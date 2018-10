Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1215490c-6625-48d1-87d1-8384564ab849","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Athena Security által fejlesztett rendszer nagyon gyorsan képes felismerni a támadók fegyvereit, akár messziről is, a hatóságok pedig még azelőtt értesíthetők, hogy a rabló eljutott volna a kasszához. ","shortLead":"Az Athena Security által fejlesztett rendszer nagyon gyorsan képes felismerni a támadók fegyvereit, akár messziről is...","id":"20181008_biztonsagi_kamera_fegyveres_rablas_mesterseges_intelligencia_athena_security","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1215490c-6625-48d1-87d1-8384564ab849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0433de82-5541-43ac-89bf-b9fe28f0f1cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20181008_biztonsagi_kamera_fegyveres_rablas_mesterseges_intelligencia_athena_security","timestamp":"2018. október. 08. 16:30","title":"Ez a találmány a rablók rémálma lehet: 1(!) másodperc alatt kiszúrja a fegyvert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ab62a09-d091-48ec-aa20-22435f7b5ebd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Fáklyás felvonulást tartottak az egyetemért. ","shortLead":"Fáklyás felvonulást tartottak az egyetemért. ","id":"20181009_A_Corvinusert_tuntettek_az_LMPsek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ab62a09-d091-48ec-aa20-22435f7b5ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37809e83-cd9b-498b-b664-4c635e7a6889","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_A_Corvinusert_tuntettek_az_LMPsek","timestamp":"2018. október. 09. 21:42","title":"A Corvinusért tüntettek az LMP-sek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9995273a-6b00-4c48-989b-ce3015c4b671","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig hat tíz év alatti gyereket kellett kórházba vinni.","shortLead":"Eddig hat tíz év alatti gyereket kellett kórházba vinni.","id":"20181009_Benulassal_jaro_neurologiai_betegsegtol_feltik_gyermekeiket_a_minnesotai_szulok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9995273a-6b00-4c48-989b-ce3015c4b671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cf3217b-0e3d-4916-bd8f-4733735a5a2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181009_Benulassal_jaro_neurologiai_betegsegtol_feltik_gyermekeiket_a_minnesotai_szulok","timestamp":"2018. október. 09. 12:34","title":"Bénulással járó neurológiai betegségtől féltik gyermekeiket a minnesotai szülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd8a416e-77c8-4588-ac0a-2eb289f10e85","c_author":"Daczi Dóra","category":"kkv","description":"A háborúban zsidókat bújtattak, 56-ban a Rádió ostromát az üzletbe zárva vészelték át a Bródy Sándor utcai tisztítósok. Tichyék kalandos sorsú családi vállalkozásában már a negyedik generáció készül arra, hogy átvegye az üzletet.\r

","shortLead":"A háborúban zsidókat bújtattak, 56-ban a Rádió ostromát az üzletbe zárva vészelték át a Bródy Sándor utcai tisztítósok...","id":"20181008_A_mi_eletunk_egy_gyonyorusegrabszolgamunka__egy_makulatlan_tisztitosdinasztia_a_belvarosbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd8a416e-77c8-4588-ac0a-2eb289f10e85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a96714-e32c-4619-bed8-da732669bccd","keywords":null,"link":"/kkv/20181008_A_mi_eletunk_egy_gyonyorusegrabszolgamunka__egy_makulatlan_tisztitosdinasztia_a_belvarosbol","timestamp":"2018. október. 08. 14:53","title":"„Gyönyörűség, ez volt az életünk. De nem sajnálnám az üzletet” – egy makulátlan tisztítós dinasztia a belvárosból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d22b8f16-6ee5-418f-8433-562ad1fb177c","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Nemzetközi hadjáratot indított Erdogan elnök a legnagyobb ellenlábasához kötött iskolák ellen. Magyar intézmények is a célkeresztjébe kerültek: utánanéztünk, mi a helyzet ezekkel, és történt-e házuk táján valami szokatlan a mostani Erdogan-látogatás előtt.","shortLead":"Nemzetközi hadjáratot indított Erdogan elnök a legnagyobb ellenlábasához kötött iskolák ellen. Magyar intézmények is...","id":"20181008_Emberrablas_es_bezaratott_elitiskolak__itt_tart_Erdogan_harca_a_kulfoldi_torok_iskolak_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d22b8f16-6ee5-418f-8433-562ad1fb177c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43b83742-89cb-4916-a213-1e0096ee44dc","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_Emberrablas_es_bezaratott_elitiskolak__itt_tart_Erdogan_harca_a_kulfoldi_torok_iskolak_ellen","timestamp":"2018. október. 08. 16:20","title":"Emberrablás és bezáratott elitiskolák - itt tart Erdogan harca a külföldi török iskolák ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22e9437-3625-426c-8a55-a86675d661ca","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"elet","description":"Elleptek mindent, a poloska-ember háború a végső fázisába ért. Átrágják a szúnyoghálót, átjönnek a falon is. Valaki szerint a jövő választását a poloskaügy dönti el, mások pedig a féktisztító sprayre esküsznek. Haditudósításunk következik.","shortLead":"Elleptek mindent, a poloska-ember háború a végső fázisába ért. Átrágják a szúnyoghálót, átjönnek a falon is. Valaki...","id":"20181009_A_Fidesznek_Soros_utan_a_poloskakra_kene_ramenni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e22e9437-3625-426c-8a55-a86675d661ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ec7ec1-c707-42b7-8f33-a54907c47499","keywords":null,"link":"/elet/20181009_A_Fidesznek_Soros_utan_a_poloskakra_kene_ramenni","timestamp":"2018. október. 09. 16:13","title":"A Fidesznek Soros után a poloskákra kellene rámennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Végigsöpört a hír, hogy péntektől minden más lesz a benzinkutakon, lecserélik a régi jelöléseket, a dízeloszlopra például egy nagy \"B\"-betű kerül. Honnan tudja majd az egyszeri autós, mit is kell majd tankolni?","shortLead":"Végigsöpört a hír, hogy péntektől minden más lesz a benzinkutakon, lecserélik a régi jelöléseket, a dízeloszlopra...","id":"20181009_benzin_dizel_uj_jelolesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c2320e9-7181-4b68-ba70-4ee36296b4a6","keywords":null,"link":"/cegauto/20181009_benzin_dizel_uj_jelolesek","timestamp":"2018. október. 09. 16:00","title":"Jönnek az új üzemanyag-jelölések, de a benzinkúton még csak nem is hallottak róla ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ca0c3b-ce19-4a12-aa47-fe5010414f89","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két amerikai tudós, William D. Nordhaus és Paul M. Romer kapta meg az idei közgazdasági Nobel-emlékdíjat \"a világgazdaság hosszú távú fenntartható növekedésével\" kapcsolatos munkásságáért - jelentette be hétfőn a Svéd Királyi Tudományos Akadémia.","shortLead":"Két amerikai tudós, William D. Nordhaus és Paul M. Romer kapta meg az idei közgazdasági Nobel-emlékdíjat \"a...","id":"20181008_Ket_amerikai_kapta_a_kozgazdasagi_Nobelemlekdijat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3ca0c3b-ce19-4a12-aa47-fe5010414f89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a858de5-274b-4642-86dd-54912d991e70","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181008_Ket_amerikai_kapta_a_kozgazdasagi_Nobelemlekdijat","timestamp":"2018. október. 08. 12:01","title":"Két amerikai kapta a közgazdasági Nobel-emlékdíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]