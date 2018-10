Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a72357c3-0827-403d-b15f-111068f2c54d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A tévés bemondónő 70 éves volt.","shortLead":"A tévés bemondónő 70 éves volt.","id":"20181015_Meghalt_Baleczky_Annamaria","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a72357c3-0827-403d-b15f-111068f2c54d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e6bfce0-f6e1-4bfa-b7f1-31fe80472b90","keywords":null,"link":"/kultura/20181015_Meghalt_Baleczky_Annamaria","timestamp":"2018. október. 15. 13:43","title":"Meghalt Baleczky Annamária","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5fb4849-c2ea-4921-829d-e09ad5541425","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ő az a művész, aki előbb kisvonatra, majd repülőre ültette Orbán Viktort.","shortLead":"Ő az a művész, aki előbb kisvonatra, majd repülőre ültette Orbán Viktort.","id":"20181015_A_Ketfarku_Kutya_Parton_keresi_a_rendorseg_Baskyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5fb4849-c2ea-4921-829d-e09ad5541425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461577e5-79aa-4c38-9ae0-5974bd8255ed","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_A_Ketfarku_Kutya_Parton_keresi_a_rendorseg_Baskyt","timestamp":"2018. október. 15. 05:30","title":"A Kétfarkú Kutya Párton keresi a rendőrség Baskyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12cf3697-fa71-4dbd-92cb-a5e09b91c6b8","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Megannyi ötletet vitt sikerre, a Microsoft volt élete egyik legnagyobb vállalkozása, melynek köszönhetően a világ egyik leggazdagabb emberévé vált. Paul Allen az utolsó időkig aktívan dolgozott, magyar idő szerint hétfőn éjjel halt meg.","shortLead":"Megannyi ötletet vitt sikerre, a Microsoft volt élete egyik legnagyobb vállalkozása, melynek köszönhetően a világ egyik...","id":"20181016_meghalt_paul_allen_microsoft_tarsalapito","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12cf3697-fa71-4dbd-92cb-a5e09b91c6b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"451f5ef1-ba12-4500-b7a7-431e9aec7939","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_meghalt_paul_allen_microsoft_tarsalapito","timestamp":"2018. október. 16. 05:03","title":"65 éves korában meghalt a Microsoft milliárdos társalapítója, Paul Allen, akinek még nagy tervei voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Alaposan utánajárunk az ügynek. Ha kiderül, hogy Szaúd-Arábia rendelte el Dzsamal Hasogdzsi meggyilkolását, akkor súlyos büntetésre számíthat. Így fogadkozik Donald Trump a CBS televízió 60 perc című műsorában, melyet vasárnap este mutatnak be, de a CNN hírtelevízió kapott belőle egy rövid előzetest.","shortLead":"Alaposan utánajárunk az ügynek. Ha kiderül, hogy Szaúd-Arábia rendelte el Dzsamal Hasogdzsi meggyilkolását, akkor...","id":"20181014_Sokba_kerulhet_a_szaudi_reformhercegnek_az_ellenzeki_ujsagiro_eltunese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"678966d6-91e1-4a5e-b7fb-a84a69b44b97","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181014_Sokba_kerulhet_a_szaudi_reformhercegnek_az_ellenzeki_ujsagiro_eltunese","timestamp":"2018. október. 14. 13:19","title":"Sokba kerülhet a szaúdi „reformhercegnek” az ellenzéki újságíró eltűnése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4b3ae6b-71bb-4c52-a9d0-b6c02fdc2411","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A számítástechnikában is találni különleges eszközöket, melyek prémium minőségük miatt tűnnek ki a sorból. A Rama Works új klaviatúrája pedig azért is, mert majdnem 300 ezer forintba kerül. ","shortLead":"A számítástechnikában is találni különleges eszközöket, melyek prémium minőségük miatt tűnnek ki a sorból. A Rama Works...","id":"20181014_rama_works_koyu_tank_billentyuzet_klaviatura_aluminium_szamitastechnika_premium_hardver_eszkoz_pc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4b3ae6b-71bb-4c52-a9d0-b6c02fdc2411&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46716bef-77d5-46d7-a939-05115f5056b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181014_rama_works_koyu_tank_billentyuzet_klaviatura_aluminium_szamitastechnika_premium_hardver_eszkoz_pc","timestamp":"2018. október. 14. 11:03","title":"Mégis mi kerül 277 000 forintba egy billentyűzeten? Máris mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70116ffe-bf9a-445a-ac27-6d0e757cf584","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jövő tavaszra várják a babát Harryvel. ","shortLead":"Jövő tavaszra várják a babát Harryvel. ","id":"20181015_Meghan_Markle_gyereket_var","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70116ffe-bf9a-445a-ac27-6d0e757cf584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1581962a-3e3f-4703-b227-777689e2b39a","keywords":null,"link":"/elet/20181015_Meghan_Markle_gyereket_var","timestamp":"2018. október. 15. 09:51","title":"Meghan Markle gyereket vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha bejön az üzlet, Rákosfalvy Zsolt lesz a második legnagyobb kaszinótulajdonos Magyarországon.","shortLead":"Ha bejön az üzlet, Rákosfalvy Zsolt lesz a második legnagyobb kaszinótulajdonos Magyarországon.","id":"20181015_Sesztak_Miklos_korehez_kerulhet_az_utolso_kaszino","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f008937-050d-4c4d-988d-59438f51f38b","keywords":null,"link":"/kkv/20181015_Sesztak_Miklos_korehez_kerulhet_az_utolso_kaszino","timestamp":"2018. október. 15. 08:35","title":"Seszták Miklós köréhez kerülhet az utolsó kaszinó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A CNN úgy értesült, hogy a szaúdi kormány már dolgozik egy közleményen, amelyben elismernék Dzsamál Hasogdzsi halálát.","shortLead":"A CNN úgy értesült, hogy a szaúdi kormány már dolgozik egy közleményen, amelyben elismernék Dzsamál Hasogdzsi halálát.","id":"20181016_SzaudArabia_elismerheti_hogy_vallatasba_halt_bele_az_eltunt_ujsagiro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"156e825d-5e42-4884-966f-1812c9b3d702","keywords":null,"link":"/vilag/20181016_SzaudArabia_elismerheti_hogy_vallatasba_halt_bele_az_eltunt_ujsagiro","timestamp":"2018. október. 16. 05:16","title":"Szaúd-Arábia elismerheti, hogy vallatásba halt bele az eltűnt újságíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]