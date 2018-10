Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33866eb4-4256-48cc-8d8a-f951af85c740","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A fapadosok persze így is jól jártak.","shortLead":"A fapadosok persze így is jól jártak.","id":"20181003_Rosszul_sikerult_a_nyari_foszezon_az_europai_legi_kozlekedesben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33866eb4-4256-48cc-8d8a-f951af85c740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bd103ed-7938-44ca-8803-1ef9b57086dd","keywords":null,"link":"/kkv/20181003_Rosszul_sikerult_a_nyari_foszezon_az_europai_legi_kozlekedesben","timestamp":"2018. október. 03. 05:38","title":"Rosszul sikerült a nyári főszezon az európai légi közlekedésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8660a759-919b-4223-8e0c-4164ab53c1bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újab probléma lépett fel az emberiséget értékes ismeretekkel gyarapító Kepler űrtávcsőnél, ezért a kutatók inkább alvó üzemmódba kapcsolták az eszközt. Október 10-én kiderül, maradt-e még benne elég üzemanyag.","shortLead":"Újab probléma lépett fel az emberiséget értékes ismeretekkel gyarapító Kepler űrtávcsőnél, ezért a kutatók inkább alvó...","id":"20181003_nasa_kepler_urtavcso_hibernalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8660a759-919b-4223-8e0c-4164ab53c1bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cd07f1e-6c24-441d-a66a-fa8c6174874b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181003_nasa_kepler_urtavcso_hibernalas","timestamp":"2018. október. 03. 19:03","title":"Baj van a NASA legfontosabb űrtávcsövével, újra el kellett altatni a Keplert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb35924d-2765-4aba-b0a3-236c21d97b79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A találgatások és a gyártó által kiadott képek után most már végre hivatalosan is bemutatkozott az LG új készüléke, ami a V40 ThinQ nevet kapta a keresztségben. De nem a hosszú neve miatt érdemes figyelni rá.","shortLead":"A találgatások és a gyártó által kiadott képek után most már végre hivatalosan is bemutatkozott az LG új készüléke, ami...","id":"20181004_lg_v40_thinq_android_otkameras_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb35924d-2765-4aba-b0a3-236c21d97b79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94a23419-45d8-4e07-9372-9d4052a1d6ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20181004_lg_v40_thinq_android_otkameras_telefon","timestamp":"2018. október. 04. 13:23","title":"Itt az LG új csúcsmobilja, ami 3+2 kamerát kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe9f9285-6346-48cc-8bed-d3db860ed7ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanúsított ügyvédje szerint a szakértő megállapítása \"rengeteg kérdést felvet\".","shortLead":"A gyanúsított ügyvédje szerint a szakértő megállapítása \"rengeteg kérdést felvet\".","id":"20181004_szakertoi_jelentes_soroksari_futono_nemi_eroszak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe9f9285-6346-48cc-8bed-d3db860ed7ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cd80638-88fe-4615-bcfd-8b69f04105ae","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_szakertoi_jelentes_soroksari_futono_nemi_eroszak","timestamp":"2018. október. 04. 06:25","title":"Blikk: A szakértői jelentés szerint nem erőszakolták meg a soroksári gyilkosság áldozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c1b82a3-4cfd-4a2f-92c9-59b957bd41e8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A gátfutó Baji Balázs nyerte meg a sztárfutamot.","shortLead":"A gátfutó Baji Balázs nyerte meg a sztárfutamot.","id":"20181004_eric_az_angolna_olimpiai_bajnokokat_hagyott_le_budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c1b82a3-4cfd-4a2f-92c9-59b957bd41e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f435bac-8224-4e5b-be11-656a4b0940be","keywords":null,"link":"/sport/20181004_eric_az_angolna_olimpiai_bajnokokat_hagyott_le_budapesten","timestamp":"2018. október. 04. 20:35","title":"Eric, az angolna olimpiai bajnokokat hagyott le Budapesten - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee7df57-d9ab-48b7-b635-5aec7c0dabcc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés ma kezd tárgyalni a Sargentini-jelentés elleni kormánypárti határozati javaslatról.","shortLead":"Az Országgyűlés ma kezd tárgyalni a Sargentini-jelentés elleni kormánypárti határozati javaslatról.","id":"20181003_Ma_ujra_a_Sargentinijelentes_lesz_a_tema_a_parlamentben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bee7df57-d9ab-48b7-b635-5aec7c0dabcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f290119b-c883-4afd-b7aa-7358449460ae","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Ma_ujra_a_Sargentinijelentes_lesz_a_tema_a_parlamentben","timestamp":"2018. október. 03. 07:25","title":"Ma újra a Sargentini-jelentés lesz a téma a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61a753c5-e9a1-4201-8713-6b78f4337816","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az angol bajnok Manchester City a hajrában szerzett góllal 2-1-re győzött a Szalai Ádámmal felálló Hoffenheim vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligájának második fordulójában, amelyben a Juventus sima, 3-0-s sikert aratott a svájci Young Boys felett.","shortLead":"Az angol bajnok Manchester City a hajrában szerzett góllal 2-1-re győzött a Szalai Ádámmal felálló Hoffenheim...","id":"20181002_bl_szalai_adam_paulo_dybala","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61a753c5-e9a1-4201-8713-6b78f4337816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70339858-f200-4fdb-9e10-9ad4821f6314","keywords":null,"link":"/sport/20181002_bl_szalai_adam_paulo_dybala","timestamp":"2018. október. 02. 22:05","title":"Szalaiék megizzasztották a Cityt, Dybala jól pótolta Ronaldót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77433ee3-7238-4289-b47c-512e346a389e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem könnyíti meg a Facebook annak a dolgát, aki törölni szeretné magát a közösségi oldalról. Másként fogalmazva több idejük van azoknak, akik bár hirtelen felindulásból a törlés mellett döntenek, azonban – például környezetük nyomására vagy kíváncsiságból – mégis visszaszereznék aktív fiókjukat. Nagy segítség ez, csak az a kérdés, hogy kinek.","shortLead":"Nem könnyíti meg a Facebook annak a dolgát, aki törölni szeretné magát a közösségi oldalról. Másként fogalmazva több...","id":"20181004_facebook_profil_torlese_turelmi_ido","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77433ee3-7238-4289-b47c-512e346a389e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6352c5a6-4fb5-4150-926b-0b9a1d883743","keywords":null,"link":"/tudomany/20181004_facebook_profil_torlese_turelmi_ido","timestamp":"2018. október. 04. 19:03","title":"Bevetett egy ügyes trükköt a Facebook, hogy még nehezebb legyen elszakadni az oldaltól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]