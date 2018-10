Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b5ce9c6-1584-418c-b0fa-9432145d0811","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az egyéni győzelme után a vívók vegyescsapat-versenyében is aranyérmet nyert az európai 1-es válogatott tagjaként Pusztai Liza és Rabb Krisztián a III. nyári ifjúsági olimpián Buenos Airesben.","shortLead":"Az egyéni győzelme után a vívók vegyescsapat-versenyében is aranyérmet nyert az európai 1-es válogatott tagjaként...","id":"20181010_pusztai_liza_rabb_krisztian_vivas_csapatverseny_aranyerem_ifjusagi_olimpia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b5ce9c6-1584-418c-b0fa-9432145d0811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6424f826-bed7-4ab7-bd0d-473659842f43","keywords":null,"link":"/sport/20181010_pusztai_liza_rabb_krisztian_vivas_csapatverseny_aranyerem_ifjusagi_olimpia","timestamp":"2018. október. 10. 21:50","title":"Újabb arany a magyar vívóknak az ifjúsági olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb54d6f9-e371-4dba-af0f-c6d4d19480af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tudja, mi a titka a Fidesz legyőzésének, van egy tízéves autója és egy vidéki kiskertje. És fel van írva Orbán Viktornál a HVG Portré rovatában bemutatott Németh Angéla, a XV. kerület újdonsült ellenzéki polgármestere.","shortLead":"Tudja, mi a titka a Fidesz legyőzésének, van egy tízéves autója és egy vidéki kiskertje. És fel van írva Orbán...","id":"20181011_Nem_boldog_az_ellenzeki_polgarmeter_hogy_fel_van_irva_Orban_Viktornal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb54d6f9-e371-4dba-af0f-c6d4d19480af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b53b736-08bb-4a5d-a662-1ad783da9850","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_Nem_boldog_az_ellenzeki_polgarmeter_hogy_fel_van_irva_Orban_Viktornal","timestamp":"2018. október. 11. 13:05","title":"Nem boldog az ellenzéki polgármester, hogy fel van írva Orbán Viktornál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f025d4-6a9e-4773-8288-6f259a3c76dd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ismeretlen eredetű gyümölcsből főzték, aztán pótolták a dokumentációt.","shortLead":"Ismeretlen eredetű gyümölcsből főzték, aztán pótolták a dokumentációt.","id":"20181011_Le_kell_venni_a_polcokrol_a_gonci_barackpalinkat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05f025d4-6a9e-4773-8288-6f259a3c76dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0353bceb-58a8-40de-884c-6a190e4cc3ed","keywords":null,"link":"/kkv/20181011_Le_kell_venni_a_polcokrol_a_gonci_barackpalinkat","timestamp":"2018. október. 11. 11:38","title":"Le kellett venni a polcokról a gönci barackpálinkát, de már rendezték az ügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98d49b4-727d-4811-b512-5b71ae3589b5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Palkovics László miniszteri biztosokat nevezett ki, közte azt is, aki a Corvinus új működési modelljét dolgozza majd ki. ","shortLead":"Palkovics László miniszteri biztosokat nevezett ki, közte azt is, aki a Corvinus új működési modelljét dolgozza majd...","id":"20181012_A_Corvinus_kancellarja_dolgozhatja_ki_az_uj_intezmenyi_modellt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f98d49b4-727d-4811-b512-5b71ae3589b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed1a9e9b-c721-4cb2-9318-2abcb5c3561e","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_A_Corvinus_kancellarja_dolgozhatja_ki_az_uj_intezmenyi_modellt","timestamp":"2018. október. 12. 11:41","title":"A Corvinus kancellárja dolgozhatja ki az új intézményi modellt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"716dd6d6-c5bc-43b0-8f0c-5b450b541183","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarországi múzeumokban helyezik majd letétbe.","shortLead":"Magyarországi múzeumokban helyezik majd letétbe.","id":"20181011_180_millio_forintert_vesz_14_festmenyt_a_jegybank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=716dd6d6-c5bc-43b0-8f0c-5b450b541183&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b96f691a-0a61-4898-8310-9c227c5f9d6b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181011_180_millio_forintert_vesz_14_festmenyt_a_jegybank","timestamp":"2018. október. 11. 15:18","title":"180 millió forintért vesz 14 festményt a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"141ab61c-6884-48fb-8714-ddd9e515d8d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy válás nem kudarc – ez derül ki a szavaiból.","shortLead":"Egy válás nem kudarc – ez derül ki a szavaiból.","id":"20181011_Hosszu_Katinka_sokat_tesz_azert_hogy_ertelmesen_beszeljunk_a_valasrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=141ab61c-6884-48fb-8714-ddd9e515d8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c5b965f-799e-48a5-83f8-a59fc82df4ea","keywords":null,"link":"/elet/20181011_Hosszu_Katinka_sokat_tesz_azert_hogy_ertelmesen_beszeljunk_a_valasrol","timestamp":"2018. október. 11. 11:52","title":"Hosszú Katinka sokat tesz azért, hogy értelmesen beszéljünk a válásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13d5d9ae-b57b-4e70-bbc5-068de49ce4ce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Londonban nyílt meg az első miniáruház, ahol csak a konyhára és a hálóra koncentrálnak. Az IKEA vezetője szerint a magyar vidéki városokban is lesznek változások.","shortLead":"Londonban nyílt meg az első miniáruház, ahol csak a konyhára és a hálóra koncentrálnak. Az IKEA vezetője szerint...","id":"20181012_Az_elso_miniIKEA_megnyitasa_utan_a_magyar_videken_is_keszulodik_valami","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13d5d9ae-b57b-4e70-bbc5-068de49ce4ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef5f3b5-d1c0-4a7f-a3ad-d5ba85ffcbdf","keywords":null,"link":"/kkv/20181012_Az_elso_miniIKEA_megnyitasa_utan_a_magyar_videken_is_keszulodik_valami","timestamp":"2018. október. 12. 11:19","title":"Az első mini-IKEA megnyitása után a magyar vidéken is készülődik valami","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccc9f793-624b-45ff-a56b-7d2117dd6aba","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Míg egyes mobilgyártók csak érdeklődnek a gamer szegmens iránt, a professzionális kiegészítőkben utazó Razer már második ilyen telefonjával áll elő. Forradalom ugyanakkor most sem valószínű. ","shortLead":"Míg egyes mobilgyártók csak érdeklődnek a gamer szegmens iránt, a professzionális kiegészítőkben utazó Razer már...","id":"20181011_razer_phone_2_gamer_telefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccc9f793-624b-45ff-a56b-7d2117dd6aba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2996d0de-66c0-4ff4-b361-a2cc9c324c11","keywords":null,"link":"/tudomany/20181011_razer_phone_2_gamer_telefon","timestamp":"2018. október. 11. 18:03","title":"Megjött az ütős gamer holmikat gyártó Razer új telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]