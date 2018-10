Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6aa05bff-a154-4844-8630-79e2a6d590e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közösségi média jogi oldaláról, illetve a társadalmi nemekről szóló előadás bizonyult nemkívánatosnak az MTA számára.","shortLead":"A közösségi média jogi oldaláról, illetve a társadalmi nemekről szóló előadás bizonyult nemkívánatosnak az MTA számára.","id":"20181002_Politikai_okokbol_ket_eloadast_is_betiltott_a_Magyar_Tudomanyos_Akademia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6aa05bff-a154-4844-8630-79e2a6d590e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1308ec52-a3a7-4deb-a1c2-ed3ce5667569","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Politikai_okokbol_ket_eloadast_is_betiltott_a_Magyar_Tudomanyos_Akademia","timestamp":"2018. október. 02. 10:58","title":"Politikai okokból két előadást is betiltott a Magyar Tudományos Akadémia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a1826e1-6ebb-4460-80a8-9154a12869ca","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagy a verseny a legjobbakért a munkaadók részéről, ezért szokatlan ötleteket is bevetnek, hogy felhívják magukra az álláskeresők figyelmét. A vadonatúj technológiák előnyeit kihasználva mutatják be a modern munkahelyeket, hogy a jelentkezők őket válasszák az október 3-4-i HVG Állásbörzén a budapesti Papp László Sportarénában.","shortLead":"Nagy a verseny a legjobbakért a munkaadók részéről, ezért szokatlan ötleteket is bevetnek, hogy felhívják magukra...","id":"20181002_Harci_jatekokkal_es_hologramokkal_edesgetnek_magukhoz_a_cegek_az_uj_munkaerot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a1826e1-6ebb-4460-80a8-9154a12869ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b07f83ec-4ab3-4a19-96c7-20fb0a983dcb","keywords":null,"link":"/kkv/20181002_Harci_jatekokkal_es_hologramokkal_edesgetnek_magukhoz_a_cegek_az_uj_munkaerot","timestamp":"2018. október. 02. 17:55","title":"Harci játékokkal és hologramokkal édesgetnék magukhoz a cégek az új munkaerőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7895a6d2-8be0-4cc8-b1a0-71b3f7563d71","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Agrárgazdasági Kutatóintézet felmérése szerint a pékek veszteséggel adják tovább a termékeiket, a haszon az eladóknál jelentkezik. A pékek már nem tudják finanszírozni a veszteséget, így az országban helyenként akár ellátási gondok is keletkezhetnek.","shortLead":"Az Agrárgazdasági Kutatóintézet felmérése szerint a pékek veszteséggel adják tovább a termékeiket, a haszon...","id":"20181002_Annyira_rossz_a_sutoipar_helyzete_hogy_a_pekszovetseg_mar_ellatasi_gondokat_vizional","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7895a6d2-8be0-4cc8-b1a0-71b3f7563d71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ae208c-118d-4d9f-84dc-c766dad6418a","keywords":null,"link":"/kkv/20181002_Annyira_rossz_a_sutoipar_helyzete_hogy_a_pekszovetseg_mar_ellatasi_gondokat_vizional","timestamp":"2018. október. 02. 10:40","title":"Annyira rossz a sütőipar helyzete, hogy a pékszövetség már ellátási gondokat vizionál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2c9ce58-010f-4900-b3ef-3869e6858c60","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A komp gépházában történt robbanás, ezután ütött ki tűz. ","shortLead":"A komp gépházában történt robbanás, ezután ütött ki tűz. ","id":"20181002_Tobb_szaz_emberrel_a_fedelzeten_kigyulladt_egy_baltitengeri_komp","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2c9ce58-010f-4900-b3ef-3869e6858c60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5755d45a-48d1-4fde-88ef-182bfc84d296","keywords":null,"link":"/vilag/20181002_Tobb_szaz_emberrel_a_fedelzeten_kigyulladt_egy_baltitengeri_komp","timestamp":"2018. október. 02. 15:24","title":"Több száz emberrel a fedélzetén kigyulladt egy balti-tengeri komp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60158d9b-c8d2-41c1-a629-3e5c8f4c7b24","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok már 2009-ben, közvetlenül az eset után vizsgálatot indítottak, de akkor a nő még nem nevezte meg sem a helyszínt, sem pedig erőszakolóját.","shortLead":"A hatóságok már 2009-ben, közvetlenül az eset után vizsgálatot indítottak, de akkor a nő még nem nevezte meg sem...","id":"20181002_Nyomoz_a_rendorseg_Ronaldo_allitolagos_nemi_eroszakugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60158d9b-c8d2-41c1-a629-3e5c8f4c7b24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1522175f-407e-4362-ac92-ae58c594530d","keywords":null,"link":"/vilag/20181002_Nyomoz_a_rendorseg_Ronaldo_allitolagos_nemi_eroszakugyeben","timestamp":"2018. október. 02. 05:50","title":"Nyomoz a rendőrség Ronaldo állítólagos nemi erőszak-ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77a06476-6212-4a1b-a13f-30ea173d8a5d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hogyan lehet a legkisebb közteher mellett vagy köztehermentesen támogatni súlyosan beteg, drága gyógykezelést igénylő betegeket? Ezt mutatta be az Adózóna.","shortLead":"Hogyan lehet a legkisebb közteher mellett vagy köztehermentesen támogatni súlyosan beteg, drága gyógykezelést igénylő...","id":"20181003_Az_adozasnal_is_jol_jarhat_aki_betegek_gyogyitasat_tamogatja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77a06476-6212-4a1b-a13f-30ea173d8a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34cbb650-28c4-4a08-93c5-7476ce6a400f","keywords":null,"link":"/kkv/20181003_Az_adozasnal_is_jol_jarhat_aki_betegek_gyogyitasat_tamogatja","timestamp":"2018. október. 03. 09:27","title":"Az adózásnál is jól járhat, aki betegek gyógyítását támogatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca3ddd80-bba0-4ea8-b31d-21fc0f4bd0fb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ráadásul egyedül, úgyhogy osztoznia sem kell a pénzen.","shortLead":"Ráadásul egyedül, úgyhogy osztoznia sem kell a pénzen.","id":"20181003_6_ezer_forintbol_52_milliard_giganyeremenyt_szakitott_valaki_a_svajci_lotton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca3ddd80-bba0-4ea8-b31d-21fc0f4bd0fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb014cc-6d53-40b5-b309-e13f2f6b876d","keywords":null,"link":"/elet/20181003_6_ezer_forintbol_52_milliard_giganyeremenyt_szakitott_valaki_a_svajci_lotton","timestamp":"2018. október. 03. 08:33","title":"6 ezer forintból 52 milliárd: giganyereményt szakított valaki a svájci lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"badaa262-24a4-4f65-b035-55d0bdba609e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyolc új börtönt tervezett a kormány, egyiket sem Kiskunhalasra. Mivel az intézmények nem épültek meg, az 50 millió forintból kiképzett fegyőrök felmondtak. Most Kiskunhalason nyit egy fegyintézmény 1,7 milliárd forintból, keresik is újra az őröket. Állítólag középiskolákba is ellátogatnak majd emiatt.","shortLead":"Nyolc új börtönt tervezett a kormány, egyiket sem Kiskunhalasra. Mivel az intézmények nem épültek meg, az 50 millió...","id":"20181003_Borton_lesz_a_kiskunhalasi_menekultkozpontbol_kozepiskolasokkal_epittetnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=badaa262-24a4-4f65-b035-55d0bdba609e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ce9fc8-0ca5-4704-8676-0cdc5563c956","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181003_Borton_lesz_a_kiskunhalasi_menekultkozpontbol_kozepiskolasokkal_epittetnek","timestamp":"2018. október. 03. 13:51","title":"Börtön lesz a kiskunhalasi menekültközpontból, középiskolákból is toboroznának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]