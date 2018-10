2016. június 15., a sikertelen törökországi puccs óta több mint 3003 általános és középiskola, kollégium és egyetem zárt be Törökországban a TurkeyPurge oldal szerint. Recep Tayyip Erdogan török elnök záratta be őket, a vád az azóta elhangzott legáltalánosabb: Fethullah Gülen hitszónok hatása alatt álltak. A kultúrák közti párbeszédet, megértést hirdető Gülen az erdoganista elmélet szerint a puccs értelmi szerzője volt, azaz terrorista. (Gülen és Erdogan korábban szövetségesek voltak, majd egymás ellenfordultak, Gülen lapjai, amelyeket mára szintén bezártak, több Erdogant és családját érintő korrupciós botrányt tártak fel.)

Az iskolabezárási hullám nem állt meg a török határoknál. Egyre-másra jöttek a hírek, hogy külföldön is iskolák bezárását követeli Ankara, a gülenista Hizmet mozgalom, illetve hívei ugyanis külföldön is létesítenek iskolákat. Ezek általában magas színvonalú kéttannyelvű, elitképző alapítványi intézmények. Közös jegyük, hogy a színvonalas reáloktatás mellett lehetőség van a török nyelvvel és kultúrával is megismerkedni, tehát afféle soft power intézményként működnek: a török kultúrát népszerűsítik, ezáltal javítják Törökország hírnevét. Gyerekek ezrei tanulnak ilyen iskolákban Németországtól Afganisztánig, akik évekig nem hallják Gülen nevét vagy látják a Koránt.

2016 júliusa után Törökország nyomást gyakorolt több országra is, hogy zárják be a "terrorista" iskolákat. Pakisztánban, Szomáliában, Azerbajdzsánban, Kirgizisztánban, Kenyában, Nigériában, Koszovóban történtek iskolabezárások, elbocsátottak tanárokat. Mongóliában tovább is mentek: egy török oktatót elraboltak 2018 júliusában, repülővel akarták kicsempészni az országból, de végül is elengedték. Moldovában hat török oktatót tartóztattak le gülenista vádakkal a török és moldovai titkosszolgálatok az Al-Monitor információi szerint. Gabonban tanító török tanárokat rendeltek haza Törökországba, majd letartóztatták őket, írja a TurkeyPurge.

2016 augusztusában Magyarország is megkapta a török felszólítást: zárjon be két oktatási intézményt. Az egyik a két tanegységgel működő Orchidea Iskola, a másik pedig a Jázmin Óvoda. Annak idején beszéltünk pár szülővel, akik elmondták, nem tapasztaltak semmi gyanúsat az iskolában, és fel lennének háborodva a bezáráson. A magyar kormány erre azt reagálta, "kész a hatályos törvényi előírások szigorú betartása mellett megvizsgálni a török kérést", de végül nem volt semmilyen ellenőrzés - ezt az Orchidea igazgatója, Várnai Zsuzsanna mondta el a hvg.hu-nak. Nem volt semmilyen megkeresés, és az iskolának nincs semmilyen közel Fethullah Gülenhez - hangsúlyozta. A diákok száma folyamatosan nő: 2006-ban 13 diákkal indult az oktatás, mára ez a szám megsokszorozódott, ők 36 országot képviselnek. A magyar szülők egyre jobban rohamozzák az iskolát. Idén a két telephelyen öt első osztályt indított az iskola, az épületeiket kinőtték, így azok bővítése van napirenden.