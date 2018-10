Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a4a29137-a25d-46d2-b3b1-4bec577ccf6d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Buddy Holly slágerének ihletője 78 éves volt, egy 1958-as slágert köszönhetünk neki.","shortLead":"Buddy Holly slágerének ihletője 78 éves volt, egy 1958-as slágert köszönhetünk neki.","id":"20181003_Meghalt_Peggy_Sue","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4a29137-a25d-46d2-b3b1-4bec577ccf6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00955368-3e87-4a21-9040-9c6dc6bcb503","keywords":null,"link":"/kultura/20181003_Meghalt_Peggy_Sue","timestamp":"2018. október. 03. 09:24","title":"Meghalt Peggy Sue","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb2ed80-3d55-48b3-9543-54f673566830","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Egy több kérdést is felvető, új kutatás szerint a házasságban élők jobb életesélyekkel számolhatnak.","shortLead":"Egy több kérdést is felvető, új kutatás szerint a házasságban élők jobb életesélyekkel számolhatnak.","id":"20181002_A_hazasok_jobb_szivuek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eeb2ed80-3d55-48b3-9543-54f673566830&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d7e77ea-231e-48d3-a8e5-d941649de719","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181002_A_hazasok_jobb_szivuek","timestamp":"2018. október. 02. 19:15","title":"A házasok jobb szívűek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45943f4-b52a-43e3-aa71-695191c62dcc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az idén 20 százalékkal nőhet az online kereskedelmi forgalom.","shortLead":"Az idén 20 százalékkal nőhet az online kereskedelmi forgalom.","id":"20181004_Egyre_tobbet_vasarolunk_az_interneten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f45943f4-b52a-43e3-aa71-695191c62dcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3bba3c6-5965-4cf9-933b-a9c5d9c69bac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181004_Egyre_tobbet_vasarolunk_az_interneten","timestamp":"2018. október. 04. 07:35","title":"Egyre többet vásárolunk az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cfc79ab-7ff1-4451-86a9-ddc0ba2e148a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Továbbra sem utasíthatók ki az országból a Szudánból, Nicaraguából, Haitiról és Salvadorból érkezett menekültek, mivel védett státuszt élveznek.","shortLead":"Továbbra sem utasíthatók ki az országból a Szudánból, Nicaraguából, Haitiról és Salvadorból érkezett menekültek, mivel...","id":"20181004_Trump_ellen_dontott_egy_kaliforniai_birosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cfc79ab-7ff1-4451-86a9-ddc0ba2e148a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e4eba0d-9834-43f2-984d-a624eb9858c4","keywords":null,"link":"/vilag/20181004_Trump_ellen_dontott_egy_kaliforniai_birosag","timestamp":"2018. október. 04. 07:51","title":"Trump ellen döntött egy kaliforniai bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5627b727-798f-440d-8790-35d78ac0c01c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A külügyminiszter a CNN-en védte meg a \"keresztény Magyarországot.\"","shortLead":"A külügyminiszter a CNN-en védte meg a \"keresztény Magyarországot.\"","id":"20181004_Szijjarto_vs_Amanpour_Soha_nem_iteltunk_meg_mas_orszagokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5627b727-798f-440d-8790-35d78ac0c01c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5de75032-ccbc-43c9-9721-dfa6c915c883","keywords":null,"link":"/vilag/20181004_Szijjarto_vs_Amanpour_Soha_nem_iteltunk_meg_mas_orszagokat","timestamp":"2018. október. 04. 12:05","title":"Szijjártó vs. Amanpour: \"Soha nem ítéltünk meg más országokat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8494d22-b8ec-49e9-8359-c61d721c5f7a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalább 116 milliárd forintnak megfelelő pénzhez jutott Donald Trump családja azzal, hogy az elnök szüleinek segítettek az adóelkerülésben – állítja a New York Times.","shortLead":"Legalább 116 milliárd forintnak megfelelő pénzhez jutott Donald Trump családja azzal, hogy az elnök szüleinek...","id":"20181003_Trump_adoelkerules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8494d22-b8ec-49e9-8359-c61d721c5f7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f786a48b-0ac8-4ec9-b58e-4ba161921c67","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181003_Trump_adoelkerules","timestamp":"2018. október. 03. 08:57","title":"Gigantikus adóelkerüléssel vádolják Trump családját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a8a632-d4cc-4783-935d-0de2a95a5323","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A katalán együttes bevétele a 2017/18-as idényben meghaladta az egymilliárd dollárt.","shortLead":"A katalán együttes bevétele a 2017/18-as idényben meghaladta az egymilliárd dollárt.","id":"20181002_barcelona_bevetel_egy_milliard_dollar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27a8a632-d4cc-4783-935d-0de2a95a5323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa2eaac7-41c6-4d1c-bd69-911bc191ae12","keywords":null,"link":"/sport/20181002_barcelona_bevetel_egy_milliard_dollar","timestamp":"2018. október. 02. 21:19","title":"Elképesztő rekordot döntött meg a Barcelona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40c1fe55-0a91-409c-9dad-5198f53eb5ca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2014 és 2017 között a kiemelt fővárosi sportegyesületekhez 18,8 milliárd forint érkezett, a pénz forrása pedig közvetlenül vagy közvetve, de a magyar költségvetés.","shortLead":"2014 és 2017 között a kiemelt fővárosi sportegyesületekhez 18,8 milliárd forint érkezett, a pénz forrása pedig...","id":"20181003_186_milliardnyi_adofizetoi_forintot_szivtak_fel_a_fovarosi_sportegyesuletek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40c1fe55-0a91-409c-9dad-5198f53eb5ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ed56b4e-42bb-4437-87f9-bd717ff9bbb9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181003_186_milliardnyi_adofizetoi_forintot_szivtak_fel_a_fovarosi_sportegyesuletek","timestamp":"2018. október. 03. 14:11","title":"Súlyos közpénzmilliárdokat szívtak fel a kiemelt fővárosi sportegyesületek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]