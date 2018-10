Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da739bca-7643-4fec-824e-f5eedb124293","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A stuttgarti gyártó újdonsága hidrogénnel és akkumulátorban tárolt energiával is működhet.","shortLead":"A stuttgarti gyártó újdonsága hidrogénnel és akkumulátorban tárolt energiával is működhet.","id":"20181015_uzemanyagcellas_hibrid_divatterepjaro_a_mercedestol_glc_suv_divatterepjaro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da739bca-7643-4fec-824e-f5eedb124293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da241bdf-8848-4c48-879b-30db4d2ca020","keywords":null,"link":"/cegauto/20181015_uzemanyagcellas_hibrid_divatterepjaro_a_mercedestol_glc_suv_divatterepjaro","timestamp":"2018. október. 15. 08:33","title":"Üzemanyagcellás hibrid divatterepjáró a Mercedestől, kétféle töltéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dac73dc2-e60f-403f-af36-a7459de21dba","c_author":"hvg.hu/foodnetwork","category":"vilag","description":"Visszatérhetnek a hatalomba a Luxemburgot 2013-ig kormányzó kereszténydemokraták: a nagyhercegségben vasárnap tartanak parlamenti választást, s valószínűnek tűnik, hogy a valaha a Jean-Claude Juncker vezette párt szerepel a legjobban. Juncker utódja is megszabadulna a Fidesztől. ","shortLead":"Visszatérhetnek a hatalomba a Luxemburgot 2013-ig kormányzó kereszténydemokraták: a nagyhercegségben vasárnap tartanak...","id":"20181014_Luxemburgban_a_keresztenydemokratak_nyerhetnek_akik_kiraknak_a_Fideszt_az_Europai_Neppartbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dac73dc2-e60f-403f-af36-a7459de21dba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52122762-e594-44f7-84c8-4971976488d1","keywords":null,"link":"/vilag/20181014_Luxemburgban_a_keresztenydemokratak_nyerhetnek_akik_kiraknak_a_Fideszt_az_Europai_Neppartbol","timestamp":"2018. október. 14. 14:55","title":"Luxemburgban a kereszténydemokraták nyerhetnek, akik kiraknák a Fideszt az Európai Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dab6f40b-6472-4f34-9f2e-44c80c5d6b9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendezvényen felszólal többek között az MSZP, a Momentum, a Párbeszéd, és Jeszenszky Géza volt külügyminiszter is.","shortLead":"A rendezvényen felszólal többek között az MSZP, a Momentum, a Párbeszéd, és Jeszenszky Géza volt külügyminiszter is.","id":"20181015_Tobb_politikus_es_polgarmester_is_Hadhazyval_tuntet_oktober_23an","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dab6f40b-6472-4f34-9f2e-44c80c5d6b9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad276c6a-92a6-4788-a230-89a80bc2d9df","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_Tobb_politikus_es_polgarmester_is_Hadhazyval_tuntet_oktober_23an","timestamp":"2018. október. 15. 09:54","title":"Több politikus és polgármester is Hadházyval tüntet október 23-án","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fb05c42-57d2-4b0b-ac6f-f1215ee4fc6c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lego által kínált készletek többsége alapvetően a gyerekeknek való, de közismert tény, hogy a \"nagyobb gyerekek\" is szívesen legóznak. Most nekik, a felnőtteknek állt elő valamivel a játékvállalat.","shortLead":"A Lego által kínált készletek többsége alapvetően a gyerekeknek való, de közismert tény, hogy a \"nagyobb gyerekek\" is...","id":"20181013_lego_forma_indiegogo_kampany_kozossegi_penzgyujtes_lego_felnotteknek_legozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fb05c42-57d2-4b0b-ac6f-f1215ee4fc6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6b07619-70e3-466f-ac90-e72dc3f1c7ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20181013_lego_forma_indiegogo_kampany_kozossegi_penzgyujtes_lego_felnotteknek_legozas","timestamp":"2018. október. 13. 16:03","title":"Újfajta szetteken dolgozik a Lego, és ezeket most kifejezetten felnőtteknek szánja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"859ae2cb-6248-4402-9fcd-d783572c337b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyikük egy 17 éves fiút zaklatott még évekkel korábban.","shortLead":"Egyikük egy 17 éves fiút zaklatott még évekkel korábban.","id":"20181013_Pedofilbotrany_ket_chilei_biborost_zart_ki_a_papi_rendbol_Ferenc_papa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=859ae2cb-6248-4402-9fcd-d783572c337b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b2074d6-7dcf-4893-ad7d-adfc6e273816","keywords":null,"link":"/vilag/20181013_Pedofilbotrany_ket_chilei_biborost_zart_ki_a_papi_rendbol_Ferenc_papa","timestamp":"2018. október. 13. 15:18","title":"Pedofilbotrány: két chilei bíborost zárt ki a papi rendből Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1610aa26-1fa8-4726-abd6-432ae65540de","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Úgy tűnik, tényleg tervben van, hogy piacra dobják a Tesla saját márkás tequiláját. ","shortLead":"Úgy tűnik, tényleg tervben van, hogy piacra dobják a Tesla saját márkás tequiláját. ","id":"20181013_Sajat_aprilis_elsejei_trefajat_is_valora_valtja_Elon_Musk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1610aa26-1fa8-4726-abd6-432ae65540de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"312a3447-19d8-40f0-901a-49eefc85f607","keywords":null,"link":"/kkv/20181013_Sajat_aprilis_elsejei_trefajat_is_valora_valtja_Elon_Musk","timestamp":"2018. október. 13. 17:47","title":"Saját április elsejei tréfáját is valóra váltja Elon Musk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4626f2e0-0f04-4a59-8efb-2e114254dc6a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Felszólították az elnököt, hogy tartózkodjon Prince dalainak felhasználásától.\r

\r

","shortLead":"Felszólították az elnököt, hogy tartózkodjon Prince dalainak felhasználásától.\r

\r

","id":"20181013_Trump_gyakran_kampanyol_a_Purple_Rainnel__Prince_csaladja_beragott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4626f2e0-0f04-4a59-8efb-2e114254dc6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4356977f-19fb-461b-8dbf-ff55c114ee41","keywords":null,"link":"/kultura/20181013_Trump_gyakran_kampanyol_a_Purple_Rainnel__Prince_csaladja_beragott","timestamp":"2018. október. 13. 14:39","title":"Trump gyakran kampányol a Purple Rainnel – Prince családja berágott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a33d9a6c-46f7-403a-a745-bea7f6cfebc7","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Amíg nincs önkormányzatiság, addig nincs értelme arról beszélni, hogyan működjön a Budapesti Közfejlesztési Tanács - mindezt Tarlós István egykori pénzügyi főtanácsadója nyilatkozta a hvg.hu-nak. Atkári János, aki korábban Demszky Gábor főpolgármester-helyettese is volt, azt mondta: tanácsrendszer van a szó pártállami értelmében. A jelenlegi főpolgármester azonban optimista. Ennek egyik oka az lehet, hogy a héten 1100 milliárd forintnyi fővárosi fejlesztésről állapodott a kormányfővel.","shortLead":"Amíg nincs önkormányzatiság, addig nincs értelme arról beszélni, hogyan működjön a Budapesti Közfejlesztési Tanács...","id":"20181013_kozmunkatanacs_tarlos_budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a33d9a6c-46f7-403a-a745-bea7f6cfebc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb482be-2f3f-4b4c-8978-9693b297b887","keywords":null,"link":"/itthon/20181013_kozmunkatanacs_tarlos_budapest","timestamp":"2018. október. 13. 16:25","title":"Már Falus Ferenc is bedobta azt, amit most Orbán és Tarlós megvalósít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]