viszont az, hogy védjék a „sajátjukat”.

Repült, repül, repülni fog

A múlt héten kipattant repülőbotrány alapján jogosan felvetődő kérdésekre – mondjuk, hogy nem aggályos-e szerinte, hogy miniszterelnökként olyasvalakitől fogad el értékes luxusutakat, akinek cége tömegével nyeri el az állami pályázatokat - Orbán Viktor hétfőn amúgy személyesen is reagált a parlamentben. Szándékosan nem válaszoltot írunk, azt ugyanis nem tette meg: a Jobbikos Szilágyi György, és az MSZP-s Harangozó Tamás kérdéseinek érdemi részét kikerülve, a világ legtermészetesebb dolgaként vágta az a patkó ellenzéki térfelén ülők arcába, hogy

Harminc éve így mentem. Jövő héten is így megyek, azután is így fogok menni.

majd kicsivel később, hogy

"harminc éve elmegyek minden olyan sporteseményre, amely magyar csapatot érint, ha az időm és a munkám engedi. A legközelebbi, görög válogatott meccsre is szeretnék elmenni.

Amikor az ülésteremből kilépő miniszterelnököt tudósítónk figyelmeztette, hogy odabent kikerülte az érdemi választ, és arra nem tért ki, hogy elmenni vagy elrepülni egy magyar vonatkozású meccsre nem ugyanaz, mint egy közbeszerzésen milliárdokat elnyerő üzletember gépén tenni ugyanezt, Orbán Viktor csak annyit mondott széles mosollyal, hogy „odabent már mindent elmondtam, ráadásul nem is egyszer”.

Újabb felvetésünkre, hogy vajon milyen ellenszolgáltatást vár tőle az „ajándékért” cserébe az őt reptető üzletember, a miniszterelnök szintén csak annyit mondott:, de még mindig széles mosollyal:

„Már mindent elmondtam, főzzenek abból, legyen kedvesek!”.

majd az utolsó, még hallótávolságban feltett kérdésünkre (a miniszterelnököt egy sajátos „műfajban”, a dolgozószobája felé haladtában tudjuk kizárólag megkérdezni, az üléstermi folyosó egy pontján az újságírók azonban nem mehetnek tovább), hogy Garancsi Istváné, vagy Mészáros Lőrincé-e a repülő, amivel utazni szokott, Orbán Viktor a vállát felvonva, két kezét széttárva, száját lebiggyesztve „válaszolt”, gesztusaiból kiolvashatóan azt üzenve: „ki tudja?” esetleg: „nem tudom”.