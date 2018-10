Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a67181f8-32c1-400c-88cb-33bbe3ca062e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem biztos, hogy szerencsés volt az edzőteremben felkeresni a politikust, de ennél rosszabbul nem nagyon reagálhatott volna.","shortLead":"Nem biztos, hogy szerencsés volt az edzőteremben felkeresni a politikust, de ennél rosszabbul nem nagyon reagálhatott...","id":"20181008_Bekesen_gyurt_New_York_polgarmestere_mikor_egy_varoslako_lobbizni_kezdett_nala","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a67181f8-32c1-400c-88cb-33bbe3ca062e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a34ec91-767d-40a6-b1e7-d3cdb4989706","keywords":null,"link":"/elet/20181008_Bekesen_gyurt_New_York_polgarmestere_mikor_egy_varoslako_lobbizni_kezdett_nala","timestamp":"2018. október. 08. 16:07","title":"Békésen gyúrt New York polgármestere, mikor egy városlakó lobbizni kezdett nála","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0c4fdbe-6e2f-4cc6-8104-c6041c4ba70e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ország legjobb középiskoláit rangsorba állító, most megjelent listát a Lovassy László Gimnázium vezeti. De rákereshetünk bármely gimnázium, szakközépiskola helyére a listában.\r

\r

","shortLead":"Az ország legjobb középiskoláit rangsorba állító, most megjelent listát a Lovassy László Gimnázium vezeti. De...","id":"20181008_Veszpremben_van_a_legjobb_gimnazium_a_Fazekas_csak_a_nyolcadik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0c4fdbe-6e2f-4cc6-8104-c6041c4ba70e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7694568b-65e8-459c-83d8-fee31502856e","keywords":null,"link":"/elet/20181008_Veszpremben_van_a_legjobb_gimnazium_a_Fazekas_csak_a_nyolcadik","timestamp":"2018. október. 08. 11:49","title":"Veszprémben van a legjobb gimnázium, a Fazekas csak a nyolcadik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"828ae1e7-a2e0-4628-8fee-7d6f64e11d62","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Míg a papír határidőnaplóknál ma már nehéz igazán érdekes újdonságot felmutatni, a mobilappoknál bőven találni különleges darabokat.","shortLead":"Míg a papír határidőnaplóknál ma már nehéz igazán érdekes újdonságot felmutatni, a mobilappoknál bőven találni...","id":"20181007_megbizhato_es_kulonleges_naptarapp_alkalmazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=828ae1e7-a2e0-4628-8fee-7d6f64e11d62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6d5c90c-e20d-4a98-86b6-77ad45c66954","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181007_megbizhato_es_kulonleges_naptarapp_alkalmazas","timestamp":"2018. október. 07. 19:15","title":"Megbízható és különleges naptárappokat keres? Segítünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ffaab9d-12b7-4786-80e6-cb4e4d35a0dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén tavasszal nagy port kavart, hogy több tízmillió Facebook-felhasználó adatai kerültek illetéktelen kezekbe a Cambridge Analytica elemzőcég közvetítésével. Hétfőn este derült ki, hogy hasonló adatbiztonsági rés volt a Google rendszerében is. A vállalat márciusban fedezte fel, de egészen mostanáig nem szólt róla. Most viszont jobbnak látja végleg bezárni közösségi hálózatát.","shortLead":"Idén tavasszal nagy port kavart, hogy több tízmillió Facebook-felhasználó adatai kerültek illetéktelen kezekbe...","id":"20181008_google_plusz_adatszivargas_bezaras_szemelyes_adatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ffaab9d-12b7-4786-80e6-cb4e4d35a0dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32143ce0-380d-4e7b-8fab-c13c8bc05fd4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181008_google_plusz_adatszivargas_bezaras_szemelyes_adatok","timestamp":"2018. október. 08. 20:03","title":"496 951 Google-felhasználó adatai kerülhettek rossz kezekbe, végleg bezárják a Google+ szolgáltatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"464260c5-aa4c-4025-9b65-5d159903eddf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy madridi bíróság felmentette azt a nyugalmazott orvost, aki ellopta az újszülötteket az anyjuktól, és meddő pároknak adta őket.","shortLead":"Egy madridi bíróság felmentette azt a nyugalmazott orvost, aki ellopta az újszülötteket az anyjuktól, és meddő pároknak...","id":"20181008_Elevules_miatt_felmentettek_a_spanyol_gyerektolvaj_orvost","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=464260c5-aa4c-4025-9b65-5d159903eddf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9c5a255-96cf-4e25-8944-f5f8e1a7bb0f","keywords":null,"link":"/elet/20181008_Elevules_miatt_felmentettek_a_spanyol_gyerektolvaj_orvost","timestamp":"2018. október. 08. 14:29","title":"Elévülés miatt felmentették a spanyol gyerektolvaj orvost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6b70284-4a7d-4f81-84e1-6fcf07db7c00","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ezeken lévő épület hasznosítására pedig újabb jegybanki alapítványi cég jött létre. ","shortLead":"Az ezeken lévő épület hasznosítására pedig újabb jegybanki alapítványi cég jött létre. ","id":"20181008_Buvohelyet_trezort_es_barlangrendszert_vett_a_jegybank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6b70284-4a7d-4f81-84e1-6fcf07db7c00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f23be60-9837-4e62-923e-b595bdf31486","keywords":null,"link":"/kkv/20181008_Buvohelyet_trezort_es_barlangrendszert_vett_a_jegybank","timestamp":"2018. október. 08. 09:54","title":"Búvóhelyet, trezort és barlangrendszert vett a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Magyar Kézilabda Szövetség olyan kapitányt keres, aki higgadt, elemző munkával kihozza a férfiválogatottból, ami racionálisan benne van.","shortLead":"A Magyar Kézilabda Szövetség olyan kapitányt keres, aki higgadt, elemző munkával kihozza a férfiválogatottból, ami...","id":"20181008_magyar_kezilabda_szovetseg_ljubomir_vranjes_szovetsegi_kapitany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b5e746c-afc7-4ec2-9e51-ef5b8d690dce","keywords":null,"link":"/sport/20181008_magyar_kezilabda_szovetseg_ljubomir_vranjes_szovetsegi_kapitany","timestamp":"2018. október. 08. 18:27","title":"A kéziszövetség már tudja, milyen kapitányt szeretne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c477ea52-3a20-4cc3-8563-469c38949969","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rejtély, hogy mi van a rapper fejében.","shortLead":"Rejtély, hogy mi van a rapper fejében.","id":"20181008_Kanye_West_torolte_magat_az_Instagramrol_es_a_Twitterrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c477ea52-3a20-4cc3-8563-469c38949969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5d6ca53-bab0-4bc7-9726-7faff030c9ad","keywords":null,"link":"/elet/20181008_Kanye_West_torolte_magat_az_Instagramrol_es_a_Twitterrol","timestamp":"2018. október. 08. 10:36","title":"Kanye West törölte magát az Instagramról és a Twitterről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]