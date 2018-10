Többször is írtunk már a hatvaniak orrát facsaró bűzről, ami Lőrinci felől lepte el a város még hetekkel ezelőtt, de a hatóságok azóta sem tudják, ki ezért a felelős. A lakók közül sokan már korábban is a Hatvan határában álló Hunviron Kft.-re gyanakodtak, de amikor a hulladékkezeléssel és -hasznosítással foglalkozó cég telephelye melletti kukoricaföldön néhány hete valami szúrós szagú, olajos, képlékeny massza jelent meg, így a városvezetés is úgy látta, hogy a Hunviron lehet a hunyó.

A Hatvani Járási Ügyészség környezetkárosítás miatt rendelt el nyomozást, a járási hivatal pedig azonnal felfüggesztette a cég környezethasználati engedélyét környezetszennyezés és környezetveszélyeztetés miatt, de mivel ez csak a vizsgálatok végéig szólt, így az intézkedést október elején feloldották.

A cég korábban a hvg.hu-val közölte, hogy a lezajlott vizsgálatok szerint nekik nem volt közük a bűzös masszához, a Hunviron erről szóló szakértői jelentését a hatóságok is elfogadták. A cég a Magyar Idők szerint most már saját területén nekiláthat a kárenyhítésnek. Nagy Andor, a vállalat illetékese a Heol.hu-nak arról is beszélt, hogy a szankció veszteséget jelent a cégnek, mivel egyrészt be kell szállítaniuk és kezelniük kell az anyagot, másfelől pedig csaknem egy hónapon át nem végezhették a munkájukat. Nagy szerint a szakértői vélemény azt támasztja alá, hogy a bűzös massza illegális leürítés nyomán kerülhetett a kukoricaföldre. A szennyeződésben gázolaj és kenőolaj is kimutatható, márpedig ilyen anyagokat nem szállítottak a Hunvironhoz.

Hatvan fideszes polgármestere, Horváth Richárd a Magyar Időknek azt mondta, a Hunviron korábban még azt állította, hogy a földeken talált massza esővíz. Úgy fogalmazott: a Hunviron Kft. illetékeseinek el kellene dönteniük, hogy akkor pontosan mi is az, amit a cég telephelye közelében a földeken találtak.