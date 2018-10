A fideszes többség távolmaradása miatt határozatképtelen lett az Országgyűlés népjóléti bizottságának ülése, amelyen a kilakoltatási és lakhatási válság felszámolását előkészítő eseti bizottság létrehozásáról is dönteni kellett volna.

A Mérce azt írja, az eseti bizottság létrehozásáról szóló javaslatot a Szolidaritás nevű szervezet DK-színekben parlamentbe jutott képviselője, Székely Sándor nyújtotta be két hete. A népjóléti bizottság múlt heti ülésén a kormánypárti többség ellenkezése miatt lekerült a napirendről, és a hétfő reggel 10 órától kezdődő e heti ülésre került át. A Fidesz-KDNP képviselői azonban nem jelentek meg a bizottsági ülésen.

Az eseti bizottság célja az lenne a Székely által benyújtott dokumentum szerint, hogy „javaslatokat tegyen az utóbbi hónapokban tapasztalt növekvő számú kilakoltatás és az ennek következtében kialakított lakhatási válság megszüntetésére. Miközben a kormány meghirdette a családok évét, a tél előtt kisgyerekes családokat fenyeget az a veszély, hogy utcára kerülnek és hajléktalanná válnak. Ma 100.000 embert érint ez a probléma, ami időzített szociális bombát jelent az egész ország számára.”

A Mérce hozzáteszi, a javaslat konkrét feladatokat is meghatároz az eseti bizottság számára:

felmérni a veszélyeztetett, különböző élethelyzetben élő családok és egyedül élő emberek helyzetét, a kilakoltatások okait;

javaslatokat kidolgozni az egyes veszélyeztetett csoportok problémáinak megoldására;

felmérni, hány kisgyermekes családot érint a kilakoltatás és lakásvesztés, milyen speciális védelemre és támogatásra van szükség az ő esetükben;

áttekinteni az Európai Unió Bíróságának ítéletei nyomán kialakult jogi helyzetet, és javaslatot tenni az ezekből következő jogalkotási feladatokra;

megvizsgálni azt, hogy az üresen álló önkormányzati bérlakások miként tehetők lakhatóvá, és utalhatók ki a kilakoltatásokkal érintett családoknak;

további javaslatokat kidolgozni a hajléktan családok és személyek elhelyezése, a kilakoltatások és hajléktalanná válás megakadályozása érdekében.

Székely a lapnak azt mondta, az eseti bizottság azért lenne jó keret a lakhatási és kilakoltatási válság kezelésére, mert oda civil szakértőket is be lehet vonni bizottsági tagként. Székely azt is hangsúlyozta, hogy a mostani fideszes blokkolás ellenére nem adja fel a harcot. „Fogjuk vinni az ügyet tovább, van lehetőség nagyjából 20 nap múlva rendkívüli eljárásban a parlament elé vinni az ügyet.”

Közben pedig életbe lépett a hajléktalantörvény szigorított verziója is. „Már csak az a kérdés, mennyire lesz vad a rendőrség” – írtuk a témában hétfő reggel. Egy tollvonással oldotta meg a kormány a hajléktalanság problémáját: mától szabálysértés az utcán élni. A harmadik figyelmeztetés után a hajléktalant közmunkára vagy elzárásra ítélhetik. Sőt, a holmiját meg is semmisíthetik – a rendszer az utolsó pillanatban még embertelenebbé vált.

Kiemelt képünk illusztráció egy kilakoltatásról.