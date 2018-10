Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"302662ac-4207-49ec-9748-8501d7cfd96b","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket, akikre felfigyelhettünk már filmekben vagy tévésorozatokban. Húsz feltörekvő színésznőnek szegeztük neki ugyanazokat a kérdéseket, és mozgóképes tapasztalataik alapján sorba rendezve mutatjuk be őket hétről hétre.","shortLead":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket...","id":"20181007_A_legmenobb_fiatal_magyar_szinesznok_6_Moga_Piroska","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=302662ac-4207-49ec-9748-8501d7cfd96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3aef5ae-70e6-476f-82f9-6fb61de070c4","keywords":null,"link":"/kultura/20181007_A_legmenobb_fiatal_magyar_szinesznok_6_Moga_Piroska","timestamp":"2018. október. 07. 12:30","title":"Móga Piroska: Tényleg egyszer élünk, és ez már az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d69cb3-4e21-4503-bbbb-4ab2148acc49","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Továbbra sem nagyon tolonganak a család fogalmát a magyar alaptörvényhez hasonlóan meghatározni kívánó népszavazáson. A magyar többségű megyék a sereghajtók a részvételben.","shortLead":"Továbbra sem nagyon tolonganak a család fogalmát a magyar alaptörvényhez hasonlóan meghatározni kívánó népszavazáson...","id":"20181007_Ha_igy_folytatjak_legalis_lesz_a_meleghazassag_Romaniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4d69cb3-4e21-4503-bbbb-4ab2148acc49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad625d93-7fae-47f0-b14a-e803bc1025ac","keywords":null,"link":"/vilag/20181007_Ha_igy_folytatjak_legalis_lesz_a_meleghazassag_Romaniaban","timestamp":"2018. október. 07. 14:47","title":"Ha így folytatják, legális lehet a melegházasság Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e791b28-9215-4306-bfde-6c0dcd3c1653","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple egyik biztonsági főnöke levelet küldött az amerikai kongresszusnak, melyben tagadta, hogy a kínaiak beépített mikrochipekkel szerezték volna meg az Apple vállalati titkait. A Bloomberg viszont állítja, minden szó igaz a történetből.","shortLead":"Az Apple egyik biztonsági főnöke levelet küldött az amerikai kongresszusnak, melyben tagadta, hogy a kínaiak beépített...","id":"20181008_mikrochip_kemkedes_adatgyujtes_vallalati_titok_biztonsagi_incidens_kinai_kormany_poloska_apple_amazon_vallalti_szerver_supermicro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e791b28-9215-4306-bfde-6c0dcd3c1653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38a1f36e-6c1b-48ca-848b-973876fb0062","keywords":null,"link":"/tudomany/20181008_mikrochip_kemkedes_adatgyujtes_vallalati_titok_biztonsagi_incidens_kinai_kormany_poloska_apple_amazon_vallalti_szerver_supermicro","timestamp":"2018. október. 08. 13:36","title":"Apple: Nem igaz a kínaiak ipari kémkedése – Bloomberg: 17 Apple-alkalmazott mondta el az igazságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"725a4152-5646-4275-a6f2-585d47e5dd84","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Magyar Tudományos Akadémia BTK Filozófiai Intézetének munkatársa, Gábor György filozófus azt írta Erdogan látogatásának kapcsán, hogy amikor Erdogan átlépi az Akadémia küszöbét, jusson eszébe az MTA vezetőinek, hogy egy véreskezű diktátort engednek be.","shortLead":"A Magyar Tudományos Akadémia BTK Filozófiai Intézetének munkatársa, Gábor György filozófus azt írta Erdogan...","id":"20181008_Kemenyen_nekiment_az_Erdoganlatogatasnak_az_MTA_filozofusa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=725a4152-5646-4275-a6f2-585d47e5dd84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc171f18-58c6-41ef-8bb8-7e77735720a1","keywords":null,"link":"/elet/20181008_Kemenyen_nekiment_az_Erdoganlatogatasnak_az_MTA_filozofusa","timestamp":"2018. október. 08. 14:05","title":"Keményen nekiment az Erdogan-látogatásnak az MTA filozófusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"293a5ab7-0b43-4a71-a310-3c878dd6e168","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem viselte el, hogy az utasok kritizálták, amiért késett a busz.","shortLead":"Nem viselte el, hogy az utasok kritizálták, amiért késett a busz.","id":"20181007_Elege_lett_egy_buszsofornek_az_utasokbol_megis_ot_vittek_pszichiatriara_Romaniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=293a5ab7-0b43-4a71-a310-3c878dd6e168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf6537e0-4750-409b-96c0-e7391b0ea606","keywords":null,"link":"/vilag/20181007_Elege_lett_egy_buszsofornek_az_utasokbol_megis_ot_vittek_pszichiatriara_Romaniaban","timestamp":"2018. október. 07. 13:29","title":"Elege lett egy buszsofőrnek az utasokból, mégis őt vitték pszichiátriára Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0466ccc2-f366-4f65-bfa9-3ad2dbf727c5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Hollik István és G. Fodor Gábor e mögött is Sorost sejti, és cenzúrát kiált. Gulyás Gergely szerint viszont Hollik és G. Fodor nem jó ízlésű ember. ","shortLead":"Hollik István és G. Fodor Gábor e mögött is Sorost sejti, és cenzúrát kiált. Gulyás Gergely szerint viszont Hollik és...","id":"20181007_Mediatorteneti_pillanat_a_kormanyparti_szovivo_a_888_szerkesztosegeben_sivalkodik_mert_a_Facebook_torolt_egy_oldalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0466ccc2-f366-4f65-bfa9-3ad2dbf727c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2909363c-a077-4baf-976e-46da0162b04d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181007_Mediatorteneti_pillanat_a_kormanyparti_szovivo_a_888_szerkesztosegeben_sivalkodik_mert_a_Facebook_torolt_egy_oldalt","timestamp":"2018. október. 07. 19:45","title":"Médiatörténeti pillanat: a kormánypárti szóvivő a 888 szerkesztőségében sivalkodik, mert a Facebook törölt egy oldalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"100b1d9a-9172-4133-bf4d-bae789555e4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb sürgősségi osztály vezetője mondott fel, mert elege lett, hogy nem kapta meg a kellő támogatást és az alapvető működéshez szükséges forrásokat a minisztériumtól.\r

\r

","shortLead":"Újabb sürgősségi osztály vezetője mondott fel, mert elege lett, hogy nem kapta meg a kellő támogatást és az alapvető...","id":"20181008_Pecsen_is_felalltt_a_surgossegi_osztaly_vezetoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=100b1d9a-9172-4133-bf4d-bae789555e4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e68bb75-ca3f-4097-89dc-975d4610c64f","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_Pecsen_is_felalltt_a_surgossegi_osztaly_vezetoje","timestamp":"2018. október. 08. 11:43","title":"Pécsen is felállt a sürgősségi osztály vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter minden, a kormányt ért vádat azzal söpört le, hogy azok hazugságok. ","shortLead":"A miniszter minden, a kormányt ért vádat azzal söpört le, hogy azok hazugságok. ","id":"20181008_Szijjarto_Hazugsag_hogy_a_miniszterelnok_kozpenzt_hasznal_magancelokra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12744b9f-d194-4bf6-a292-1395ed656b5c","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_Szijjarto_Hazugsag_hogy_a_miniszterelnok_kozpenzt_hasznal_magancelokra","timestamp":"2018. október. 08. 10:49","title":"Szijjártó: Hazugság, hogy a miniszterelnök közpénzt használ magáncélokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]