[{"available":true,"c_guid":"b622fb9e-a86b-4b96-874c-242c1ef53311","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Közéleti személyiségek a papi pedofília kivizsgálását szorgalmazzák.","shortLead":"Közéleti személyiségek a papi pedofília kivizsgálását szorgalmazzák.","id":"20180930_A_franciaknak_eleguk_van_a_pedofil_papokbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b622fb9e-a86b-4b96-874c-242c1ef53311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64985f22-7c4c-4a76-b42e-b3d27d592380","keywords":null,"link":"/elet/20180930_A_franciaknak_eleguk_van_a_pedofil_papokbol","timestamp":"2018. szeptember. 30. 08:47","title":"A franciáknak elegük van a pedofil papokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lengyel kormány is csökkentené a társasági adót.","shortLead":"A lengyel kormány is csökkentené a társasági adót.","id":"20180929_A_lengyelek_keresztulhuznak_Orban_szamitasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c55866d3-3def-4efe-88c9-cfe4e89ff243","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180929_A_lengyelek_keresztulhuznak_Orban_szamitasat","timestamp":"2018. szeptember. 29. 16:16","title":"A lengyelek keresztülhúznák Orbán számítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a925a231-69f2-4443-a473-ae7ff902616a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselők augusztuban kaptak iránymutatást arról, ne nyilatkozzanak pozitív dolgokról, mert akkor úgy tűnne, a Fidesz nélkül is működik a város. ","shortLead":"A képviselők augusztuban kaptak iránymutatást arról, ne nyilatkozzanak pozitív dolgokról, mert akkor úgy tűnne...","id":"20180929_Lazar_embere_magyarazkodik_a_fideszeseknek_kuldott_korlevel_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a925a231-69f2-4443-a473-ae7ff902616a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"426aea70-b722-4782-b62f-a1bff6571197","keywords":null,"link":"/itthon/20180929_Lazar_embere_magyarazkodik_a_fideszeseknek_kuldott_korlevel_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 29. 21:52","title":"Lázár embere magyarázkodik a fideszeseknek küldött körlevél miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b060390-be3f-490d-9e88-2b1e1abf6db4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A \"huligán, skinhead és neonáci\" körökhöz tartozó fiatalok frissen alakított szervezetének célja a demokratikus jogállam felszámolása. A fiatalokat letartóztatásba helyezték.","shortLead":"A \"huligán, skinhead és neonáci\" körökhöz tartozó fiatalok frissen alakított szervezetének célja a demokratikus...","id":"20181001_szelsojobboldali_feltetelezett_terroristak_chemnitz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b060390-be3f-490d-9e88-2b1e1abf6db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9cd7861-2586-49e5-9b49-73f478b49510","keywords":null,"link":"/vilag/20181001_szelsojobboldali_feltetelezett_terroristak_chemnitz","timestamp":"2018. október. 01. 14:53","title":"Szélsőjobboldali terrorcsoportot kapcsoltak le Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722fa853-6228-4b92-a05b-5d3b8c273e49","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még az Apple-t is meglepte, hogy mekkora sikere lett nemrég bemutatott okosórájának. Egy ilyen nagy cégnek persze mindig van B terve is.","shortLead":"Még az Apple-t is meglepte, hogy mekkora sikere lett nemrég bemutatott okosórájának. Egy ilyen nagy cégnek persze...","id":"20181001_apple_watch_series4_keszlethiany_uj_beszallito","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=722fa853-6228-4b92-a05b-5d3b8c273e49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"044ab3e1-cae2-4b75-96e9-41bc573b7d46","keywords":null,"link":"/tudomany/20181001_apple_watch_series4_keszlethiany_uj_beszallito","timestamp":"2018. október. 01. 10:03","title":"Apple Watch 4: az Apple-nek életbe kellett léptetnie a B tervet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"626ac7cf-a6e3-476d-a9f9-bc4353e05636","c_author":"MTI","category":"sport","description":"És csütörtöktől Budapesten lesz a világkupa mezőnye.","shortLead":"És csütörtöktől Budapesten lesz a világkupa mezőnye.","id":"20180930_Negy_magyar_arany_Eindhovenben__es_mind_Hosszu_szerezte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=626ac7cf-a6e3-476d-a9f9-bc4353e05636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccb3e750-1045-4c6e-83e5-aaa8c241e642","keywords":null,"link":"/sport/20180930_Negy_magyar_arany_Eindhovenben__es_mind_Hosszu_szerezte","timestamp":"2018. szeptember. 30. 18:50","title":"Négy magyar arany Eindhovenben - és mind Hosszú szerezte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec1781df-d926-4b17-aa14-7e3d8bef92b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181001_mem_index_lekapcsolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec1781df-d926-4b17-aa14-7e3d8bef92b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e82b7b7d-8664-479e-b13b-1bf537bf9c2a","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_mem_index_lekapcsolas","timestamp":"2018. október. 01. 12:24","title":"Vágási Feri reagált leggyorsabban az Index lekapcsolására – itt az első mém","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb54d6f9-e371-4dba-af0f-c6d4d19480af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár minden eszközt bevetett: a fideszes László Tamásnak nem sikerült visszafoglalnia a XV. kerületet: Rákospalotának baloldali polgármestere marad. A helyi DK-irodán örömünnepet ül a baloldal.","shortLead":"Bár minden eszközt bevetett: a fideszes László Tamásnak nem sikerült visszafoglalnia a XV. kerületet: Rákospalotának...","id":"20180930_Legyozte_a_Fideszt_a_baloldal_jeloltje_Rakospalotan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb54d6f9-e371-4dba-af0f-c6d4d19480af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7a5b6ef-1984-4c7f-834f-a362bea6e6c2","keywords":null,"link":"/itthon/20180930_Legyozte_a_Fideszt_a_baloldal_jeloltje_Rakospalotan","timestamp":"2018. szeptember. 30. 20:13","title":"Legyőzte a Fideszt a baloldal jelöltje Rákospalotán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]