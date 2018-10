Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f637ccde-8a00-42d4-af19-a49aaf954bc1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A japán matematikus Kokichi Sugihara gyakran áll elő olyan trükkökkel, ami az optikai csalódás miatt könnyen átveri a néző agyát. Ezúttal egy nyíllal \"bolondít\" meg mindenkit.","shortLead":"A japán matematikus Kokichi Sugihara gyakran áll elő olyan trükkökkel, ami az optikai csalódás miatt könnyen átveri...","id":"20181016_optikai_csalodas_illuzio_nyil_merre_mutat_meiji_egyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f637ccde-8a00-42d4-af19-a49aaf954bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50bf2565-b41a-4d93-a9a8-c5e10073e0aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_optikai_csalodas_illuzio_nyil_merre_mutat_meiji_egyetem","timestamp":"2018. október. 16. 11:33","title":"Ön szerint merre mutat ez a nyíl? Biztos, hogy jobbra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e9449e8-f36b-4232-8bab-ec00fbf40b74","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megrohanták az ügyfelek a Fundamenta központi irodáját, miután kiderült, hogy a Fidesz megszüntetné a lakástakarékok állami támogatását.","shortLead":"Megrohanták az ügyfelek a Fundamenta központi irodáját, miután kiderült, hogy a Fidesz megszüntetné a lakástakarékok...","id":"20181015_Ket_orat_kell_sorban_allni_a_Fundamenta_ugyfelszolgalatan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e9449e8-f36b-4232-8bab-ec00fbf40b74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1c6c0d3-55cb-4be5-be6a-061a4db99686","keywords":null,"link":"/kkv/20181015_Ket_orat_kell_sorban_allni_a_Fundamenta_ugyfelszolgalatan","timestamp":"2018. október. 15. 17:25","title":"Két órát kell sorban állni a Fundamenta ügyfélszolgálatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce661d13-976b-453d-b210-4dbdba1e9e51","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"A Mona Lisától a használt cipőkig minden kapható Kőrösfeketetón. A híres vásárt már több mint 200 éve rendezik meg a Sebes Kőrös partján minden év október második hétvégéjén. Mindez ráadásul lenyűgöző természeti környezetben történik A világ összes kacatja megtalálható itt, és az is jól érzi magát, aki nem vesz semmit. A kínálatot látva ezt persze nehéz megállni. ","shortLead":"A Mona Lisától a használt cipőkig minden kapható Kőrösfeketetón. A híres vásárt már több mint 200 éve rendezik meg...","id":"20181015_Feketoi_Vasar_2018","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce661d13-976b-453d-b210-4dbdba1e9e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23aa3d19-b7eb-46c9-9786-147d3644a494","keywords":null,"link":"/nagyitas/20181015_Feketoi_Vasar_2018","timestamp":"2018. október. 16. 16:04","title":"Alkudni kötelező! - megnéztük a legendás feketetói vásárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"714d319e-4bc1-4724-a9fb-a751d928fee7","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A legalapvetőbb felszerelések hiányoznak az állami járványügy központi intézetében, így fennáll a veszélye, hogy olyan vizsgálatok is leállhatnak, mint az akár halálos nyugat-nílusi láz tesztelése – derül ki a hvg.hu birtokába került belső levelezésből. A laborokban úgy dolgoznak veszélyes vírusokkal, hogy nincs elég fertőtlenítőszer és gumikesztyű, de már a gázpalackok is fogytán vannak. A káosz azután alakult ki, hogy a kormány új nemzeti központba szervezte az intézményt, ami papíron október 1-től létezik, de még sincs új munkaszerződése a több száz szakembernek. Ráadásul kormánytisztviselőt csinálnának akár a biológusokból is, ezért űrlapon firtatták, tagjai-e titkos társaságnak vagy erőszakszervezetnek.","shortLead":"A legalapvetőbb felszerelések hiányoznak az állami járványügy központi intézetében, így fennáll a veszélye, hogy olyan...","id":"20181016_A_jarvanyugyben_osszeirattak_a_leallo_vizsgalatokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=714d319e-4bc1-4724-a9fb-a751d928fee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7abf34bc-d388-4025-a5c2-fdaed9a048a8","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_A_jarvanyugyben_osszeirattak_a_leallo_vizsgalatokat","timestamp":"2018. október. 16. 06:30","title":"Halálos kór tesztje is hiányzik: összeírták a leálló vizsgálatokat a járványügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f4ebc1e-1204-4692-bb13-fc97f49d1e5c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az elnök még abban sem biztos, hogy az embernek bármi köze lenne a globális felmelegedéshez.","shortLead":"Az elnök még abban sem biztos, hogy az embernek bármi köze lenne a globális felmelegedéshez.","id":"20181015_Trump_szerint_megsem_atveres_a_klimavaltozas_de_elobbutobb_a_folyamat_magatol_visszafordul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f4ebc1e-1204-4692-bb13-fc97f49d1e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"453b184d-b10a-4225-b065-a75b349afb66","keywords":null,"link":"/vilag/20181015_Trump_szerint_megsem_atveres_a_klimavaltozas_de_elobbutobb_a_folyamat_magatol_visszafordul","timestamp":"2018. október. 15. 11:19","title":"Trump szerint mégsem átverés a klímaváltozás, de előbb-utóbb a folyamat magától visszafordul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fca7b982-2223-4986-bad3-940ba7b927cb","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Alig huszonnégy órával az után, hogy beadták a javaslatot a lakástakarékok állami támogatásának megszüntetéséről, már törvény is lehet belőle.","shortLead":"Alig huszonnégy órával az után, hogy beadták a javaslatot a lakástakarékok állami támogatásának megszüntetéséről, már...","id":"20181015_Rohamtempoban_atnyomjak_a_parlamenten_a_lakastakarekok_allami_tamogatasanak_megszunteteset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fca7b982-2223-4986-bad3-940ba7b927cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"694907a2-4ac7-4fc8-a132-4be0903fd8b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181015_Rohamtempoban_atnyomjak_a_parlamenten_a_lakastakarekok_allami_tamogatasanak_megszunteteset","timestamp":"2018. október. 15. 14:36","title":"Rohamtempóban átnyomják a parlamenten a lakástakarékok állami támogatásának megszüntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a38ff376-8b32-4493-a21f-4ba9c3f7196f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pentagon alvállalkozóját ért hackertámadás miatt az amerikai védelmi minisztérium alkalmazottainak hitelkártya és más személyes adata is rossz kezekbe került. ","shortLead":"A Pentagon alvállalkozóját ért hackertámadás miatt az amerikai védelmi minisztérium alkalmazottainak hitelkártya és más...","id":"20181015_pentagon_amerikai_vedelmi_miniszterium_hackertamadas_szemelyes_adat_hitelkartya_adatok_adatlopas_adatvesztes_fegyverrendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a38ff376-8b32-4493-a21f-4ba9c3f7196f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd05a598-63be-4a70-83e0-f9363651dd68","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_pentagon_amerikai_vedelmi_miniszterium_hackertamadas_szemelyes_adat_hitelkartya_adatok_adatlopas_adatvesztes_fegyverrendszer","timestamp":"2018. október. 15. 21:33","title":"Csak most vette észre a Pentagon, hogy hónapokkal ezelőtt ellopták 30 ezer katonájuk személyes adatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a29e3a-3b93-477f-8914-b2e2e2612e19","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"itthon","description":"Hirtelen már nem mindegy minden? Mégse orrbefogva szavazzunk? Szuper, maradjon is így.","shortLead":"Hirtelen már nem mindegy minden? Mégse orrbefogva szavazzunk? Szuper, maradjon is így.","id":"20181015_cegledi_puzser_osszefogosdi_tarlos_nyary","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2a29e3a-3b93-477f-8914-b2e2e2612e19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc70a731-9f26-4043-8a94-9d0946ecaada","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_cegledi_puzser_osszefogosdi_tarlos_nyary","timestamp":"2018. október. 15. 15:15","title":"Ceglédi: Megjött Puzsér, az összefogósdit elvitte a cica?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]