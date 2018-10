Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24567cde-788b-4fca-9649-0ff3933dabd4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen 13,5 milliós büntetést szabott a jegybank. ","shortLead":"Összesen 13,5 milliós büntetést szabott a jegybank. ","id":"20181002_Harom_bankot_is_megbirsagolt_az_MNB","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24567cde-788b-4fca-9649-0ff3933dabd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df5fc3e2-9598-401d-adff-18b102c619f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181002_Harom_bankot_is_megbirsagolt_az_MNB","timestamp":"2018. október. 02. 09:58","title":"Három bankot is megbírságolt az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb24ab7-d36b-4cc5-a982-7a5a5c231354","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Amerikában élő Fethullah Gülen Erdogan elnök egyik legfőbb kritikusa, terrorizmussal vádolják, most testvérét, Kutbettint ítélték tíz és fél év börtönre Törökországban.","shortLead":"Az Amerikában élő Fethullah Gülen Erdogan elnök egyik legfőbb kritikusa, terrorizmussal vádolják, most testvérét...","id":"20181001_Tiz_es_fel_ev_bortonre_iteltek_Gulen_testveret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cb24ab7-d36b-4cc5-a982-7a5a5c231354&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80254627-9c84-42f5-a27c-25e1e55752f2","keywords":null,"link":"/vilag/20181001_Tiz_es_fel_ev_bortonre_iteltek_Gulen_testveret","timestamp":"2018. október. 01. 21:54","title":"Tíz és fél év börtönre ítélték Gülen testvérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"382dd893-95e1-4017-b68c-ee8dbd392925","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tarcal község külterületén kilőtt vaddisznóból mutatta ki kedden a betegség kórokozóját a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal laboratóriuma.","shortLead":"Tarcal község külterületén kilőtt vaddisznóból mutatta ki kedden a betegség kórokozóját a Nemzeti...","id":"20181003_borsodban_is_megjelent_az_afrikai_sertespestis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=382dd893-95e1-4017-b68c-ee8dbd392925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95971dd9-22b6-4a96-8136-e05672b97e6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181003_borsodban_is_megjelent_az_afrikai_sertespestis","timestamp":"2018. október. 03. 16:48","title":"Borsodban is megjelent az afrikai sertéspestis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdc15990-2d01-43ec-af86-188ae70067bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az 1993-ban megjelent Magic: The Gathering egy egész generációt foglalkoztatott, de még ma is nagyon népszerű. Az idő előrehaladtával persze ez a játék sem kerülhette el, hogy digitális formát öltsön.","shortLead":"Az 1993-ban megjelent Magic: The Gathering egy egész generációt foglalkoztatott, de még ma is nagyon népszerű. Az idő...","id":"20181001_magic_the_gathering_letoltes_gyujtogetos_kartyajatek_online_blizzard_hearthstone","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cdc15990-2d01-43ec-af86-188ae70067bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4ec70e2-6634-4729-8592-1f4d1d510ff6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181001_magic_the_gathering_letoltes_gyujtogetos_kartyajatek_online_blizzard_hearthstone","timestamp":"2018. október. 01. 19:03","title":"Ingyen letöltheti a legendás Magic kártyajáték új, számítógépes kiadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbda3a70-940e-4cc0-af6b-4df06ee47fd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Abban kell állást foglalniuk, hogy egy milliárdos vállalkozótól kapott repülőutak ajándéknak tekinthetők-e.","shortLead":"Abban kell állást foglalniuk, hogy egy milliárdos vállalkozótól kapott repülőutak ajándéknak tekinthetők-e.","id":"20181003_A_mentelmi_bizottsag_ele_viszik_Orban_luxusrepuleseit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbda3a70-940e-4cc0-af6b-4df06ee47fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"352dd316-26a5-4ccf-be5f-10f0b7f5c84a","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_A_mentelmi_bizottsag_ele_viszik_Orban_luxusrepuleseit","timestamp":"2018. október. 03. 07:48","title":"A mentelmi bizottság elé viszik Orbán luxusrepüléseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A készenléti rendőrök segítettek kórházba juttatni egy vajúdó kismamát.","shortLead":"A készenléti rendőrök segítettek kórházba juttatni egy vajúdó kismamát.","id":"20181003_rendori_felvezetes_budapest_kismama_szules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33ff9ed4-224c-44f0-b46a-c32ba13180e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20181003_rendori_felvezetes_budapest_kismama_szules","timestamp":"2018. október. 03. 15:46","title":"Rendőri felvezetést kapott a budapesti kismama, mert a csúcsforgalomban indult be a szülés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c921fabc-50af-4b1a-9ec0-47345f7cb8dd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szeptember közepén feküdt be Törőcsik Mari ismét a kórházba, de mostanra már újra a velemi otthonában lehet. Hiányzik neki a színpad, egyelőre azonban szó sem lehet visszatérésről: a mozgástól és a beszédtől is hamar kifullad. ","shortLead":"Szeptember közepén feküdt be Törőcsik Mari ismét a kórházba, de mostanra már újra a velemi otthonában lehet. Hiányzik...","id":"20181002_Nehezen_megy_a_beszed_es_a_jaras_Torocsik_Marinak_de_mar_otthonaban_gyogyul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c921fabc-50af-4b1a-9ec0-47345f7cb8dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e61c36b7-65eb-4b8c-94b1-611dd49d6ba6","keywords":null,"link":"/kultura/20181002_Nehezen_megy_a_beszed_es_a_jaras_Torocsik_Marinak_de_mar_otthonaban_gyogyul","timestamp":"2018. október. 02. 09:02","title":"Nehezen megy a beszéd és a járás Törőcsik Marinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2bef18e-e76b-4f33-85a2-175d95716ebf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Teljesen megváltozhat a főváros legmarkánsabb része, a Clark Ádám tér és a Lánchíd. A főváros ígéri, az UNESCO-tól a kormányhivatalig minden szükséges engedélyt meg fog szerezni a hétmilliárdos felújítási projekthez. Áthelyezik a kőoroszlánokat is. ","shortLead":"Teljesen megváltozhat a főváros legmarkánsabb része, a Clark Ádám tér és a Lánchíd. A főváros ígéri, az UNESCO-tól...","id":"20181002_Felkeszult_mar_a_Lanchid_kiszelesitesere_A_fovaros_mar_igen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2bef18e-e76b-4f33-85a2-175d95716ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d1e007-cbab-4abe-af91-b53fc8368d87","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Felkeszult_mar_a_Lanchid_kiszelesitesere_A_fovaros_mar_igen","timestamp":"2018. október. 02. 14:34","title":"Felkészült már a Lánchíd kiszélesítésére? A főváros már igen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]