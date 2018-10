Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6c91ce0-9248-4fa3-ac37-813c71c40ffb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök a parlamentben járt.","shortLead":"A jegybankelnök a parlamentben járt.","id":"20181009_Matolcsy_Gyorgy_tudja_a_biztos_modszert_a_devizaadossag_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6c91ce0-9248-4fa3-ac37-813c71c40ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0d7c145-4ba1-4e3c-b667-2d7be51881f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181009_Matolcsy_Gyorgy_tudja_a_biztos_modszert_a_devizaadossag_ellen","timestamp":"2018. október. 09. 17:01","title":"Matolcsy György tudja a biztos módszert a devizaadósság ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bcb9c36-90cc-4670-93aa-ea9435b5851c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A három férfi hétfő reggel ment be egy hotelba, és onnan vitt el egy telefont. ","shortLead":"A három férfi hétfő reggel ment be egy hotelba, és onnan vitt el egy telefont. ","id":"20181009_Bementek_egy_VIII_keruleti_hotelba_es_onnan_loptak__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bcb9c36-90cc-4670-93aa-ea9435b5851c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28369cc3-0217-40e6-acea-2e46716af356","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Bementek_egy_VIII_keruleti_hotelba_es_onnan_loptak__video","timestamp":"2018. október. 09. 15:18","title":"Bementek egy VIII. kerületi hotelba és onnan loptak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"406ee65b-0a29-4733-ae0d-83bc566c524f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Főleg az iskolások lehetnek az ausztrál tudósok által készített betűtípus legnagyobb nyertesei, az új font ugyanis segít, hogy a leírt szövegeket könnyebben megjegyezze az olvasó. 400 diákon tesztelték, meglepő eredmény született. \r

","shortLead":"Főleg az iskolások lehetnek az ausztrál tudósok által készített betűtípus legnagyobb nyertesei, az új font ugyanis...","id":"20181010_sans_forgetica_betutipus_memoria_szovegolvasas_royal_melbourne_institute_of_technology_rmit_betu_betukeszlet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=406ee65b-0a29-4733-ae0d-83bc566c524f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a79675e3-30d9-47f1-bf89-ecb3b9728861","keywords":null,"link":"/tudomany/20181010_sans_forgetica_betutipus_memoria_szovegolvasas_royal_melbourne_institute_of_technology_rmit_betu_betukeszlet","timestamp":"2018. október. 10. 08:03","title":"Próbálja ki: ha ezzel a betűtípussal nyomtat ki valamit, könnyebben megjegyzi majd a szöveget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b5771c6-5993-42a7-b630-54d6e01fc585","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A fiatal hosszúszárnyú bálna anyja végig a közelben maradt, az egyik mentő szerint tudta, hogy segíteni akarnak a kicsinyén. ","shortLead":"A fiatal hosszúszárnyú bálna anyja végig a közelben maradt, az egyik mentő szerint tudta, hogy segíteni akarnak...","id":"20181009_capahalo_fogsagabol_mentettek_balnaborjat_ausztralia_partjainal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b5771c6-5993-42a7-b630-54d6e01fc585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b1c9268-bf3f-4079-84ae-39eaed107290","keywords":null,"link":"/elet/20181009_capahalo_fogsagabol_mentettek_balnaborjat_ausztralia_partjainal","timestamp":"2018. október. 09. 11:18","title":"Cápaháló fogságából mentették ki a bálnaborjat – videón a hősies akció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ed54864-c2bd-41ac-ab2e-6e681e7cb245","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vendégeket Adnan Polat üzletember vezette körbe a türbében. ","shortLead":"A vendégeket Adnan Polat üzletember vezette körbe a türbében. ","id":"20181009_Foto_Igy_imadkozott_Erdogan_a_turbeben_mig_Orban_a_sarokban_allt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ed54864-c2bd-41ac-ab2e-6e681e7cb245&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e5139bf-50e5-4870-8734-7a9ed001bfa3","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Foto_Igy_imadkozott_Erdogan_a_turbeben_mig_Orban_a_sarokban_allt","timestamp":"2018. október. 09. 18:55","title":"Fotó: Így imádkozott Erdogan a türbében, míg Orbán a sarokban állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac85812-38be-42fa-bdc9-5e02d63cf0dc","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az ecsetvonások segíthetnek a korai felismerésben.","shortLead":"Az ecsetvonások segíthetnek a korai felismerésben.","id":"20181009_Parkinson_es_Alzheimerdiagnozis_festmenyekbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eac85812-38be-42fa-bdc9-5e02d63cf0dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0341c530-ede2-423d-8b81-b423e088aa75","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181009_Parkinson_es_Alzheimerdiagnozis_festmenyekbol","timestamp":"2018. október. 09. 12:15","title":"Parkinson- és Alzheimer-diagnózis festményekből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"655bceb3-0036-45a5-862f-073661dbbd19","c_author":"Horváth Ágnes","category":"elet","description":"Megfigyelte már, hogy vasárnap este nehezebben megy az elalvás? Bizony, a tudomány is számon tartja a vasárnap esti szorongást: jön a hétfő, és már jó előre ránk szakad a jövő hét összes gondja-baja. Mit tehetünk, hogy hétfőre kipihentek legyünk? A vasárnapi alvászavarok 3 lehetséges oka – és megoldásuk.","shortLead":"Megfigyelte már, hogy vasárnap este nehezebben megy az elalvás? Bizony, a tudomány is számon tartja a vasárnap esti...","id":"20181014_Harom_trukk_hogy_megszuntesd_a_vasarnapi_alvaszavarokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=655bceb3-0036-45a5-862f-073661dbbd19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37731dd2-5a72-4b63-af5e-531bdf67579d","keywords":null,"link":"/elet/20181014_Harom_trukk_hogy_megszuntesd_a_vasarnapi_alvaszavarokat","timestamp":"2018. október. 10. 18:14","title":"Három trükk, hogy megszüntesd a vasárnapi alvászavarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ed1d966-b8c7-491b-bc59-ef2bfe27ab43","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három éven át járta a Wikipédia oldalait egy különleges program, ami az oldalon található források hivatkozásait ellenőrizte.","shortLead":"Három éven át járta a Wikipédia oldalait egy különleges program, ami az oldalon található források hivatkozásait...","id":"20181009_wikipedia_internet_archive_wayback_machine_internetes_archivum_hivatkozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ed1d966-b8c7-491b-bc59-ef2bfe27ab43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe162d9c-4eee-4b4e-b4e5-5bd461e745f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181009_wikipedia_internet_archive_wayback_machine_internetes_archivum_hivatkozas","timestamp":"2018. október. 09. 14:03","title":"9 millió linket cseréltek ki a Wikipédián, megbízhatóbb lett a netes tudástár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]