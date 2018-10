Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A elnök 25 százalékkal kevésbé szereti Taylor Swift zenéjét most, hogy az énekesnő támogatásáról biztosított két demokrata jelöltet.","shortLead":"A elnök 25 százalékkal kevésbé szereti Taylor Swift zenéjét most, hogy az énekesnő támogatásáról biztosított két...","id":"20181009_Donald_Trump_pontosan_kiszamolta_mennyire_nem_orul_Taylor_Swift_politikai_allasfoglalasanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba23dfb-61da-4a59-a817-791709547cd2","keywords":null,"link":"/elet/20181009_Donald_Trump_pontosan_kiszamolta_mennyire_nem_orul_Taylor_Swift_politikai_allasfoglalasanak","timestamp":"2018. október. 09. 10:40","title":"Donald Trump pontosan kiszámolta, mennyire nem örül Taylor Swift politikai állásfoglalásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f741d9df-f886-44dc-b770-733e57e29137","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Erre a videóra nem lesz büszke, az biztos.","shortLead":"Erre a videóra nem lesz büszke, az biztos.","id":"20181008_autos_video_chesil_356_speedster","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f741d9df-f886-44dc-b770-733e57e29137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc9bd7ff-5588-4d93-a8e5-74dddce03454","keywords":null,"link":"/cegauto/20181008_autos_video_chesil_356_speedster","timestamp":"2018. október. 09. 04:36","title":"Videó: A pillanat, amikor a bénázó furgonos a folyóba lök egy autóritkaságot ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3fa57c3-e2d6-4e54-b4a8-569c77ec985d","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Fegyelmi fenyítést kap Czeglédy Csaba, amiért megsértette a zárka- és körletrendet – derül ki a hvg.hu birtokába került fegyelmi határozatból. A több mint egy éve előzetes letartóztatásban lévő baloldali politikus bűne: túl sok könyv volt nála a cellájában. A büntetés-végrehajtásban nincs kecmec: első- és másodfokú eljárásban, bizonyítékokat felvonultatva derítették fel a vétséget.","shortLead":"Fegyelmi fenyítést kap Czeglédy Csaba, amiért megsértette a zárka- és körletrendet – derül ki a hvg.hu birtokába került...","id":"20181009_Olvasasbunozes_megbuntetik_Czegledy_Csabat_a_tul_sok_konyve_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3fa57c3-e2d6-4e54-b4a8-569c77ec985d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46d31610-f073-4647-afff-e0729a781a69","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Olvasasbunozes_megbuntetik_Czegledy_Csabat_a_tul_sok_konyve_miatt","timestamp":"2018. október. 09. 06:20","title":"Olvasásbűnözés: megbüntetik Czeglédy Csabát, mert túl sok könyv volt a cellájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e426e010-1ed6-4b3b-8a5b-ba088268bd9b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kételkednek abban, hogy a Liga és az Öt Csillag koalíciója képes lesz tartani a kitűzött hiánycélt.","shortLead":"Kételkednek abban, hogy a Liga és az Öt Csillag koalíciója képes lesz tartani a kitűzött hiánycélt.","id":"20181008_Most_mar_tenyleg_van_miert_aggodni_az_olaszoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e426e010-1ed6-4b3b-8a5b-ba088268bd9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c7fc20-09cc-4315-943e-838f6d0597c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181008_Most_mar_tenyleg_van_miert_aggodni_az_olaszoknak","timestamp":"2018. október. 08. 14:55","title":"Most már tényleg van miért aggódniuk az olaszoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dac677f-3c6e-4369-9f63-fc2213ed729f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ajándékozáson a közben Magyarországra érkezett Erdogan felesége is részt vett. ","shortLead":"Az ajándékozáson a közben Magyarországra érkezett Erdogan felesége is részt vett. ","id":"20181008_Nem_jottek_ures_kezzel_a_torokok_Budapestre_orvosi_muszert_hoztak_ajandekba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6dac677f-3c6e-4369-9f63-fc2213ed729f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fac95fa2-39b4-4dbf-a199-6a629817485a","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_Nem_jottek_ures_kezzel_a_torokok_Budapestre_orvosi_muszert_hoztak_ajandekba","timestamp":"2018. október. 08. 17:06","title":"Nem jöttek üres kézzel a törökök Budapestre, orvosi műszert hoztak ajándékba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1681cf20-7a51-4e8c-9686-8eef633611ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt képviselői egy jó nagy molinót lógattak ki a parlament ablakán.","shortLead":"A párt képviselői egy jó nagy molinót lógattak ki a parlament ablakán.","id":"20181008_Igy_varja_Erdogant_a_Parbeszed__foto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1681cf20-7a51-4e8c-9686-8eef633611ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0ec277d-6fc6-49a3-a88e-3d35637d98b8","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_Igy_varja_Erdogant_a_Parbeszed__foto","timestamp":"2018. október. 08. 12:42","title":"Így várja Erdogant a Párbeszéd – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0f09772-9f24-46fc-9efc-793b185007e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség az új gyülekezési törvényre hivatkozik.","shortLead":"A rendőrség az új gyülekezési törvényre hivatkozik.","id":"20181007_Nem_lehet_tuntetni_az_Akademianal_Orban_es_Erdogan_talalkozik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0f09772-9f24-46fc-9efc-793b185007e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e718ea68-16de-4ca4-a993-18473e048fb6","keywords":null,"link":"/itthon/20181007_Nem_lehet_tuntetni_az_Akademianal_Orban_es_Erdogan_talalkozik","timestamp":"2018. október. 07. 14:00","title":"Nem lehet tüntetni az Akadémiánál, Orbán és Erdogan találkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36f2487d-3599-4234-b2ea-ae3d658910f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban arról volt szó, szolidaritási alapot hoznak létre, de először nem árulták el, mi lett a kezdeményezéssel. A többi ellenzéki párt jótékonykodik, a kormánypárti képviselők hazaviszik a kétszázezer pluszt.","shortLead":"Korábban arról volt szó, szolidaritási alapot hoznak létre, de először nem árulták el, mi lett a kezdeményezéssel...","id":"20181008_Az_MSZP_nem_mondja_meg_mire_koltik_a_megemelt_fizetesuket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36f2487d-3599-4234-b2ea-ae3d658910f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b7c6d48-9e52-4c1c-a294-6c16f3e0916c","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_Az_MSZP_nem_mondja_meg_mire_koltik_a_megemelt_fizetesuket","timestamp":"2018. október. 08. 08:24","title":"Az MSZP nem mondta meg, mire költik a megemelt fizetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]