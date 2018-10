Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9cbae952-d6c7-41e2-be5f-6c005a438e4f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A volt miniszterelnök továbbra is azt akarja elérni, hogy új referendum döntsön a szerinte katasztrofális lépésről.","shortLead":"A volt miniszterelnök továbbra is azt akarja elérni, hogy új referendum döntsön a szerinte katasztrofális lépésről.","id":"20181011_Blair_nem_adja_fel_uj_nepszavazast_akar_a_Brexitrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cbae952-d6c7-41e2-be5f-6c005a438e4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"499f10b7-2ebd-4b32-97d8-fdddf9f83929","keywords":null,"link":"/vilag/20181011_Blair_nem_adja_fel_uj_nepszavazast_akar_a_Brexitrol","timestamp":"2018. október. 11. 11:30","title":"Blair nem adja fel: új népszavazást akar a Brexitről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae82b2bc-e56b-4e23-ae71-a0fc2b1c6465","c_author":"Szent-Iványi István","category":"velemeny","description":"A magyar miniszterelnök folyamatosan ajnározza, valósággal dicsőíti a török elnököt, ugyanakkor nincs nyoma annak, hogy fenntartásait a török elnyomó rendszerrel kapcsolatban akár csak diplomatikusan szóba hozná. Vélemény.","shortLead":"A magyar miniszterelnök folyamatosan ajnározza, valósággal dicsőíti a török elnököt, ugyanakkor nincs nyoma annak...","id":"20181011_Mit_keresett_Erdogan_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae82b2bc-e56b-4e23-ae71-a0fc2b1c6465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"330d9b37-ee05-4a41-a1fd-eea5e848a310","keywords":null,"link":"/velemeny/20181011_Mit_keresett_Erdogan_Budapesten","timestamp":"2018. október. 11. 13:00","title":"Mit keresett Erdogan Budapesten?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c3f90d9-d2e2-4a6d-8e0d-de16af60ebc3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Közegészségügyi Intézet szerint 13 településen is kifogásolható a levegő minősége.","shortLead":"Az Országos Közegészségügyi Intézet szerint 13 településen is kifogásolható a levegő minősége.","id":"20181012_Hatarertek_felett_van_a_szallo_por_koncentracioja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c3f90d9-d2e2-4a6d-8e0d-de16af60ebc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac2f4d3-1a60-403b-93f2-c73c64856dab","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_Hatarertek_felett_van_a_szallo_por_koncentracioja","timestamp":"2018. október. 12. 20:17","title":"Határérték felett van a szálló por koncentrációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a47a346-99fa-428f-ab0c-6c6b635da6a9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jövő héten véget érhet a patthelyzet, de ez a brit kormánynak is a végét jelentheti.","shortLead":"Jövő héten véget érhet a patthelyzet, de ez a brit kormánynak is a végét jelentheti.","id":"20181012_Financial_Times_kozel_a_megallapodas_a_Brexitrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a47a346-99fa-428f-ab0c-6c6b635da6a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"832c8892-7c10-48d6-9d85-54c304b9db6b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181012_Financial_Times_kozel_a_megallapodas_a_Brexitrol","timestamp":"2018. október. 12. 11:01","title":"Financial Times: Közel a megállapodás a Brexitről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2e719c4-09a6-49e3-9f45-ebe73df77c79","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kerim Polat egyre több magyar cég vezetőségében jelenik meg. ","shortLead":"Kerim Polat egyre több magyar cég vezetőségében jelenik meg. ","id":"20181012_Orban_torok_baratjanak_fia_is_megjelent_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2e719c4-09a6-49e3-9f45-ebe73df77c79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aeeb825-3b4c-4ac1-9810-ad231b69cbb8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181012_Orban_torok_baratjanak_fia_is_megjelent_Magyarorszagon","timestamp":"2018. október. 12. 12:42","title":"Orbán török barátjának fia is egyre jobban beépül a magyar üzleti életbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb45cfcd-952a-434a-8cbe-595efb31f850","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hang- és videofelvételek is készültek arról, ahogy Dzsamál Hasogdzsi szaúd-arábiai újságírót meggyilkolták Törökországban – közölte internetes oldalán a The Washington Post, az újságíró egyik munkaadója. ","shortLead":"Hang- és videofelvételek is készültek arról, ahogy Dzsamál Hasogdzsi szaúd-arábiai újságírót meggyilkolták...","id":"20181012_hang_video_felvetel_bizonyitek_dzsamal_hasogdzsi_kinzas_gyilkossag_szaud_arabia_torokorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb45cfcd-952a-434a-8cbe-595efb31f850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dce7958d-2386-4e5e-a634-ee500b64fa6d","keywords":null,"link":"/vilag/20181012_hang_video_felvetel_bizonyitek_dzsamal_hasogdzsi_kinzas_gyilkossag_szaud_arabia_torokorszag","timestamp":"2018. október. 12. 11:15","title":"Felvételek bizonyítják a Washington Post szerint, hogy meggyilkolták a szaúdi újságírót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cde1763a-4e60-4945-8c8f-7fa89fdecd4d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A világ egyik vezető turisztikai lapja, a Condé Nast Traveler az idén is összeállította a legjobb hotelek toplistáját, idén majdnem 430 000 olvasó töltötte ki az értékelést. ","shortLead":"A világ egyik vezető turisztikai lapja, a Condé Nast Traveler az idén is összeállította a legjobb hotelek toplistáját...","id":"20181012_Tobb_szazezer_olvaso_szavazott_KozepEuropa_legjobb_hotelerol_a_tavalyi_ezustermes_lett_az_idei_befuto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cde1763a-4e60-4945-8c8f-7fa89fdecd4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc515291-81ba-48d4-9875-8323a0a21ac9","keywords":null,"link":"/kkv/20181012_Tobb_szazezer_olvaso_szavazott_KozepEuropa_legjobb_hotelerol_a_tavalyi_ezustermes_lett_az_idei_befuto","timestamp":"2018. október. 12. 10:17","title":"Több százezer olvasó szavazata alapján egy budapesti hotel a legjobb Közép-Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3ac5ed0-7469-4a20-96ef-84fc8a0721ad","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181011_Igy_is_lehet_a_Ripost_bemutatja_a_nem_budos_nem_utcan_lako_hajlektalant","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3ac5ed0-7469-4a20-96ef-84fc8a0721ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cd82cf0-ace9-456a-9673-dde504b0d680","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_Igy_is_lehet_a_Ripost_bemutatja_a_nem_budos_nem_utcan_lako_hajlektalant","timestamp":"2018. október. 11. 09:59","title":"Így is lehet: a Ripost bemutatja a nem büdös, nem utcán lakó hajléktalant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]