Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7fa29529-6365-499f-baf4-99ff693080a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Finoman szólva is a megrendezettség jeleit fedezhetők fel a radikális feminista vírusvideóban.\r

","shortLead":"Finoman szólva is a megrendezettség jeleit fedezhetők fel a radikális feminista vírusvideóban.\r

","id":"20181003_Tobb_mint_gyanus_a_terpeszkedo_ferfiakat_savval_leonto_no_videoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fa29529-6365-499f-baf4-99ff693080a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"904360c3-ad15-44bf-927f-3e5715c18c02","keywords":null,"link":"/elet/20181003_Tobb_mint_gyanus_a_terpeszkedo_ferfiakat_savval_leonto_no_videoja","timestamp":"2018. október. 03. 10:52","title":"Több mint gyanús a terpeszkedő férfiakat savval leöntő nő videója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de2766c6-56c4-40fc-8156-d84bc478a367","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Két arannyal pályafutása 400. és 401. egyéni világkupa érmét is megszerezte az úszó Hosszú Katinka: a Budapesten zajló rövidpályás verseny nyitónapján 100 méter vegyesen és 200 méter pillangón győzött.","shortLead":"Két arannyal pályafutása 400. és 401. egyéni világkupa érmét is megszerezte az úszó Hosszú Katinka: a Budapesten zajló...","id":"20181004_hosszu_aranyak_es_vilagcsucs_a_budapesti_vilagkupa_elso_napjan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de2766c6-56c4-40fc-8156-d84bc478a367&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e74f7b2-618c-4b1f-8613-364556cef696","keywords":null,"link":"/sport/20181004_hosszu_aranyak_es_vilagcsucs_a_budapesti_vilagkupa_elso_napjan","timestamp":"2018. október. 04. 21:20","title":"Hosszú-aranyak és világcsúcs a budapesti világkupa első napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c1b82a3-4cfd-4a2f-92c9-59b957bd41e8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A gátfutó Baji Balázs nyerte meg a sztárfutamot.","shortLead":"A gátfutó Baji Balázs nyerte meg a sztárfutamot.","id":"20181004_eric_az_angolna_olimpiai_bajnokokat_hagyott_le_budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c1b82a3-4cfd-4a2f-92c9-59b957bd41e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f435bac-8224-4e5b-be11-656a4b0940be","keywords":null,"link":"/sport/20181004_eric_az_angolna_olimpiai_bajnokokat_hagyott_le_budapesten","timestamp":"2018. október. 04. 20:35","title":"Eric, az angolna olimpiai bajnokokat hagyott le Budapesten - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az orosházi szocialista képviselőnek adott igazat a Békés megyei kormánymegbízott, a hivatal állásfoglalása szerint is válaszolnia kell a polgármesternek a testületi ülésen feltett kérdésre, akkor is, ha azt egy ellenzéki képviselő intézi hozzá.","shortLead":"Az orosházi szocialista képviselőnek adott igazat a Békés megyei kormánymegbízott, a hivatal állásfoglalása szerint is...","id":"20181005_A_kormanymegbizott_az_ellenzeki_kepviselonek_adott_igazat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a89ed476-d334-46f8-90e8-40d36bf35ca8","keywords":null,"link":"/kkv/20181005_A_kormanymegbizott_az_ellenzeki_kepviselonek_adott_igazat","timestamp":"2018. október. 05. 06:19","title":"Ilyen is van: a kormánymegbízott az ellenzéki képviselőnek adott igazat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65259b12-93ce-4efc-add8-3d70ff8db64c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Fan Bingbing óriási sztárnak számít Kínában, szerepeiért rengeteg pénzt kap. Júliusban azonban úgy eltűnt, mintha soha nem is létezett volna. És most úgy tűnik, nem véletlenül.","shortLead":"Fan Bingbing óriási sztárnak számít Kínában, szerepeiért rengeteg pénzt kap. Júliusban azonban úgy eltűnt, mintha soha...","id":"20181003_Jokora_adocsalas_miatt_szivodhatott_fel_a_legismertebb_kinai_filmsztar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65259b12-93ce-4efc-add8-3d70ff8db64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d823a1a1-5946-400e-bdb1-7a673c21dbec","keywords":null,"link":"/vilag/20181003_Jokora_adocsalas_miatt_szivodhatott_fel_a_legismertebb_kinai_filmsztar","timestamp":"2018. október. 03. 09:55","title":"Jókora adócsalás miatt szívódhatott fel a legismertebb kínai filmsztár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c29f1375-8c48-4d52-80d8-75d55b261d02","c_author":"Tamás Pál","category":"tudomany","description":"A technológiai átrendeződés megtanít bennünket valami másra, újra, eddig nem ismertre és annak működtetéséhez, előállításához bizonyára új emberi munkaerő is szükséges lesz. Tamás Pál szociológus hozzászólása a robotokról és új technológiákról szóló cikkeinkhez.","shortLead":"A technológiai átrendeződés megtanít bennünket valami másra, újra, eddig nem ismertre és annak működtetéséhez...","id":"20181005_Mi_lesz_a_munka_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c29f1375-8c48-4d52-80d8-75d55b261d02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ca72b22-7896-4193-91b7-7bf63caa6513","keywords":null,"link":"/tudomany/20181005_Mi_lesz_a_munka_utan","timestamp":"2018. október. 05. 09:12","title":"Mi lesz a munka után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a15e5a-9f0c-44eb-9297-e29e4bddbedd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Néhány tinédzser és egyikőjüknek az édesanyja kifejezetten hollywoodi hírességek kifosztására szakosodott. Az amerikai rablóbanda az elmúlt időben többek között Rihanna házába tört be, de rablási listájukon további nagy sztárok szerepeltek. ","shortLead":"Néhány tinédzser és egyikőjüknek az édesanyja kifejezetten hollywoodi hírességek kifosztására szakosodott. Az amerikai...","id":"20181003_A_het_fogasa_elkaptak_a_hollywoodi_sztarok_fosztogatoit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59a15e5a-9f0c-44eb-9297-e29e4bddbedd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8325503f-ce03-4732-ba50-3864ea7ccc79","keywords":null,"link":"/kultura/20181003_A_het_fogasa_elkaptak_a_hollywoodi_sztarok_fosztogatoit","timestamp":"2018. október. 03. 10:04","title":"A hét fogása: elkapták a hollywoodi sztárok fosztogatóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d99f0de1-17f5-4e36-96ed-459fadd7be3f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Öt nap után megszüntette a szerb hadsereg legmagasabb fokú harckészültségét Aleksandar Vucic köztársasági elnök.","shortLead":"Öt nap után megszüntette a szerb hadsereg legmagasabb fokú harckészültségét Aleksandar Vucic köztársasági elnök.","id":"20181004_szerbia_harckeszultseg_csokkentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d99f0de1-17f5-4e36-96ed-459fadd7be3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9da5023-09ff-4853-8ba7-145747425822","keywords":null,"link":"/vilag/20181004_szerbia_harckeszultseg_csokkentes","timestamp":"2018. október. 04. 09:33","title":"Visszavett a harckészültségből Szerbia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]